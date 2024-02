La feroz respuesta de La Cámpora a Victoria Villarruel por el busto de Néstor Kirchner: "Viuda de Videla"

La vicepresidenta Victoria Villarruel hizo retirar este viernes el busto del expresidente Néstor Kirchner de uno de los salones de la Cámara baja y desató una tormenta en el seno de la oposición, sobre todo en La Cámpora, la cual salió a responderle de manera contundente.

Al argumentar su decisión, Victoria Villaruel dijo que el expresidente no tiene nada que ver con el Senado: "No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda".

Es por eso que desde La Cámpora no tuvieron medias tintas y de manera brutal salieron a responderle a la vicepresidenta mediante un escrito publicado en la página web de la agrupación que comanda Máximo Kirchner.

"Sonríe. Goza. Disfruta. No es felicidad. Es venganza. Es rencor lo que la guía -y los guía-. Es odio. La decisión de sacar el busto de Néstor Kirchner, presidente de la Nación entre 2003 y 2007 fue suya y se enorgullece. 'Fui yo', afirma. Se hace cargo de una acción que ejecutó a escondidas. Oculta", dice en sus primeras líneas la publicación camporista.

Y sigue: "Desaparecer es la tarea. 'Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda', repite por segunda vez. Sigue sonriendo. Perversa. Brutal. 'No hace falta que esté en un lugar de privilegio, obstaculizando…'".

"¿Qué es lo que obstaculiza el busto de un presidente electo en el Senado de la Nación?", se preguntaron desde La Cámpora. "El relato de que no hay alternativa inspirado en Margaret Thatcher. La afirmación constante de que no hay otro camino. De esta manera, cree que repara el daño a la figura de quien visitó en prisión", se respondieron.

"A casi un mes de la marcha del 24 de marzo 'el gesto' de Villarruel nos recuerda por qué marchamos, pero sobre todo nos obliga a seguir defendiendo la memoria de quien, desde la ex Esma, pidió perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades", agregaron.

Para finalizar lanzaron la frase más fuerte del escrito: "Tenebrosa y macabra la 'viuda de Videla'".