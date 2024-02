Guillermo Francos confirmó que Javier Milei no cederá con la coparticipación del Impuesto PAIS

Guillermo Francos, el ministro del Interior de la Nación, confirmó este lunes que el Gobierno no coparticipará el Impuesto PAIS y anticipó que el presidente Javier Milei vetará cualquier intento de avanzar con el reparto entre las provincias del tributo. "El Gobierno no acepta coparticipar el Impuesto PAIS, es un impuesto transitorio que termina cuando termina el cepo, y lo que no se puede hacer es generar una carga para el Estado sobre un impuesto que tiende a desaparecer y que después genere, como una especie de obligación a la Nación, tener que suplantar esos ingresos que puedan tener las provincias con otros impuestos", advirtió el funcionario en una entrevista radial.

Francos aseguró que "la transitoriedad del impuesto hace que no sea factible coparticiparlo", y afirmó que si se establece el gravamen, el jefe de Estado "tiene la facultad de vetarlo" debido a que "ha sido claro en la decisión de que no coparticiparlo".

El encargado de negociar con los gobernadores confesó que en el encuentro que tuvo con los mandatarios provinciales en el CFI, se dieron "una serie de malentendidos en este proceso de negociaciones", producto de que la Nación tenía las cuentas "estalladas" mientras que las provincias están en una situación de estrés de sus cuentas por la quita de los fondos coparticipables.

"Tanto el Estado Nacional, que está haciendo un fuerte ajuste en todos los sectores, como también los provinciales que también lo hacen y lo deben hacer, es necesario para llevar a la Argentina a una situación de déficit cero", puntualizó.

Francos seguirá buscando acuerdos con los gobernadores en el medio del tratamiento en particular de la ley ómnibus.

Sobre la ley ómnibus, que fue aprobada en general el viernes pasado y que buscará lograr lo mismo en lo particular a partir de mañana en el Congreso, Francos pidió que se apruebe para avanzar con la negociación del paquete fiscal: "Sino nos abocamos a demasiados temas y no solucionamos ninguno".

"Pretendemos avanzar en esta ley, y después sentarnos a conversar sobre el tema fiscal. No quiere decir que en la discusión de esta ley no haya temas en debate", se sinceró. También aseguró que ya trabaja para que avance el proyecto de ley en la Cámara de Senadores.

En declaraciones con la Nación +, Francos no dudo en confirmar que la ley ómnibus en lo particular se aprobará y que las reformas que contiene tienen mucho impacto en la economía del país.

Por último, aseveró con que "nada de todo esto (la situación del país) es responsabilidad de este Gobierno, este Gobierno está proponiendo soluciones".