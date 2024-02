Yasín confirmó que la reforma laboral del Gobierno es la que está en el DNU

El secretario de Trabajo, Omar Yasín, confirmó que la reforma laboral que pretende el Gobierno es la que mando con el DNU y que se encuentra inhabilitada por una cautelar de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. A pesar de ello, confirmó que tiene esperanza de que pronto se resuelva ese asunto, como también el tire y afloje con los gremios.

El funcionario del Gobierno libertario confirmó que están "confiados de que el DNU va a terminar siendo eficaz" ya sea a través de su tratamiento en el Congreso o la decisión de la Corte Suprema de levantar la cautelar. Según Yasín, el capítulo cuatro es "para el bien de todo la Argentina, hay gente esperando". "Tengamos esperanza y fe que eso va a ser para el bien de la argentina y pronto se va a resolver", sentenció. Y agregó que tienen una mirada positiva sobre la decisión de la Corte Suprema, que "podría dar el aval" para que la parte laboral del DNU salga.

En diálogo con LN+, Yasín no solo habló de la cautelar del capítulo cuatro del DNU, sino también de algunas de las reformas de la propuesta que podrían mejorar la situación que hoy se está viviendo con los gremios y los paros a los que están llamando. Sobre el paro de trenes que se realizó el miércoles hasta las 24, el secretario dijo que el transporte en el DNU es una actividad esencial, en donde se obliga a que haya un 75% de presencialidad, pero que como está inhabitual inhabilitada esa parte, "actualmente hay una reglamentación bastante restringida".

¿Por qué el Gobierno no utilizó una conciliación obligatoria para el paro de trenes?

Según Yasín, el Gobierno no quiso utilizar la herramienta de conciliación porque solo se puede utilizar una sola vez "ante el mismo conflicto" y el Ministerio de Capital Humano evaluó "no decretar la conciliación obligatoria porque encontramos que el gremio ferroviario tuvo una actitud muy solitaria e intempestiva, en el medio de una paritaria, no compartido por los demás gremios". "Lo que decidimos fue fijar una audiencia para conciliar y no decretar esa conciliación, guardándonos esa herramienta por si el conflicto continúa, nos parecía la mejor solución", confirmó el secretario.

La Secretaria trabajó con los empleadores y empleados para que "negocien" y Yasín sostiene que hay "posibilidades de acuerdo" y manifestó que intimaron al gremio ferroviario La Fraternidad a levantar el paro sin apercibimiento, pero no quisieron y "no se puede intimar a que lo terminaran porque es un derecho constitucional".

La reforma laboral que propone el DNU está inhabilitada por una cautelar de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

Sobre la relación con los gremios, Yasín confirmó que dialogan con todos ya que la "puerta está abierta" a pesar de que "a veces nos dicen de todo". "Dialogan conmigo, tenemos charlas con ellos", confirmó. Sin embargo, advirtió que "no somos como l peronismo que tiene los gremios que los apoyan y sostienen campañas que están en el escenario con el candidato del peronismo". "No somos un Gobierno peronista, en los gobiernos no peronistas pasan cosas distintas", manifestó. Y sentenció que "no van a lograr que nos volteen, estamos seguros de lo que estamos haciendo, tenemos la impronta del cambio en su máxima expresión".

"Muchas veces los gremios anuncian paro y después piden a gritos que les declaren la conciliación obligatoria porque no tienen respaldo para ese paro que van a hacer. Si ven el comunicado del sindicato (ferroviario) que hace el paro, que culpa al Gobierno nacional de no haber decretado la conciliación obligatoria al paro que ellos llamaron", expresó.

Para finalizar, Yasín confirmó que "este conflicto se va a solucionar, estuvo muy próximo a solucionarse, el martes tenemos audiencia, nosotros estamos abiertos al diálogo, invitamos a todos al diálogo, la Secretaría del Trabajo es la secretaria de los acuerdos", concluyó.