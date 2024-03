Alfredo Cornejo afirmó que el respaldo al DNU es mayoritario y apoyó a Milei

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dio un claro respaldo al gobierno nacional en su participación de AmCham Summit 2024. Allí celebró que se estén dando debates sobre déficit cero y mejoras en la calidad del gasto del Estado y sostuvo que la mayoría de Juntos por el Cambio está de acuerdo con muchas de las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei. Pidió terminar con la dicotomía entre casta o no casta y le dejó un duro mensaje a la dirigencia de la UCR, presidida por Martín Lousteau.

"Creo que mi mirada es optimista y positiva porque en democracia es importante la deliberación pública y se están debatiendo cosas que antes no se debatían. Que no haya déficit fiscal es una discusión que no se ha dado. En los últimos 65 años el consenso era que se podía vivir con déficit fiscal. Ahora se habla de mejorar calidad del gasto del Estado, bajar impuesto, avanzar con reformas laborales, debates que estaban ocultos con mitos e ideologías", esgrimió Alfredo Cornejo.

Por otro lado, dijo que la mayoría de los legisladores de Juntos por el Cambio respaldan las transformaciones que impulsa el gobierno nacional y criticó que la cúpula de la UCR intente quedar "cubrirse" con comunicados "para la tribuna".

"Creo que la mayoría de los simpatizantes de los gobernadores del radicalismo quieren la reforma económica. Los dirigentes quieren cubrirse ante la militancia con un comunicado y no contribuye a reposicionar al radicalismo como un partido moderno. Me parece inoportuno. Más para la tribuna y no me parece justo para los dirigentes que estamos gobernando. Tampoco para reconciliarse con el simpatizante radical que quiere que a este gobierno le vaya bien", manifestó el gobernador de Mendoza.

"Hay muchos más diputados de Juntos por el Cambio y el radicalismo para votar a favor del DNU. Yo creo que en líneas generales y sin evadir la respuesta, creo que si el gobierno aprovecha la ventana de oportunidades que le da el mundo, el apoyo popular en las elecciones, el apoyo que le está dando la ciudadanía en medio del ajuste puede lograr acuerdos sustantivos para hacer las reformas económicas que tienen que ser por ley", aseguró y criticó al gobierno de Javier Milei por no sacar del DNU temas puntuales que estarían dispuestos a acompañar con forma de ley.

"Rodrigo De Loredo, presidente bloque de diputados, propuso que el capítulo laboral lo sacaran del DNU y lo votábamos por ley. Le daría más solvencia. Las Cámaras Laborales están esperando con el cuchillo en la boca que lleguen esos planteos. Ha sido funcional a este esquema la justicia laboral. La mayoría del radicalismo está para votar el capítulo laboral", argumentó.

"Yo creo que logra mayorías en el Senado y Diputados si encara solventemente esa negociación para reformas estructurales", adelantó y dijo que al gobierno no le alcanza con licuar el gasto para llegar al déficit cero y que debe buscar consensos para profundizar el cambio. "El ajuste fiscal es necesario pero no suficiente. Hay que hacer un acuerdo fiscal que cambie relación nación-provincias. Cambiar la relación contribuyente-fisco, una simplificación de impuestos que tienen que pasar por el Congreso. La reforma laboral que se requiere en Argentina tiene que pasar por el Congreso. Las reformas estructurales sin duda alguna requieren alto nivel de consenso. Si el gobierno se tienta de seguir con su discurso de campaña de la casta contra el resto va a quedar en algo vago y vacío. Hay muchos sectores que quieren apoyar", esgrimió.

"Creo que el Pacto de Mayo es el camino que hay que empezar a recorrer y la Nación también tiene que hacer su esfuerzo. Cobra todos los impuestos pero no los coparticipa. Hay que sincerar la relación con las provincias. Quiero que le vaya bien a Milei, quiero que le vaya bien a la Argentina. Sería lamentable perder cuatro años más", concluyó Cornejo y auguró un rol protagónico del sector privado.

"Creo que el crecimiento de Argentina lo debe liderar el sector privado. La idea estatista que recorrió estos últimos 20 años ha sido negativa en la cultura cívica argentina. 'El Estado te cuida', 'el Estado lo puede todo', creo que hay un cambio cultural que me da optimismo. El Estado que haga lo suyo y lo haga bien. Un Estado inteligente que atiende las principales cuestiones como seguridad, justicia y defensa pero no se meta en otras cosas. Impuestos simplificados y bajos", finalizó.