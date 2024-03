Alejandro Gullé: "Gran parte del éxito estuvo en la reserva de la información"

Este martes por la mañana, la Policía de Mendoza desplegó un megaoperativo en el barrio Campo Papa y alrededores del Oeste del departamento de Godoy Cruz. Se trató de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio Público Fiscal, encabezado por la ministra Mercedes Rus y el procurador general de la Suprema Corte, Alejandro Gullé.

El objetivo de los masivos allanamientos fue la detención de delincuentes que cometen delitos en la provincia, el secuestro de armas y la desactivación de kiosquitos que comercializaban estupefacientes. Unas 63 personas, 54 hombres y 9 mujeres, ya fueron aprehendidas. Hasta el momento se han realizado unos 40 allanamientos en distintos domicilios con la participación de cerca de 800 policías de diferentes divisiones, como Investigaciones, Narcotráfico, grupo VANT, Infantería, Grupo Especial de Seguridad (GES), entre otros.

El megaoperativo contó con el apoyo del Ministerio de Educación e Infancias y de Transporte del Gobierno provincial y la labor de Gendarmería, Policía Federal y Aduana. Durante los trabajos participaron el jefe de Gabinete de la cartera, Hugo Sánchez; el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino; el director general de Policías, Marcelo Calipo; el director general de Investigaciones, José Vega; el subdirector general de Policías, Roberto Favaro; el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, y el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, entre otros.

Alejandro Gullé, procurador de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, dialogó con MDZ Radio y, en relación a si existen antecedentes un operativo similar, comentó: "De esta magnitud no. Pero sí ha habido allanamientos a barrios enteros. Yo lo hice en dos barrios completos en la década de 1980 siendo juez de Instrucción. Pero no tuvo esta magnitud porque eran barrios más chicos que este".

El megaoperativo de este martes. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ.

Por otro lado, señaló que "se hizo en el marco de las investigaciones que se venían siguiendo por las últimas muertes que hubo. Había intervenciones telefónicas y muchísimos elementos probatorios que justificaban. La medida se pidió y la jueza hizo lugar. El procedimiento se llevó adelante con esta cantidad de de efectivos que mencionan y además cuatro fiscales en el lugar y dos jueces de garantía, también en el lugar del procedimiento. Más gente del ETI, que se encarga de los niños por si surgía alguna situación donde hubiera un menor".

Luego de que la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, haya destacado que no hubo "filtraciones" previas. Gullé destacó: "Esto lo veníamos trabajando con jefe de policía, subjefe, director de investigación y con la ministra y con el grupo de fiscales y con el subsecretario. Veníamos viendo cómo iba evolucionando la situación de las pruebas, fundamentalmente, porque para llegar a un procedimiento así hay que justificarlo con pruebas. Cuando consideramos que era factible solicitar, se hizo un pedido muy fundado y la jueza, la doctora Natacha Cabezas, coincidió con el pedido. Dijo que se justificaba la medida y que iba a estar presente. Fueron cuatro fiscales para para colaborar".

"Tengo entendido que el lugar donde se iba a hacer quedó en manos de del jefe de la Policía. De esta manera se evitaron filtraciones. No sé si lo comunicó anoche u hoy en la mañana. No es un ámbito que me incumbe a mí. Pero sí, evidentemente, gran parte de del éxito estuvo en la reserva de la información", sumó Gullé.

En tanto, opinó que lo sucedido en Godoy Cruz "también sirve preventivamente como mensaje cuando se descontrola una situación en un lugar como ha ocurrido en Rosario, donde yo veo por ahí en los noticieros que la gente no se anima a llevar los chicos a la escuela o a andar en taxi. Es un problema grave socialmente".