El “incomprendido” Milei se alista para otra batalla y prepara un nuevo DNU

“Hay gente que no entiende algunas cosas que hago”. Lo dijo el propio Javier Milei en Corrientes cuando habló ante el auditorio de la Fundación Club de la Libertad en su décimo aniversario. Se refería a su pelea con Lali Espósito pero aplica a todo lo que está pasando en la política argentina. Cuándo parecía que las tensiones se focalizaban con los sindicatos o los piqueteros, reapareció con toda potencia la pelea con los gobernadores.

La política está en estado de estrés permanente. Y cada conflicto que se abre parece ser una piña que va a recibir Milei. Sin embargo, como los grandes boxeadores, logra eludirla y quedar bien parado. Y en algunos casos hasta con chances de contraatacar. Ya sea con la caída de la ley ómnibus, el freno judicial al mega DNU, un paro de los sindicalistas o la pelea con Lali Esposito. Todas cuestiones que para un gobierno de un político tradicional significarían duras derrotas y para el libertario terminan siendo shocks que lo impulsan.

El “incomprendido” Milei sigue descolocando. Y demuestra que los actores políticos no tienen claro qué es lo que tienen que hacer para mantener una relación coherente.

El caso de Ignacio “Nacho” Torres es paradigmático. Era de los que estaba en el grupo de los más dialoguistas, incluso luego de lograr cambios en el tema pesca de la ley ómnibus. Pero la pelea por los fondos los terminó alejando. Chubut es una de las provincias peor administradas de los últimos años, en un caso que debería ser de estudio tratándose de un territorio lleno de recursos. Torres asumió en diciembre de 2023 con el desafío de poder estabilizar las cuentas, sobre todo deudas, algo muy difícil sin algún tipo de ayuda. Lo que recibió fue trabas para reestructurar deudas y recortes -como el resto de las provincias- a fondos como el de incentivo docente o de subsidio al transporte. Por este último punto en particular, Torres fue a la Justicia y recibió un fallo favorable. Justo unos días después le descuentan $13.500 millones de fondos de la coparticipación a Chubut.

El mandatario provincial estalló, amenazó con dejar al país sin el gas y petróleo de su provincia, y consiguió el respaldo de casi todos los gobernadores (con excepción del tucumano Osvaldo Jaldo y el misionero Hugo Passalacqua, aunque este último también el viernes demandó al gobierno ante la Corte por el fondo docente). Parecía una piña de lleno al mentón del presidente, que una vez más demostró que su gobierno puede tener muchas limitaciones en la gestión (con lugares donde ni arrancó a funcionar) pero que tiene en claro el juego al que está participando.

El descuento a Chubut tenía una razón de ser: se le vencía una deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) cuya garantía eran fondos coparticipables. Como si fuera poco, quedó en evidencia también que los fondos fiduciarios, los mismos por los que se cayó la ley ómnibus, servían para que se endeuden los gobernadores.

Ignacio Torres y Karina Milei, en una reunión a fines de enero. Era otro clima. Foto: X.

Aclaración: en Chubut fue donde el exgobernador Mariano Arcioni dio en 2019, por ejemplo, un considerable aumento a estatales en plena campaña que después cuando ganó la reelección no tuvo los recursos para solventarlo. Despilfarro y salvataje con fondos nacionales.

Para colmo, a la hora de exponer las cifras (la deuda de Chubut con el FFDP asciende a $119.091 millones), el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo advirtió que hay otras 10 provincias que le deben a ese fondo fiduciario.

¿Cómo seguir?

Hacia adelante ya vuelven a aparecer las voces que llaman al diálogo y la reflexión. Lo hicieron público por ejemplo los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz, que son dos que justo esta semana se reunieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos. El radical Gustavo Valdés, que recibió a Milei el lunes, no dudó en mostrarse este sábado con Victoria Villarruel. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recibió este sábado a Victoria Villarruel en medio de la tensión Nación-provincias. Foto: X de Valdés.

Esta semana habrá un escenario ideal para ver las posiciones de las provincias. El martes se reúnen los secretarios de Trabajo y de Educación con todos los ministros de Educación provinciales y los gremios docentes nacionales para discutir el piso salarial. Además de los reclamos por el fin del Fondo de Incentivo Docente habrá que ver si la pelea con Chubut genera nuevas repercusiones.

El problema es que ante cada round se daña más la poca confianza que existe entre el presidente y la mayoría de los gobernadores. El segundo problema es cómo hacer para sentarse a negociar con un Milei que agarra su Twitter y le pone “me gusta” a imágenes de un dibujo suyo meando a Torres o algunos más polémicos e irreproducibles. Su publicista Santiago Oría, que viajó con él a Washington, contó que mientras leía en el avión los tuits sobre la pelea con el gobernador estaba “literalmente cagándose de la risa”. Claramente no actúa ni se comporta como un presidente tradicional y eso lo vuelve más difícil de comprender.

Y para peor aún para los gobernadores, la imagen de Milei se sigue manteniendo firme. No hay inflación y pérdida de poder adquisitivo que todavía esté haciendo mella en su figura, por más aumentos de tarifas que se hayan anunciado. Así lo muestra el estudio de febrero que le presentó a sus clientes la consultora Poliarquía, en el que el apoyo a la gestión es del 56%, apenas 2 puntos por debajo de la que tenía en enero. Milei en su vuelvo del viernes rumbo a Washington. Foto: X de Santiago Oría.

Sin embargo, hay algo que destaca el trabajo y es que cambió la composición geográfica del apoyo: cayó (y considerablemente) en el Conurbano pero repuntó en el interior. Atención gobernadores.

Por otra parte, la encuesta también muestra mejorías, aunque leves, en las expectativas a futuro (ya habían crecido fuerte en enero) y en la mirada sobre la economía, y una caída fuerte de las expectativas inflacionarias para el corto plazo. Le tienen fe. Por ahora.

