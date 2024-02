Luis Petri: un video en modo "Top Gun" y un palo a la UCR por no aprobar la ley ómnibus

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, realizó una particular publicación en sus redes sociales, en el medio del mal momento que atraviesa el Gobierno, luego de que cayera la denominada ley ómnibus y el paquete de reformas propuesto por el presidente Javier Milei retornara a comisiones, es decir, a tratarse desde cero. Además, se suma que su partido -la Unión Cívica Radical (UCR)- votó dividido en la Cámara de Diputados, lo cual generó críticas por parte del Ejecutivo. "La gente votó un cambio y a un Gobierno para salir de la crisis. Parte del Congreso aún no se enteró", dijo a modo de acusación contra sus pares radicales.

Primero, el mendocino, de activa presencia en su cuenta de X (ex Twitter), publicó un video en modo "Top Gun", la reconocida película de acción de la década de 1980 y protagonizada por Tom Cruise.

Defendiendo con orgullo nuestra bandera, siempre uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDCAAuD83CuDFFB pic.twitter.com/rNf37ANKx7 — Luis Petri (@luispetri) February 7, 2024

Luego, recién en horas de la tarde, se refirió a lo ocurrido en el Congreso y aseguró que "la gente votó un cambio, la gente votó a un Gobierno para salir de la crisis, votó a un presidente Javier Milei para liderar la recuperación del país después de décadas de decadencia, parte del Congreso aún no se enteró. ¡El cambio es imparable porque es imparable la voluntad del pueblo argentino para que lo hagamos posible!".

El tuit de Luis Petri

La última actividad oficial de Luis Petri participar el martes en la presentación del avión Embraer 140 para la Fuerza Aérea Argentina. Allí, llamó a "repensar la función de las Fuerzas Armadas" y exhortó a "mirar al futuro" pensando "en el mundo que viene", al encabezar la presentación de una aeronave para la Fuerza Aérea.

“Tenemos necesariamente que repensar la función de las Fuerzas Armadas, pero fundamentalmente la adecuación de los medios a los fines. Ése es el debate que nos tenemos que dar, el rol de las Fuerzas Armadas como custodios de la Constitución y garantes de la Paz, de la democracia”, señaló. En una ceremonia que realizada en la Base Aérea de El Palomar, el funcionario indicó que “la gran apuesta no es solo equipar a las Fuerzas Armadas, sino garantizar el bienestar de todo el personal, pero no con promesas electorales que son incumplibles, sino con soluciones rales que sean perdurables en el tiempo y garanticen el bienestar permanente y no solamente en tiempo de elecciones”.

Luis Petri participó en un acto en El Palomar.

La caída de la ley ómnibus incomoda al Gobierno de Javier Milei

El presidente Javier Milei afirmó este miércoles que dio "la orden de levantar el proyecto" de ley "Bases" que la Cámara de Diputados devolvió a comisión, luego de que "un conjunto de delincuentes", en referencia a los legisladores que votaron en contra, "empezara a descuartizar" la iniciativa, cuya implementación el Gobierno evalúa ahora llevar a cabo por medio del llamado a una consulta popular.

"Ayer en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política -como llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder privilegios- empezó a descuartizar nuestra ley de Bases para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales le roban a los argentinos. En ese sentido, di la orden de levantar el proyecto", dijo Milei en un encuentro con empresarios organizado durante su visita a Israel como parte de una gira oficial.

Milei publicó en su cuenta personal en la red social X una lista de diputados "leales y traidores", según el voto que realizaron este martes en la sesión para tratar el proyecto de ley "Bases", y expresó que los que lo hicieron en contra, a quienes calificó de "lobos con piel de cordero", utilizaron "el discurso del cambio para poder rapiñar una banca".

Aseguró, además, que "el pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta".

En su publicación en X, Milei reposteó una publicación de su oficina que agradeció "el compromiso legislativo del bloque Frente PRO, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Ángel Pichetto, y del sector de la UCR que acompañó el proyecto", entre otros sectores políticos.

Horas más tarde, durante una conferencia organizada en Israel por Fuente Latina, una organización que trabaja en las relaciones entre Medio Oriente y los países de habla hispana, el jefe de Estado dialogó con veinte empresarios, analizó los avatares políticos de las últimas horas y reiteró sus críticas a los legisladores que votaron en contra del proyecto gubernamental, quienes, a su criterio, quedaron "del lado de los ladrones, estafadores y corruptos que han hundido a la Argentina". "La Ley de Bases les sacó la careta a los delincuentes que arruinan al País", insistió el jefe de Estado en sus redes sociales.

Este martes la Cámara de Diputados devolvió a comisión el dictamen de mayoría de la ley "Bases", que había logrado media sanción general y se estaba tratando en particular. La ley ómnibus se cayó este último martes.

Frente a este escenario político, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó que el Gobierno nacional "está evaluando", entre otras "herramientas constitucionales", la posibilidad de convocar a una consulta popular para avanzar con las reformas incluidas en la norma frenada en el Congreso.

"Lo estamos evaluando. Es una de las herramientas constitucionales", respondió Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada ante una consulta acerca de que si el Ejecutivo analiza llamar a un plebiscito.

También el ministro del Interior, Guillermo Francos, opinó que el llamado a una "consulta popular es uno de los caminos" con los que cuenta el presidente Milei, aunque destacó que no se puede "obviar el Parlamento" más allá del resultado de la votación de ayer.



El funcionario recordó que, durante la campaña electoral que lo llevó al Gobierno, Milei se refirió varias veces a esa herramienta contemplada por la Constitución como una de las que utilizaría en el caso de no lograr las reformas propuestas.

El Gobierno responsabilizó del freno sufrido en el tratamiento de la ley "Bases" a un grupo de gobernadores y legisladores opositores que, según el vocero presidencial, rompieron "un pacto" que habían acordado con el oficialismo antes de la sesión. "Revisen los listados de las votaciones y se van a dar cuenta quiénes actuaron de mala fe", dijo Adorni a los periodistas.



El vocero, sin embargo, aclaró que "no están todos" los gobernadores "en la misma bolsa" del Gobierno, aunque desestimó que por el momento Milei o sus funcionarios fueran a convocar a alguno de los mandatarios provinciales a una reunión para analizar cuestiones fiscales como la coparticipación del impuesto PAÍS.

También el ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó el efecto del freno a la iniciativa en Diputados y aseguró que "la no aprobación en particular de la Ley de Bases no afecta en lo más mínimo" el programa económico. "En enero, que es un mes financieramente más sensible porque está el pago de los intereses de la deuda, ya estamos en equilibrio financiero, y sin ley", indicó Caputo al canal La Nación +.