Un jurista desarmó un argumento de Martín Lousteau para rechazar el DNU

"La razón es sencilla, el DNU es inconstitucional", así abrió su discurso el senador radical, Martín Lousteau, quien ya había anticipado meses atrás que votaría en contra del Decreto presentado por Javier Milei. Para argumentar su postura, el jueves citó a algunos juristas e incluso a Raúl Alfonsín, pero fue una jugada que no le salió del todo bien porque uno de los expertos en los que basó su discurso negó sus dichos.

Esto no cambia que los bloques opositores, luego de varias horas de un debate caliente, lograron tirar abajo el decreto 70/2023. Aún resta que la Cámara baja también lo rechace y le dé ese cachetazo político final al presidente.

El argumento de Lousteau que fue desmentido

Desde diciembre que el radical venía expresando su dura postura frente a las medidas libertarias, y en esta oportunidad reiteró ese punto de vista: "Y no lo digo yo, lo dice todo el espectro de constitucionalistas en Argentina. No hay ni un solo constitucionalista que diga que es constitucional. Desde (Roberto) Gargarella hasta (Daniel) Sabsay y (Ricardo) Ramírez Calvo, que asesoró jurídicamente al propio (Federico) Sturzenegger, y dice que esto así es inconstitucional".

Ramírez Calvo, a través de su cuenta de X (ex Twitter), rápidamente respondió a las palabras del radical, dejando sin tanto valor el discurso que dio en la Cámara alta: "Sería bueno que si el senador Lousteau me cita, me cite correctamente y no solamente lo que a él le sirve de lo que yo escribo. Una verdad a medias es una mentira".

La dura respuesta del ex asesor de Sturzenegger a Lousteau.

La referencia a su rol como asesor, para Ramírez Calvo intencionalmente equívoca, pretende para el abogado constitucionalista "hacer creer que hasta quienes redactaron el DNU lo consideran inconstitucional". "Yo trabajé con Sturzenegger, en la preparación de un largo proyecto de ley para Patricia Bullrich, no en la preparación del DNU. Sturzenegger jamás dijo que yo lo hubiera asesorado en relación con este, y el senador Lousteau lo sabe. Pretende involucrarme de mala fe para sacar rédito político", añadió.

En segundo lugar, él no sostiene que este decreto sea inconstitucional, sino que todos los que se han dictado en Argentina lo son, ya que en ningún caso hubo imposibilidad de seguir el trámite ordinario de formación y sanción de las leyes, requisito esencial que impone la Constitución Nacional para poder dictarlos.

Además, antes de rechazar este mega DNU libertario, "tiene obligación de tratar y de rechazar todos los del gobierno anterior, frente a los cuales guardaron silencio", añadió. En este sentido, argumentó: "En marzo de 2020 escribí que todas las suspensiones de derechos impuestas eran inconstitucionales sin declaración de estado de sitio, mientras la abrumadora mayoría de constitucionalistas y la totalidad de los políticos aplaudían las filminas del entonces presidente o guardaban silencio cómplice".

El Senado rechazó el DNU libertario.

Incluso, señaló a aquellos que "se visten de republicanos" que aplicaron groseras e inconstitucionales restricciones en los distritos que gobernaban o las avalaron con sus declaraciones. "La práctica institucional argentina ha avalado los nefastos DNU. Incluso, algún juez ha dicho que tienen presunción de legitimidad, cuando en realidad es exactamente al revés", replicó.

De este modo, volvió a apuntar contra el radical: "El senador Lousteau no menciona nada de eso que yo escribí, porque no le conviene, ya que mostraría que tanto él como su partido (y todos los otros) avalaron esa funesta práctica institucional y hoy se muestran sorprendidos. Hoy siguen avalándola, porque no tratan ni rechazan todos los DNU del gobierno anterior que tienen pendientes y cuyo plazo de tratamiento está largamente vencido. Con esa omisión, la respaldan y muestran el real motivo por el cual rechazan el actual DNU: no les gusta el contenido".

La Constitución, entonces, es una excusa que utilizan hoy, pero que descartaron anteriormente y así también lo harán en el futuro. "Tienen la cara de acero inoxidable. De republicanos tienen lo mismo que Mussolini. Bueno sería que aplicaran siempre el textualismo que hoy abrazan falsamente. Tendrían la autoridad moral que tengo yo para poder decir que todos los DNU son inconstitucionales, no solamente los que no les gustan", cerró.

Lousteau apuntó a la interna de Milei y Villarruel

El presidente de la UCR también dijo que, con estas medidas, "están creando un monstruo". "Imagine el presidente al que más aborrece. Imagine que esa es la persona que está en el poder y que puede usar el DNU en contra de todo lo que uno cree. Eso es lo que está pasando y es lo que tenemos que votar”, lanzó.

A continuación, Lousteau subrayó que "es un gobierno que amedrenta y amenaza" y le pidió que el Congreso se pregunte a quién delega al poder. De este modo, apuntó contra la cabeza del Ejecutivo directamente y criticó: "Milei es un presidente insensible, que miente, que no sabe lo que firma".

Lousteau apuntó a la interna entre Villarruel y Milei.

En palabras del senador, no tiene compasión por los trabajadores, los jubilados ni las PyMEs, al tiempo en que cosecha conflictos de intereses con empresas privadas. En este sentido, aprovechó las tensiones que aparentemente hay con Victoria Villarruel y añadió que, además, "ataca a su vicepresidenta".

"Ataca a los que piensan distinto, avasalla las autonomías provinciales, desfinancia la educación, no manda el presupuesto, acumula poder e infunde temor. A una persona así no hay que darle un DNU", cerró el senador.

El Senado rechazó el DNU

Con 25 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, el Senado rechazó este jueves por la noche el mega DNU de Javier Milei, que sigue vigente. Villarruel no logró revertir la decisión que tomó el martes tras la presión ejercida el miércoles por la Casa Rosada para evitar la discusión del mega-decreto que dictó el presidente Milei en diciembre pasado.