Asamblea legislativa

En este contexto caótico, Milei llegará el viernes al Congreso para dar su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias. Es tradición que en ese ámbito el mandatario haga un informe del estado del país y presente los temas que pedirá al Congreso que debata en el año.

En la agenda se acumulan temas, como la fallida ley ómnibus (que todavía se discute si se debatirá de nuevo de forma total o partida en micro leyes) y el mega DNU. Pero también otros como el paquete fiscal o la reforma laboral (hoy trabada en la Justicia), o los más recientes que se discutieron mediáticamente, como la ley para meter presos a los funcionarios que financien al Tesoro o la disolución del Inadi (¿lo llevará al Congreso?).

Con todos esos temas en el radar, es ineludible plantearse de dónde conseguirá los votos La Libertad Avanza con este nivel de crispación política. En la lógica libertaria la respuesta es clara: seguirán buscando exponer a quienes se oponen a sus iniciativas.

Mientras tanto, en Casa Rosada están terminando de pulir un nuevo DNU, que se espera que lo publiquen en el Boletín Oficial esta semana, justo en la antesala a la visita al Congreso. Se esperaba que se publicara la semana pasada, pero hubo cambios de último momento que obligaron a postergarlo. Milei estuvo en el Congreso el 10 de diciembre pero habló en las escalinatas. Esta vez, con otro clima político, hablará adentro. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

El texto lo está llevando adelante Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, bajo la órbita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Ya estuvo involucrado junto a Federico Sturzenegger en la elaboración de la ley ómnibus y el mega DNU.

En este caso, según pudo averiguar MDZ, el decreto de necesidad y urgencia apuntaría a transferir o disolver organismos o empresas del Estado. Se trata de una importante lista de dependencias que hoy están bajo la órbita de un ministerio y van a pasar a otro. Todo bajo la lógica de eficientizar el funcionamiento del Estado.

Al parecer, la mayoría de los cambios se podrían hacer con un decreto común, pero como van a cambiar la situación de organismos que fueron creados por ley ahí sí necesitan un DNU. ¿Estará el Inadi en el listado? Hasta ahora el Ministerio de Justicia solo anticipó que su supresión “se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente”.

La alianza con el PRO

En paralelo a estas discusiones, esta semana se enfrió el mentado acuerdo de La Libertad Avanza con el PRO. O de Milei con Macri. Cerca del expresidente se encargaron de aclarar que no tenían “ningún apuro”. “La urgida es Patricia (Bullrich), nosotros estamos tranquilos y por ahora pensando en fortalecer al PRO. Hoy no hay ningún acuerdo, fusión ni reparto de cargos”, explicaban. Pero aclaraban: “Es algo que se irá dando o no con el tiempo”.

La pelea de Torres con Milei cayó como un baldazo en las filas del partido, por el nivel de virulencia con el que terminó involucrado en una pelea con el presidente un gobernador 100% propio. Tanto Jorge Macri como Rogelio Frigerio, los otros mandatarios del partido, firmaron el comunicado de sus pares de Juntos por el Cambio apoyando al chubutense.

Pero la primera en salir a desmarcarse fue Bullrich, con un contundente mensaje en redes sociales: “Ningún miembro del PRO puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada. No solo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país. El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos”. El presidente y Mauricio Macri tienen pendiente una reunión cara a cara. Foto: Télam.

Otras voces tardaron en reaccionar y muchos vieron reeditarse el clásico de los halcones versus las palomas. Diego Santilli y María Eugenia Vidal, dos que están muy activos en defender al gobierno de Milei, guardaron silencio. Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados, tampoco habló, pero convocó para este lunes a una reunión de la bancada con los gobernadores del PRO. Muchos están pensando en cómo desarmar el lío.

Dentro de JxC hay dudas respecto a si los gobernadores sabían, antes de firmar el respaldo a Torres, que los fondos de la coparticipación que le quitaron eran producto de esa deuda. Pero también empezaron a surgir otros cuestionamientos. “Hay algo de malestar con Torres por sus modos”, reconocen cerca de uno de los mandatarios.

De todas formas, bajan un mensaje de conciliación. “Hay que bajar la espuma al conflicto y mantener diálogo con el Gobierno. Lo mejor para el presidente es tratar de mantener al grupo de gobernadores de JxC unido”, transmiten desde la misma oficina.

Mauricio Macri, mientras tanto, calla y espera. El propio Torres contó este sábado que el expresidente estaba al tanto del problema y que incluso intercedió, infructuosamente, para abrir un canal de diálogo en la previa. Algunos llegaron a querer instalar que Macri había estado detrás de la movida enojado por decisiones de Milei.

Aunque él se mantuvo en silencio, cuando caía la noche del sábado tuiteó Hernán Lombardi, uno de los diputados más cercanos a Macri. Inevitable no ver el aval macrista detrás. “Un cambio profundo, veloz y nítido está en marcha en Argentina y requiere de un apoyo total”, arrancó, para luego explicar que “las conversaciones entre Javier y Mauricio son para coordinar mejor las estrategias entre los que tenemos un pensamiento similar”. Y terminó con una reflexión sin medias tintas sobre el conflicto: “Si bien los problemas vienen de las anteriores autoridades de Chubut, Nacho Torres se equivoca: la caja de herramientas nunca pueden incluir acciones ilegales y extorsivas”.

Quedan más capítulos en la novela del “incomprendido” Milei. Mientras la imagen pública se mantenga y la inflación se desacelere, podrá seguir con la misma estrategia. Pero si la crisis económica se profundiza, el estrés permanente puede terminar agotando a todos los actores políticos. Y sobre todo a la sociedad.