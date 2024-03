Las nuevas grietas dentro de la gran grieta

Se viene hablando desde hace largo tiempo. Hemos sido proclives desde los mismos inicios del país a abonar confrontaciones desde los extremos que han invadido la realidad y la discusión pública y privada.

Monárquicos o republicanos, unitarios o federales, porteños o provincianos, laicos o religiosos, son sólo algunas nominaciones de la sostenida determinación contradictoria en los extremos en que ha transcurrido el devenir nacional.

En cuestiones sociales, deportivas y culturales el sentir popular también se ubicó en las antípodas. River o Boca, chetos o grasas, gorilas o peronistas. instruídos o ignorantes, rojo o colorado.

La gran grieta contemporánea y de fondo que nos enfrentó durante los últimos 80 años ha sido la dicotomía entre populismo autoritario o republicanismo democrático. Profunda división que nos ha depositado en la tragedia actual.

La irrupción sorpresiva y veloz de Javier Milei en la política y su acceso a la máxima investidura nacional en sólo dos años, provocó un tembladeral en la vida diaria nacional cuyos efectos se sienten en el día a día posibilitando la aparición de nuevas y variadas grietas dentro del sector republicano democrático de la gran grieta.

Milei practica un ejercicio del poder basado en la confrontación y el señalamiento de la casta política, en la que incluye prácticamente a “todos los sectores políticos “ que no sean el propio, como la causante principal de todos los males que nos aquejan. Los argentinos de bien son las víctimas del perverso accionar de la casta.

Su estilo mayoritario de jugar a todo o nada, para consensuar o pactar sólo en última instancia y su enfrentamiento con la casta, el periodismo que lo critica y en general con todos aquellos que no adhieren 100% a lo que propone, son el caldo de cultivo de la aparición de nuevas, numerosas y negativas grietas, ubicadas increíblemente dentro del lado de la grieta donde lógicamente debería estar sumando adhesiones el presidente libertario.

Señalemos algunas de las nuevas e impensadas grietas dadas a luz con la velocidad de un rayo por el frenético accionar de Javier Milei.

Las varias grietas dentro del radicalismo: nunca ha causado sorpresa la fruición permanente del radicalismo a las rencillas internas, la famosa interna radical. Milei la ha convertido en una muestra gratis.

Lousteau, ¿radical de pura cepa?, fue ministro de la Producción del gobernador peronista Felipe Solá, luego presidente del Banco Provincia, también durante administración peronista, para finalizar su travesía en el campo nac and pop como ministro de economía de Cristina y autor de la famosa 125, que provocó el duro conflicto con el campo.

Recordar la famosa escena en el palco durante el multitudinario acto contra el agro donde Guillermo Moreno le hace una clara señal de deguello en una charla entre ellos. Delicadezas del exsecretario de Comercio, afecto a los guantes de box, pistola sobre la mesa y falseamiento intencionado de los datos del Indec.

Lousteau, vuelto al radicalismo, integró la coalición Juntos por el Cambio y bregó en dos oportunidades, sin suerte, por ser Jefe de Gobierno de la ciudad de Bs As. Como senador nacional creó un sector interno que creció, Evolución, y fue uno de los actores principales del tercer puesto en las ultimas elecciones.

Frente al +reciente ballotage, asociado a Gerardo Morales, auspició neutralidad ante la opción Milei/ Massa. Neutralidad aparente, no pudo disimular su preferencia por el derrotado.

Elegido presidente de la UCR nacional, velozmente se colocó enfrente de Milei y generó una grieta importante dentro del radicalismo. No lo acompañan los gobernadores radicales, sólo un senador votó con el para rechazar el DNU del presidente y no son muchos los diputados radicales que lo siguen. Todo un logro en su propia contra.

Ha escalado la tradicional interna radical a varias grietas radicales dentro de la Gran Greta. Senadores díscolos, diputados que no acompañan y gobernadores en contra. El populismo celebra.

