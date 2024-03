Apertura de sesiones: récords, curiosidades y faltazos antes de la era Milei

Este viernes se abren las sesiones ordinarias de la mano de un Javier Milei que ya realizó cambios llamativos y promete un discurso que también se destaque por sobre el de sus antecesores. Considerando la apertura de Bartolomé Mitre como la primera, en 1862, este año sería el período número 142. La apertura de sesiones ordinarias se da ininterrumpidamente desde 1983 con el regreso de la democracia.

Una apertura de sesiones que se da con normalidad cuenta con la firma del presidente en los libros de ambas cámaras, con la firma del vicepresidente en el libro de la Cámara de Senadores, y la firma de quien presida la Cámara de Diputados. Este año serían Victoria Villarruel y Martín Menem respectivamente los responsables en realizar las firmas. A las 20 empieza la asamblea legislativa y a partir de las 21 el presidente Javier Milei dará su discurso.

En tantos años de historia, las curiosidades o momentos para el recuerdo sobran. No siempre el presidente en ejercicio se presentó ante el Congreso para dar el discurso, no siempre se mantuvo la misma fecha de aperturas, y este año queda claro que tampoco el horario, entre otras curiosidades.

Desde las 21, Javier Milei llevará a cabo el evento

Hipólito Yrigoyen, el gran ausente

El radical Hipólito Yrigoyen fue presidente entre el 1916 al 1922, y en una segunda gestión entre 1928 al 1930. Es por esto que le tocó abrir las sesiones ordinarias en ocho oportunidades. Lo curioso es que en ninguno de esos eventos estuvo presente para pronunciar sus palabras. Su discurso fue siempre enviado a través de cartas y pegaba el faltado al Congreso.

Quienes también siguieron este modelo fueron Bartolomé Mitre en 1866, Roque Sáenz Peña en 1914, y Marcelino Ortiz en 1939. Sin embargo, todos ellos lo hicieron en una única ocasión durante los años mencionados, ya que en las otras oportunidades que tuvieron para abrir las sesiones sí se presentaron.

En el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, se señala que el presidente de turno debe realizar anualmente la apertura de sesiones en el Congreso, pero no especifica de qué manera realizarlo: "(El Poder Ejecutivo) Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes".

Hipólito Yrigoyen abrió ocho veces sesiones ordinarias a través de una carta

2021, una apertura distinta

Desde el retorno de la democracia, la apertura de las sesiones ordinarias se da a Congreso lleno, con la presencia de los legisladores de ambas Cámaras, jueces, gobernadores y otras figuras de la política. En 2021, la segunda Asamblea Legislativa de primero de marzo que le tocaba a Alberto Fernández, se dio de una forma particular.

Luego de un año con COVID-19, habiendo pasado una cuarentena, los residuos de la pandemia siguieron siendo un tema de preocupación. Si bien la cuarentena no seguía con la misma intensidad que se había vivido unos meses atrás, aún se mantuvieron vigentes medidas de cuidados e higiene como el uso de barbijo, limitaciones en la capacidad máxima de los lugares, el distanciamiento social, entre otras.

Es por eso que la apertura de sesiones de 2021 fue diferente a todas las demás. Con menos de la mitad de la capacidad del recinto ocupada es que el expresidente Alberto Fernández le habló a los argentinos, y a los pocos legisladores presentes, quienes además se encontraban muy distanciados el uno al otro y con barbijo puesto. Además, los gobernadores de las provincias se encontraban conectados vía videollamada. A recinto semi vacío, Alberto Fernández abrió las sesiones en 2021.

Otras curiosidades

No todos los presidentes abrieron sesiones, ni todos los años hubo aperturas de las mismas. Por un lado, las presidencias interinas de menos de un año en el país sobran. Claro está, ni Ramón Puerta, ni Adolfo Rodríguez Saa, ni Eduardo Camaño llevaron adelante una apertura de sesiones.

Naturalmente, durante los años de dictadura militar tampoco exisitió una apertura de las sesiones, por lo que presidentes de facto como Jorge Rafael Videla, Juan Carlos Onganía o Leopoldo Galtieri no llevaron adelante el evento.

Más especificamente, hubo 21 años, entre 1862 a 1983 en los cuales no se abrieron sesiones ordinarias. 1908, 1930, 1931, 1944, 1945, 1956, 1957, 1962, no hubo Asambleas Legislativas. Entre 1967 a 1972 tampoco las hubo, como así tampoco entre 1976 y 1982. 18 de 21 años en los que no hubo apertura de sesiones, un gobierno de facto presidía el país.

Al presidente que más veces le tocó abrir las sesiones ordinarias del Congreso fue a Julio Argentino Roca, con 12 años en su haber. Detrás de él le siguen Juan Domingo Perón con once, Carlos Menem con diez, y Cristina Fernández de Kirchner e Hipólito Yirigoyen con ocho.