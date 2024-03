Guillermo Francos convocará a la CGT para discutir una reforma laboral

El ministro de Interior, Guillermo Francos, anticipó que convocará a la CGT para dialogar y generar consenso de cara a la reforma laboral. Este adelanto llega luego de que los dirigentes sindicales, Andrés Rodríguez y Héctor Daer, hayan admitido que no tienen "ningún problema en consensuar una reforma laboral".

"Yo ya he tomado varios cafecitos con la CGT", señaló Francos, luego de que Alejandro Fantino, quien moderó la entrevista, haya consultado si se sentaría a tomar un café con los gremios en modo de dialogo. "Por ahí tenemos distintas visiones", aclaró.

Francos consideró que con los sindicatos "se puede conversar perfectamente". "Tendremos algunas diferencias, pero estoy convencido que podemos encontrar con ellos mecanismos de acuerdo que nos permitan modificar el sistema laboral argentino para hacerlo más competitivo (para las empresas)". Sobre esto, Héctor Daer había dicho que desde los gremios creen en la "creación de consensos".

En este contexto, Andrés Rodríguez, dirigente de la UPCN denunció que Guillermo Francos no respetó el acuerdo de reforma laboral que habían acordado en conjunto: "Lamentablemente te voy a decir la verdad, para que no quede ninguna duda: a nosotros nos vino a ver el señor ministro de Interior cuando asumió, a los pocos días del gobierno y nos propuso una reforma laboral en la cual se fue con casi el 90% de acuerdo: apareció otro texto totalmente cambiado, y desde ahí no nos llamó más nadie".

Héctor Daer denunció que no se respetó un acuerdo mutuo

El ministro de Interior se mostró optimista ante el Pacto de Mayo, tanto así que admitió que lo lleva consigo siempre, en una carpeta personal: "Es un pacto sencillo, no es nada que no sepamos y que no hayamos hablado varias veces".

"Son principios básicos. ¿Quién puede estar en contra de que podemos sancionar un nuevo sistema tributario en Argentina, reformas previsionales o la reforma laboral? Creo que todos acordamos en que esos cambios hay que hacerlos, porque el sistema no funciona como está", señaló.

Sobre el Cepo, consideró que no ve lejos levantarlo. En otra oportunidad, el presidente Javier Milei anticipó que el mismo podría ser levantado este año. "Yo creo que va a ser mucho más cercano que ´este año´", admitió.

"Esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Tenemos que aprovechar entre todos este envión para cambiar las reglas de juego, para cambiar el país, para tener empresas que puedan invertir, crecer, desarrollarse, para recuperar los niveles de educación y de bienestar que tenía este país y que lo fuimos perdiendo. Tengamos confianza y esperanza, porque tenemos un presidente que tiene convicción y coraje. Acompañemos", cerró Francos su locución.

Guillermo Francos consideró esto en el contexto del evento empresarial organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, AmCham. “Una Argentina viable”, fue el lema que atravesó al evento. Del mismo participaron figuras políticas del plano nacional como internacional.

Entre los locutores destacados se encuentran el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino; el Jefe de Gobierno, Jorge Macri; el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Interior, Guillermo Francos; el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; entre otros.