Milei logró una ovación impensada en la Asamblea Legislativa

Es una imagen impensada hace horas por cualquier analista político. Javier Milei habla ante la Asamblea Legislativa rodeado de aplausos y vítores. Los palcos estallan en gritos y canticos y lo interrumpen ante cada frase. Podría pensarse en un escenario para cualquier presidente peronista, no para Javier Milei que esta en absoluta minoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Milei logro lo que quería. Esta dando su primer mensaje sobre el Estado de la Nación y para abrir el período de Sesiones Ordinarias en medio de un ambiente festivo y, hasta ahora, sin conflictos en el recinto. Ni siquiera cuando desgranó la crítica mas furiosa a la herencia recibida.

No parece, este escenarioel de un presidente que en realidad no tiene mas de 38 votos en Diputados, al que le tiraron abajo su primera ley y hasta está en peligro de que le rechacen su principal DNU, algo que no sufrió ningún presidente.