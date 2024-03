Javier Milei se verá cara a cara con gobernadores: qué expectativas genera su discurso y quiénes irán al Congreso

Este viernes el presidente Javier Milei se verá cara a cara con varios gobernadores en la Asamblea Legislativa que dará apertura a las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Desde el entorno de los mandatarios provinciales prometen que escucharán el discurso del libertario y, algunos, esperan acercar posiciones en el medio del forcejeo que tienen ambas partes luego de la caída de la ley ómnibus y la discusión por los fondos coparticipables.

Lo que genera expectativa en el círculo de los gobernadores es el discurso que Milei dará, desde un atril en el recinto de la Cámara de Diputados, en donde realizará un resumen de cómo encontró el estado de la Argentina, dará detalles sobre los pasos a seguir en materia económica, hablará en general de "la casta" y, se espera, que de "una sorpresa" que provoca dudas en la escena política.

Los mandatarios provinciales que presenciarán en vivo y en directo ese discurso serán 13 de 24, entre los que se encuentran:

Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

Leandro Zdero (Chaco)

Gerardo Zamora (Santiago del Estero)

Raúl Jalil (Catamarca)

Marcelo Orrego (San Juan)

Martín Llaryora (Córdoba)

Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

Claudio Poggi (San Luis)

Sergio Ziliotto (La Pampa)

Axel Kicillof (Buenos Aires)

Carlos Sadir (Jujuy)

Jorge Macri (CABA)

Ignacio Torres (Chubut)

Gustavo Sáenz (Salta)

Hugo Passalacqua (Misiones)

En la lista hay opositores y dialoguistas, pero al mismo tiempo todos ellos se alinearon atrás de "Nacho" Torres cuando este amenazó con cortar la producción de petróleo y gas por la retención de fondos por parte del Gobierno. Consultados por este medio, personas cercanas a los gobernadores Frigerio, Zdero y Torres confirmaron que la expectativa que tienen es "poder trabajar juntos" luego de la oratoria del presidente que durará aproximadamente 40 minutos.

Guillermo Francos, el ministro del Interior, es uno de los mediadores que busca generar consensos entre la relación de Milei y los gobernadores.

"Los tres gobernadores le ganaron al peronismo y también están haciendo reformas en sus provincias. La postura de Juntos por el Cambio es acercar posiciones, acompañar al Gobierno nacional y defender los recursos y derechos de sus provincias", expresan, en un claro ejemplo de que buscarán dar herramientas al Ejecutivo, siempre y cuando los intereses provinciales no estén en juego. Esto es un claro ejemplo de que el "tira y afloje" de los gobernadores muta, se transforma y no existen alianzas ni amigos fijos.

Además de Torres, un "enemigo" para Milei, asistirán Llaryora y Pullaro, figuras que siguen siendo vistas como "traidores" luego de la votación en lo particular de la ley ómnibus. Estos funcionarios estuvieron en el ojo de la tormenta desde el momento en donde el megaproyecto de ley no logró concretarse en Diputados y sufrieron "consecuencias" por sus actos. A pesar de ello, admiten que siempre estarán dispuestos al diálogo con el Ejecutivo, que mostró que no le tiembla la mano para recortar fondos o quitar beneficios provinciales.

Kicillof, por su parte, es uno de los gobernadores que siempre se manejó como oposición y que confirmó que irá a la Corte Suprema para reclamar la quita del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal.

Otro que está confirmado y fue partícipe de varias reuniones que realizó el ministro del Interior Guillermo Francos para generar consensos y diálogo, es Passalacqua, el gobernador de Misiones. Desde su entorno confirman que no hay expectativas sobre el discurso del presidente porque "a esta altura ya es difícil suponer qué puede pasar" en el momento en el que Milei se ponga a hablar enfrente de diputados, senadores, jueces de la Corte Suprema, gobernadores y ministros del Gabinete.

En esa misma línea, y manteniendo el silencio, una persona próxima a uno de los gobernadores del NOA que estará presente en la Asamblea aseguró que van "a escuchar" lo que diga el libertario en el Congreso. Los representantes del Norte tuvieron varias reuniones con el Gobierno Nacional para no descuidar la relación a pesar de la tensión.

Torres fue el último "apuntado" por Milei, tras amenazar con cortar el petróleo y el gas si el Gobierno no le devolvía dinero que le retuvo por una deuda.

También existen algunos gobernadores que "en principio" vendrán a Buenos Aires pero aún no lo tienen 100% confirmado, como Gustavo Valdés, de Corrientes y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

La relación entre Milei y los gobernadores comenzó con los cortocircuitos desde que "no le dieron las herramientas" para realizar cambios y mejoras en el Estado. Así lo explica una senadora, que contó a MDZ como ve desde afuera el vínculo entre provincias y Nación.

"Milei sabe que los gobernadores fueron los que hicieron caer la ley ómnibus" cuenta, algo que el mismo presidente confirmó a través de varios comunicados oficiales en donde los tildó de "extorsivos" y traidores.

El presidente libertario quería hacer determinadas medidas y buscaba que el Congreso, junto a los mandatarios provinciales, les diera las herramientas necesarias para que él pueda cumplir sus promesas. Como esto no ocurrió, Milei "busca hacerlo con otros instrumentos, va por otro camino" que no deja tranquilos a los gobernadores.

Las ausencias

Los gobernadores que no asistirán al inicio de sesiones ordinarias serán Ricardo Quintela (La Rioja), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Claudio Vidal (Santa Cruz).