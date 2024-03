La intendenta del PRO y una tremenda autocrítica: qué puede pasar con su espacio y Milei

Soledad Martínez no es una intendenta más. Tiene que estar atenta a sus “vecinos ilustres”, el presidente, Javier Milei, y su jefe, Karina. La residencia presidencial está a pocas cuadras de su despacho y ambos eran, además, vecinos de la localidad desde hace muchísimos años.

Sin embargo, advierte que la situación social la obliga a estar muy atenta y poner un adicional a su esfuerzo cotidiano. “No me animo a decir hasta cuándo la gente banca esta situación”, advirtió, aunque siempre se manifiesta en favor del cambio.

“Estamos todos conscientes de que las cosas no están bien, que la gente la está pasando mal, desde La Lucila hasta Villa Martelli”, expresó la intendenta al describir los barrios más pudientes y los menos. “El bolsillo está apretando mal, la inseguridad crece que da miedo, todos los días, que se agrava con la incertidumbre sobre el futuro, porque nadie sabe cómo estaremos mañana o dentro de un mes”, agregó al tiempo que reconoció que en “Vicente López, por más esfuerzo que le pongamos, no es una isla”.

En un pasaje de una extensa charla con MDZ, Martínez, electa por Juntos por el Cambio con el mayor porcentaje personal en toda la Provincia, aceptó que “a la gente le cuesta pagar las tasas y los impuestos provinciales, pero afortunadamente a nosotros nos siguen cumpliendo”.

“Te digo esto sin cassette. Nos estamos matando todos los días para brindarle el mejor servicio posible a los vecinos de Vicente López. Te doy un dato que mata relato. De las 65 patrullas que salen todos los días a patrullar, 45 son del Municipio y el resto de la Provincia. Pero si vos observas cómo están los nuestros y cómo los que pone la Provincia. Y además le ponemos toda la tecnología a disposición de este sistema, teniendo el 85% de nuestro territorio videovigilado”, afirmó.

Según la intendenta, por la generación de los recursos municipales, “nuestro municipio no depende de la coparticipación. No dependemos de la voluntad del gobernador de turno. Y que todo lo que hagamos sea través de la iniciativa nuestra no tiene que ver solo con la plata sino por la incapacidad del gobernador”.

“Venimos de cuatro años de muy mala gestión y Axel Kicillof obtuvo su reelección por la irresponsabilidad de la oposición, de no juntarnos, por no dejar de lado discusiones, no ponernos de acuerdo para enfrentar a Kicillof. Y, lamentablemente, la gestión no cambiará sino que será peor”, sentenció.

La postura de Martínez con respecto del gobernador bonaerense nace por la cantidad de servicios que en principio le corresponde cubrir a la gestión provincial pero que desde “hace muchos años fuimos tomando esas responsabilidades. Y hoy, la única escuela pública homologada por Google está en Vicente López y es municipal. Las diferencias entre nuestros servicios y los provinciales son muy notorios”.

Igualmente, “creo que los intendentes, con recursos, podemos hacer mucho más por la educación de nuestros chicos que lo que hace la provincia, como también brindar más seguridad. El gobernador podría hacer mucho más de lo que está haciendo si tuviera la voluntad de hacerlo. No lo hace y así está la Provincia”.

Para la intendenta, “los aumentos de los impuestos de la Provincia son abusivos. Por eso me preocupa mucho que cada peso que nos pagan se reintegre en obras al tiempo de ahorrar la plata de los costos de planta política y vigilando los gastos de cada área. Lamentablemente la situación económica hace que se recienta la recaudación, aunque afortunadamente nuestra gente sigue acompañando”, agregó.

Tras resaltar que lo que la violencia narco “nos preocupa a todos los intendentes”, explicó que el fenómeno de saturación que se pretende realizar en la ciudad santafecina puede repercutir en nuevos sucesos pero en el conurbano bonaerense. En esto no hay diferencias políticas. Tenemos que articular con las fuerzas bonaerenses y federales, que ahora con Patricia Bullrich nos están dando todo su respaldo en el combate contra el delito como no existía hasta hace algunos meses.”

En términos políticos, Martínez insiste con la importancia que tiene el partido que integra, y lo considera el líder del cambio. “Cuando yo me incorporé a la política, en el PRO, la diferencia era muy clara. Era el kirchnerismo o Macri. Yo me sumé a Macri. Pero en los últimos años, las peleas, discusiones, internas, nos alejaron de la gente y nos hicieron tener la peor elección desde que aparecimos como partido político”.

Perdieron la más fácil de todas...

Teníamos una gran oportunidad y la desperdiciamos. Tenemos que seguir siendo autocríticos y el liderazgo de Mauricio es una gran oportunidad para reencontrarnos entre nosotros y con los argentinos.

Es como si él los hubiera dejado jugar y ustedes no lo aprovecharon…

Todos, los que ganamos y los que perdieron, tenemos que reencontrarnos y representamos el partido político más joven del país. Es el único partido de verdad distinto. Vinimos de todos los sectores, muchos desde lo privado y en muchas ciudades y gobernaciones estamos demostrando que hacemos las cosas de manera diferente, que le ponemos mucha vocación para trabajar para brindarle más servicios a la gente. Fijate qué pasó en los municipios como el nuestro, o lo que vimos en otros que vienen gobernando el peronismo durante muchísimos años.

¿Crees que es indefectible una alianza política con La Libertad Avanza en las próximas elecciones legislativas?

Estoy convencida que hay que empezar a construir un camino en el que los que pensamos más o menos parecido, basándonos en las coincidencias sobre todas las cosas, es una posibilidad. Tenemos que apoyar todos los puntos en los que coincidimos con el gobierno, que son muchos, y marcar nuestras diferencias cuando creemos que podemos tener una opción superadora. Pero hablar del año que viene no está bueno porque nadie sabe qué pasará el año que viene. Pero te reitero, tenemos que apoyar siempre el cambio en favor de todos los argentinos. Y es una falta de respeto pensar qué haremos electoralmente el año que viene cuando nos eligieron recién hace algunos meses para resolver los problemas que tenemos en estos momentos.

¿Y qué harán con los radicales?

Seguir teniendo los vínculos que tenemos hoy. En todas las municipalidades que gobernamos desde el PRO hay incluidos dirigentes radicales, como también en la Ciudad, que terminada la PASO nos integramos a pesar de la contienda previa a la elección de octubre.