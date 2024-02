La fuerte amenaza que lanzó Axel Kicillof: "Puedo cerrar los puertos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una dura advertencia contra el presidente Javier Milei. Luego de que la tensión entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales escale en el último tiempo, distintos gobernadores salieron a apoyar al mandatario de Chubut, Ignacio Torres. En este contexto, Kicillof amenazó con tomar medidas extremas en la provincia de Buenos Aires.

El gobernador expresó en comunicación con Radio Con Vos que él también puede "cerrar los accesos" a la provincia, y cerrar "los puertos". Lo justificó diciendo que "pareciera que la reacción que tienen que tener los gobiernos provinciales es ir en esa misma dirección", ya que, según el gobernador, Milei "arrincona a las provincias".

Sobre las "alternativas" que pueden tomar las provincias "hay muchísimas", "si uno se pone a fantasear sobre cuestiones de autonomía". De todas maneras, el gobernador se preguntó cómo surgen las mismas: "No por voluntad y vocación de los gobernadores que están pensando como separarse de las demás provincias y del Gobierno nacional, tomando decisiones autónomas". "Es como que te arrincona y te lleva a este lugar", agregó.

"El presidente no puede ser indiferente a la salud de las provincias", agregó en este contexto. "Parece a veces intentar forzar a las provincias, a arrinconar, como el caso de Chubut. Si te corta la mitad de tus recursos, y no lleva adelante sus obligaciones y sus funciones, pareciera que la reacción que tienen tener los gobiernos provinciales es ir en esa misma dirección", expresó, pero explicó que eso sería un camino de "disolución nacional".

La relación entre Javier Milei y los gobernadores está al rojo vivo

"Si (a Javier Milei) no le importa la educación, que los pibes tengan escuelas, si no le importa que la gente pueda viajar en colectivo, si no le importa que haya patrulleros o que haya seguridad, si no le importa nada de nada, más o menos es una invitación a ´hace lo que puedas y lo que quieras´", subrayó.

Axel Kicillof comparó los "pensamientos" y políticas del presidente con la situación de una familia a la cual no le alcanza la plata: "El mes que viene le avisás a tu familia que ´nadie va a comer y nos va a alcanzar la plata´, ´no vamos a comprar remedios y nos va a alcanzar la plata, no vamos a laburar para no pagar el colectivo, y nos va alcanzar´. Estamos frente a pensamientos de ese tipo".

Amenazas de Tierra del Fuego

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó este martes que su provincia paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de los estados patagónicos y en apoyo al reclamo de su par de Chubut, Ignacio Torres, ante el Gobierno nacional por el recorte de fondos de coparticipación.

"Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación", explicó Melella.