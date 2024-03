Martín Aveiro: "No porque seamos Unión por la Patria vamos a votar todo en contra"

A las 21 y desde un atril, el presidente Javier Milei dará su discurso para apertura de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa. El diputado nacional por Unión por la Patria, el tunuyanino Martín Aveiro, fue entrevistado en “Sonría lo estamos filmando” por MDZ Radio 105.5 FM y habló de la expectativas del discurso del presidente, las modificaciones en los planes a partir del cambio de horario que suele ser durante el día, la situación del peronismo y cómo ve la situación del país.

Aveiro comentó que desde ayer se encuentra en Buenos Aires, donde tuvieron reuniones de trabajo con el bloque de Unión por la Patria, sobre proyectos en tratamiento, otros a presentar, entre otras cosas. El mendocino lamentó el cambio de horario de la Asamblea Legislativa porque “previendo que teníamos Vendimia, sabiendo con lo que iba a costar conseguir pasajes para volver a Mendoza, por lo que significa la Fiesta de la Vendimia, la mayoría habíamos sacado casi tres o cuatro semanas antes pasaje para volver esta noche” y agregó que están haciendo todos los esfuerzos para viajar lo antes posibles para “participar de Coviar y de todos los actos vendimiales”.

En cuanto a la expectativa que tiene, no solo en el discurso, sino en la apertura de sesiones y en el desarrollo del país, el diputado expresó que “hoy el presidente Milei tiene una gran oportunidad de hacer un recomienzo de su gestión. Entender que estos 80 días de Gobierno que lleva, han sido muy duros, el país venía muy complicado, pero se han tomado decisiones que han profundizado y la gran mayoría de los argentinos no la pasan bien”. En este sentido, “creo que es oportuno que anuncie medidas que tengan que ver con la cercanía con la gente y que tengan mucha empatía con la clase media, trabajadora por los más humildes que no la pasan bien”.

“Hay que terminar con los egos y con los proyectos individuales. Esos egos se tienen que transformar en una humildad colectiva para entender por dónde vamos. Para eso necesitamos que quien conduce la Argentina deje de estar pensando en el lenguaje inclusivo, deje de estar pensando en Lali, deje de estar pensando en situaciones que nada tiene que ver con la realidad y que verdaderamente se ocupe de temas que son duros como los que nos pasa hoy con el aumento de combustible, tarifas, la quita del poder adquisitivo, los salarios y un sinfín de cosas más”, dijo el exintendente de Tunuyán y agregó que sino “vamos a seguir en retroceso. Tiene que entender el presidente que ya no está en campaña y se tiene que poner a trabajar en lo verdaderamente importante”.

En cuanto al rol de su bloque como oposición explicó que, si bien en algunos temas no van a tener acuerdo, como en las privatizaciones, “puede haber muchos acuerdos en otros temas. No es que porque seamos Unión por la Patria vamos a votar todo en contra”. Y agregó: “Tenemos argumentos para defender Aerolíneas y cómo llega de manera federal a todo el territorio nacional. Además que son empresas que han dado ganancias. Tenemos argumentos para defender Arsat, generando la posibilidad del desarrollo federal, de un proceso de conectividad para llegar a cada rincón”.

Por otro lado, respecto a si su bloque va a permanecer en el discurso o si tenían pensado retirarse, fue contundente: “No. Vamos a estar ahí con mucho respeto, sentados y escuchando atentamente. Después cada uno tendrá la posibilidad de decir, a través de los medios de comunicación, o de sus redes, de expresar lo que cada uno piense del discurso del presidente”. Sin embargo, aclaró que “no significa que porque yo lo diga nadie se vaya, o que alguno no se vaya a parar. No soy el dueño de nadie. Pero sí quedó claro que vamos con mucha esperanza y que vamos a estar ahí respetuosamente escuchando al presidente como él se merece”.

Crisis del peronismo

El dirigente expresó que, claramente, “el peronismo está en un proceso post derrota, que va a tardar seis, siete meses en limpiarse con una nueva etapa. Lo que tiene que dejar esta derrota son aprendizajes y, de los aprendizajes, cómo modificamos para entender lo que está planteando la sociedad. Yo creo que en estas últimas elecciones, la victoria de Milei no sólo tiene que ver con una derrota del peronismo, sino que una derrota en la política en general”.

En cuanto al proceso que Alberto Fernández tiene en la Justicia, dijo no haber visto las noticias en profundidad, pero que espera “que la justicia resuelva en favor de quien tenga que resolver, que se haga justicia y punto”. En este sentido también agregó que “si queremos hacer las cosas bien y cambiar, nos tenemos que bajar de la vuelta al mundo, cada tanto, y dejar de dar siempre el mismo círculo”. Además, “también la justicia tiene que accionar como corresponde, porque sino pasa a ser parte del mismo círculo vicioso, de acuerdo al poder de turno".

Escuchá la entrevista completa