El rejuntado de Miguel Ángel Pichetto: Hacemos Coalición Federal. Ese es el nombre del rejuntado que Pichetto y Emilio Monzó armaron en la Cámara de Diputados, apartándose del “desaparecido” Juntos por el Cambio, en vías de extinción. Un variopinto extraño, que con el correr de los días ha quedado en evidencia no puede conducir Pichetto. Demasiados díscolos y diferentes. ¿Qué hace Ricardo López Murphy, liberal, con los peronistas como Monzó, Massot, el mismo Pichetto?. La socialista Fein abreva junto a la Coalición Cívica y la inefable Margarita Stolbizer. Adherentes a Juan Schiaretti también presentes. Una verdadera ensalada.

Grieta dentro del Cambio. Algunos más proclives a dialogar con Milei, otros no amigables. Más grieta.

Las grietas dentro del periodismo: excluimos obviamente al periodismo militante populista de este análisis. Su posición está desde hace tiempo claramente identificada con el populismo autoritario. C5N, El Destape, Página 12 y los otros medios del sindicalista de porteros, Santamaría, los más destacados dentro de varios, son voceros fieles del kirchnerismo populista. Gozaron durante el último Gobierno K de millones de pesos para ser voceros propagandísticos. Negocio exitoso.

Nos referiremos al periodismo que se inscribe en el republicanismo democrático y que está atravesando una crisis, incluso enfrentamiento por parte de alguno y disenso agrietado por varios, en el análisis de la gestión del libertario.

Contribuyó a la confrontación en este sector, el calificativo general de Milei de ensobrados al referirse a los periodistas. Sin aclaraciones, ni exclusiones, no quedó claro a quienes se refería. Con el devenir del tiempo se consolidaron varias grietas periodísticas dentro del periodismo “no militante”. Extraño, pero cierto.

La Nación+ y algunos periodistas en especial; Pablo Rossi, Luis Majul, el Pelado Trebuq y en menor medida Eduardo Feinman, abanderados del mileísmo a ultranza.

Marcelo Longobardi en una posición purista aceptable de institucionalidad, pero con alguna mención extraña. Duro, con nombre y apellido contra los periodistas mileístas a ultranza. Con mirada razonable y lógica ante la intransigencia del presidente, pero a su vez descalificadora, sin sentido y extrema, al referirse a la vicepresidenta Villaruel. Refiriéndose con términos muy duros hacia ella e incluso afirmando su desinterés absoluto en conocerla e incluso en entrevistarla. Es la segunda autoridad del país.

Jonatan Viale, ahora desde TN, también adherente total y uno de los favoritos del presidente.

Milei lo hizo. Generó grietas dentro del periodismo definido como independiente. Más grietas dentro de la grande. Avanzó sin pruritos contra cualquiera que no estuviera de acuerdo 100% con su gestión. A capa y espada. Poco conveniente y no democrático. Pone en crisis y riesgo muchas de sus acertadas y tan necesitadas medidas propuestas, al confrontar in extremis, aún con aquellos que adhieren en el fondo. Errado y dañino al interés general, intertanto el populismo se regodea.

Empresarios prebendarios y los abusivos de siempre: varios siempre estuvieron al calor del poder, cualquiera fuera y la suerte nunca les fue esquiva. Otros crecieron con el autoritarismo corrupto y aprovecharon las mieles del éxito, al amparo de leyes, licitaciones y condiciones a medida.

Muchos han bregado por el libre comercio, la ausencia de intervencionismo extremo y controles inviables por parte del Estado. Reclamando reglas claras y seguridad jurídica y con insistencia, leyes laborales que alienten la contratación y la inversión.

En esta oportunidad y con la devaluación que les otorgó competividad y justa rentabilidad, más la promesa de retirar cargas, levantar el cepo e incluso disponer de mayor libertad para trabajar, respondieron con un aumento desmedido en sus bienes, productos y servicios. Largamente por encima de los índices inflacionarios.

Nuevamente actuaron en su exclusivo interés y demostrando imprudencia y falta de empatía y solidaridad. Empresarios argentinos. Arquitectos de más grietas dentro de la Gran Grieta.

Todos los orfebres de las nuevas grietas, en muchos casos tienen razones fundadas en sus ideas, acciones o reclamos. El grave problema en que se multipliquen las grietas y dentro del sector correcto de la Gran Grieta; republicanismo democrático, es la catástrofe en que está inmerso el país merced a la devastación del populismo autoriario corrupto.

Esto es lo que se debe tener en cuenta en estos momentos trágicos y decisivos en el país. No hay que atizar el fuego. El incendio es mayúsculo.