A favor del Pacto de Mayo: Llaryora, Torres y Cornejo ya dieron el sí

"Creo que en el 25 de mayo va a ser mayoritaria la firma", expresó el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, en la Amcham Summit 2024, luego del "tire y afloje" con Nación y la propuesta del presidente Javier Milei de un acuerdo de 10 puntos. Ignacio Torres, el mandatario de Chubut y Alfredo Cornejo, de Mendoza; también afirmaron su posición frente al acuerdo y, a pesar de las diferencias, los tres admitieron que esperan que les vaya bien a la administración libertaria.

En el congreso anual de Amcham, "un espacio de diálogo e intercambio donde el sector público y privado debaten sobre las políticas necesarias y aquellas a implementarse en los próximos cuatro años", se encontraron los gobernadores de Chubut, Córdoba y Mendoza.

Durante la conferencia que dieron Torres y Llaryora, los dos mandatarios enfatizaron en darle un mensaje a los representantes de las principales empresas que invierten o quieren invierten en el país: "Es un país para invertir, las crisis son oportunidades, tenemos todas las condiciones para ser un país mejorar", explicó Llaryora. "Es un lindo momento para entrar ahora porque Argentina va a salir adelante, entre nosotros hay chisporroteo pero nos vamos a poner de acuerdo", agregó el cordobés.

En la misma línea, Torres dijo que está optimista con el futuro del país, porque "estamos dando discusiones que son importantes, como poder darle valor a nuestros recursos, tenemos que ser competitivos y estamos en ese camino". "Mirar para adelante y terminar con ese anclaje setentista que nos hace pelearnos por pavadas, hay que mirar a una Argentina moderna, quitarle el pie de encima a la procuddión y el trabajo, dejar de pelearnos por Twitter", lanzó. Esto último viene a colación por la "batalla" que tuvieron hace unas semanas el mandatario del sur con Milei, que estuvo minada de posteos en X (exTwitter) por una retención del Gobierno Nacional a una parte de un impuesto coparticipable con Chubut.

Con respecto a la relación con Nación, los gobernadores hicieron hincapié en que era necesarias "medidas de shock". "Yo creo que el Gobierno está dando una pelea económica que va hacia el camino correcto", expresó Torres. Por su parte, Llaryora dijo que apoyará cambios como los que propone el Nación, como "que no hay que tener déficit fiscal", pero advirtió que siempre hay que "que tener en cuenta el plan productivo". "El plan fiscal hay que sostenerlo, si hay diálogo es mejor, para contener la crisis social, porque vos aplicas medidas de shock y eso genera desempleo, caída productiva, hay que coordinarlo", agregó.

Llaryora y Torres en la Amcham Summit 2024.

Llaryora y su opinión sobre las reformas que propone el Gobierno

El gobernador de Córdoba dio nuevamente su visión sobre el DNU y la ley ómnibus que el Gobierno de Milei lanzó desde que asumió. Sobre ello, aclaró que le parece que "presentar un DNU tan amplio, con tantos temas, no fue la técnica adecuada, hay una falta ahí de conocimiento legislativo y operativo". "Vos metes todos los temas juntos, y vos queres acompañar uno pero no todos y por eso están viendo de partirlo", sentenció sobre la decisión de Milei de crear un "mega" DNU como el 70/2023. Opinó lo mismo sobre la Ley Bases y enfatizó en que la nueva propuesta de ley -reducida- "tiene amplio consenso" pero volvió a aclarar que no va a dejar de defender los intereses de sus provincias: "Creo que el 25 de mayo va a ser mayoritaria la firma", lanzó uno de los principales "enemigos" de Milei desde la caída de la Ley Bases en su tratamiento en lo particular.

"El diálogo que se abrió esta semana (en la reunión con gobernadores en Casa Rosada) tiene que ir rápido, los puntos del 25 de mayo vos lo lees y ¿por qué no lo acompañaríamos?", se preguntó el gobernador cordobés.

Torres declaró similar, admitiendo que se cree "que se puede firmar el Pacto de Mayo" pero admitió que "es declarativo y lo importante es la letra fina que va al Congreso".

Sobre el Pacto de Mayo y la nueva Ley Bases reducida, MDZ le preguntó a una fuente chubutense qué pensaba sobre la idea que tiene el Gobierno de coparticipar el Impuesto a las Ganancias con las provincias: "Se los ve muy optimistas, pero no se como lo van a conseguir", explicó sobre el asunto que se les planteó a los mandatarios en la reunión en Casa Rosada del viernes, con Nicolás Posse y Guillermo Francos.

Llaryora dijo que sí al Pacto de Mayo.

Cornejo

El gobernador de Mendoza, por su parte, dijo que tiene una mirada positiva del futuro del país, cuestionó a la dirigencia de la UCR y confirmó que la mayoría de Juntos por el Cambio respalda las reformas que el Gobierno de Milei propone.

"Creo que mi mirada es optimista y positiva porque en democracia es importante la deliberación pública y se están debatiendo cosas que antes no se debatían. Que no haya déficit fiscal es una discusión que no se ha dado. En los últimos 65 años el consenso era que se podía vivir con déficit fiscal. Ahora se habla de mejorar calidad del gasto del Estado, bajar impuesto, avanzar con reformas laborales, debates que estaban ocultos con mitos e ideologías", declaró.

Cornejo fue duro con la cúpula de la UCR, a la que criticó por intentar "cubrirse" con comunicados para "la tribuna", luego del texto que lanzó el partido en donde se insta a sus diputados y senadores a votar normas que respondan a los valores de la Constitución, una decisión que se leyó como una postura en contra del DNU 70/2023, que aún queda por discutir en el Parlamento.

"Creo que la mayoría de los simpatizantes de los gobernadores del radicalismo quieren la reforma económica. Los dirigentes quieren cubrirse ante la militancia con un comunicado y no contribuye a reposicionar al radicalismo como un partido moderno. Me parece inoportuno. Más para la tribuna y no me parece justo para los dirigentes que estamos gobernando. Tampoco para reconciliarse con el simpatizante radical que quiere que a este gobierno le vaya bien", manifestó el gobernador.

Cornejo fue duro contra la UCR y apoyó las medidas del Gobierno.

El mandatario también manifestó que "hay muchos diputados de Juntos por el Cambio y el radicalismo para votar a favor del DNU", y admitió que el Gobierno debe aprovechar "la ventana de oportunidades que le da el mundo" para que junto con el apoyo popular y de la ciudadanía se puedan lograr "acuerdos sustantivos para hacer las reformas económicas que tienen que ser por ley". También criticó a Milei por no sacar del DNU la reforma laboral, que la UCR estaba a favor de acompañar como forma de ley.

"Las reformas estructurales sin duda alguna requieren alto nivel de consenso. Si el gobierno se tienta de seguir con su discurso de campaña de la casta contra el resto va a quedar en algo vago y vacío. Hay muchos sectores que quieren apoyar", agregó.

El mandatario mendocino también explicó que el ajuste fiscal es necesario "pero no suficiente" y que se requiere de un acuerdo "fiscal que cambie relación-provincias". Sobre el Pacto de Mayo, expresó que es un "camino que hay que empezar a recorrer y la Nación también tiene que hacer su esfuerzo".

Por último, y sobre la relación entre Gobierno y provincias, Cornejo dijo que Nación "cobra todos los impuestos pero no los coparticipa". "Hay que sincerar la relación con las provincias. Quiero que le vaya bien a Milei, quiero que le vaya bien a la Argentina. Sería lamentable perder cuatro años más", concluyó.