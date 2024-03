Cobos incendiario: vapuleó al PRO y se anticipó un nuevo ataque de Milei

Esta noche el presidente Javier Milei dará por iniciado el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y se anticipa un discurso cargado de ataques hacia la "casta política". El diputado radical Julio Cobos admitió que eso es lo que esperan pero no lo que desean y llamó a la reflexión al jefe del Ejecutivo nacional para que aproveche la oportunidad para ser firme pero en un marco de respeto. Por otro lado, habló del rol de la UCR, admitió diferencias internas pero afirmó que apuestan a tener una postura uniforme si llegan a tener que tratar el DNU en el recinto. "Hoy el PRO tiene más problemas que el radicalismo porque nosotros resolvemos los temas, mal que mal, en el bloque", sostuvo en MDZ Radio.

Por primera vez Julio Cobos no participará del carrusel vendimial ni del tradicional desayuno de Coviar. El exgobernador y exvicepresidente no consiguió vuelo de regreso a Mendoza y seguirá los festejos por TV.

"No he conseguido vuelo para el sábado a la mañana y no voy a poder participar. No voy a estar por primera vez en el desayuno de Coviar. Son muchos años de Vendimia en los que hemos participado y tenemos que estar en la asamblea legislativa. Más en la situación que estamos atravesando", reconoció.

Julio Cobos ve con preocupación la postura del presidente.

Cobos aseguró que Javier Milei repite muchas de las cosas que se le han criticado durante años al kirchnerismo como la falta de consensos, la falta de institucionalidad y la concentración de poder. "Le criticamos al kirchnerismo usar el Congreso como escribanía, no escuchar, encerrarse en lo que pensaba. Creíamos que el cambio era mayor institucionalidad, más federalismo. No ha sucedido eso", lamentó.

"El presidente tiene la oportunidad de recuperar la tranquilidad y la templanza que le reclama la ciudadanía y dar un discurso firme, con rumbo claro, pero con respeto. Se puede ser firme y respetuoso. El agravio no aumenta el poder de una figura. Todo lo contrario", esgrimió Cobos cuestionando los modos de Javier Milei.

Más allá de ello, al ser consultado respecto a cómo votaría el DNU en el recinto aclaró que no quiere anticiparse y que se trabajará para que el bloque vote como defina la mayoría. "Yo creo que el DNU lo tiene que tratar la bicameral que ya está constituida. Es cierto que vencido el plazo le da derecho al Congreso a que lo trate el pleno, pero tenemos un montón de DNU de Alberto sin dictamen que también debería tratarse. Nosotros venimos sosteniendo una postura. Estamos firmando proyectos para cambiar la reglamentación de los DNU para que sean de un solo tema. Para tener la posibilidad, si el caso lo requiere, se aborden por temas. Es lo que sostenemos del radicalismo. Vamos a forzar para que se trate por tema y veremos qué es lo que ocurre", esgrimió.

"Nosotros lo que vamos a hacer en diputados es tratar de tener una postura unificada en el bloque. Someterlo a mayorías y minorías. Lo vamos a tratar de hacer. Lo hemos hecho en otros temas. Uno entiende que para un gobierno que recién empieza y estamos tratando de arbitrar todos los medios para sacar a flote esta situación. Sugerimos sacar los temas más complicados. Todavía hay un largo camino y veremos sobre el final cómo queda para definir una postura personal que va a estar englobada en la postura seguramente del bloque", manifestó.

Duros comentarios acerca del PRO

Para Cobos no es cierto que existan grandes diferencias entre radicales sino que hay algunos que "disimulan más" su descontento. En cambio, sostuvo que en el PRO hay sectores que quieren unirse al gobierno y otros que opinan todo lo contrario.

"Hoy el PRO tiene más problemas que el radicalismo porque nosotros resolvemos los temas, mal que mal, en el bloque. Ellos tienen que definir primero el nuevo liderazgo que en eso veo una competencia entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Y después unificar el criterio. algunos quieren unirse con La Libertad Avanza, otros no quieren saber nada y otros no definen postura", manifestó el diputado mendocino. En ese sentido, afirmó que ya no existe Juntos por el Cambio y confesó que cada vez hay más distancia entre el PRO y la UCR.

"En ese sentido, lo veo mas cerca al PRO de La Libertad Avanza que al radicalismo del PRO. Pero nosotros hicimos el esfuerzo porque sabíamos que era la forma de construir una alternativa", señaló Julio Cobos y dijo que lo único que mantiene unidos a esos partidos son los gobernadores.

"Juntos por el Cambio no existe más como fue concebido. Lo están sosteniendo los gobernadores por la buena relación y por la necesidad. Porque la problemática de ellos tiene menos aristas porque les interesa recibir lo que corresponde que se respete el federalismo. Un legislador trata muchos temas diferentes y en el abanico más grande es más probable que haya diferencias", concluyó.