El "deseo" de Javier Milei: cuándo espera que la Argentina vuelva a tener inflación de un dígito

El presidente de la Nación Javier Milei se refirió públicamente a la inflación en el país, el problema que más aqueja a los argentinos hace largos años.

"Estábamos en una híper. La economía estaba en situación propia para una híper. Y recuerdo que en la tercer semana de diciembre la inflación estaba al 30% y dije que si daba 30 era un golazo. Y dio 25%, significó que en la última semana de diciembre los precios se habían corregido", expresó en una entrevista a TN.

"La inflación de enero, a pesar de la estacionalidad que debería haberla más cerca de 25%, dio 20%. Pero si le quitás el arrastre estadístico te da menos de 15%. Y para febrero si es 15% será un numerazo", precisó. Luego, se llamó a la reflexión y aseguró que "lo que hay que mirar es dónde estaríamos si no estaríamos acá. Porque los kirchnerista dicen que para crecer hay que tener déficit fiscal y financiarlo con emisión monetaria".

¿Cuándo habrá inflación de un dígito en el país? Javier Milei reconoció "es una expresión de deseo. Nosotros queremos llegar a mitad de año con inflación de un dígito".

Luego, profundizó sobre el brutal ajuste que lleva a cabo su Gobierno: "Yo no ignoro lo que vive la clase media. Por eso les dije la verdad siempre. Nunca se dio en la historia que ganara un presidente que decía que iba a ajustar. Cuando ganamos dijeron que lo decíamos porque todavía no estábamos en el poder. Y lo empezamos a hacer: alcanzamos el equilibrio fiscal en enero. Y no es fácil, porque nosotros tuvimos el coraje para hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Eliminar obra pública y eliminar transferencias a las provincias es motosierra. Eso le pega a toda la política. En el 2022 dije que cerraba el Inadi y lo hice hoy".