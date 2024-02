La esposa del extitular de Anses rompió el silencio: los errores que hicieron caer la ley ómnibus

En el marco de la tensa relación entre Javier Milei y los gobernadores de las provincias que desencadenó el fallido tratamiento de la Ley Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, este martes rompió el silencio la diputada nacional Alejandra Torres. La legisladora cordobesa votó en contra de algunos de los artículos de la también llamada ley ómnibus, y esto le valió el enojo del presidente, que días después le pidió la renuncia a su esposo, por entonces titular de la Anses, Osvaldo Giordano.

La diputada explicó por qué mostró su oposición a puntos claves de la ley ómnibus y acusó al mandatario nacional y a La Libertad Avanza de hacer "un show mediático".

En diálogo con Canal Doce de Córdoba, Torres negó que el bloque Hacemos Coalición Federal o que los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, hubieran incumplido algún tipo de "pacto" con el oficialismo para avanzar en el proyecto que enumeraba las medidas de Gobierno de Javier Milei.

“Nosotros no violentamos ningún acuerdo. Yo voté en función de mis convicciones”, sostuvo la legisladora que recordó que cada miembro del bloque Hacemos Coalición Federal, votó en forma dividida durante el debate en recinto en forma particular del articulado de la Ley Bases.

Sin embargo, destacó que el mencionado bloque "fue muy colaborativo, le dimos el quórum necesario y la firma para que sacara el dictamen general. Si no pasaba por comisión y no estábamos nosotros, no iba a ingresar a recinto para tener tratamiento”, aclaró Torres.

"Estuve escuchando la entrevista con el ministro de Economía, Luis Caputo, y en materia de jubilación hemos hecho propuestas mucho más superadoras que las que ellos han presentado. Creo que uno de los inconvenientes que hemos tenido es que jamás entendieron la lógica del funcionamiento. O no quisieron entender", advirtió.

"No había un acuerdo previo"

Sobre el enojo del presidente de la Nación que los trató de "traidores" por haber votado algunos artículos en contra y aseverara que la Cámara de Diputados en un "nido de ratas", la diputada Torres no quiso darle entidad a esas descalificaciones.

"Obviamente, me gustaría tener un presidente que no descalifique a ninguna de las fuerzas que componen la República, pero creo que en estas circunstancias, en el momento en que nos encontramos y con las dificultades que estamos viviendo todos, con el aumento del transporte, de la canasta escolar y demás, no vale la pena ponerse a discutir o desagraviar las calificaciones que nos hace", aseveró en declaraciones televisivas. "Mejor, me pongo a trabajar en lo que me parece que puedo colaborar y puedo ayudar para sacar normas que no sean inconstitucionales y que técnicamente sean correctas, que ese es uno de los problemas que tenía la ley ómnibus", reveló. La diputada Alejandra Torres y el ex titular de la ANSES, Osvaldo Giordano. Foto: Facebook O. Giordano.

Por otro lado, la diputada por Córdoba negó que existiera un "acuerdo" con el gobernador Martín Llaryora y los legisladores de la provincia, que llevara al presidente a creer que iban "a votar una cosa y terminaron votando otra".

"Yo no formé parte de nada de eso ni escuché que existiera eso. Nunca nos sentamos a discutir un punto y llegar a un acuerdo determinado y que nosotros luego hayamos votado otra cosa. Yo voté en función de mis convicciones y, a decir verdad, todo el bloque fue muy colaborativo. Primero, le dimos el quórum y la firma que necesitaban para sacar el dictamen en general, porque si no pasaba por comisión y si no estábamos nosotros, lamentablemente no iba a poder ingresar para tratamiento en el recinto", enfatizó la legisladora.

Y reiteró: "Que eso quede muy claro, sin nosotros esa ley no hubiese entrado en recinto. Lo hizo porque contaba con un dictamen de mayoría. Y, a su vez, había otros cuatro dictámenes de minoría, en donde distintos bloques -uno era el nuestro-, había sugerido una serie de modificaciones a artículos por 'imperfecciones legales'. Quiero decir, por jurisprudencia, algunos de los artículos los hemos votado negativamente porque sabíamos que si lo hacíamos de forma positiva, íbamos a generar más conflictividad y más gasto para la República Argentina como consecuencia de los juicios que podían desencadenar".

El error de LLA

Una de las críticas que le hicieron a los diputados los referentes de La Libertad Avanza, es que los diputados provinciales les iban "corriendo el arco": primero pidieron dar de baja las retenciones, posteriormente la coparticipación del Impuesto PAIS, y finalmente, terminaron votando en contra de artículos que generó que el oficialismo retirara la ley y la volviera de comisión.

"Creo que el Gobierno tuvo que hacer un 'show mediático', porque cometieron un error en el recinto. Cuando estábamos en la votación, el jefe del bloque pidió un cuarto intermedio para que quedara validado y aprobado lo que ya se había aprobado, pero lo que terminó pidiendo el oficialismo fue volver la ley ómnibus a comisión. Eso significaba que se volvía hoja cero. Y la otra cuestión es que los interlocutores que enviaron para el debate, obviamente no tuvieron la legitimidad para celebrar acuerdos. Esa impericia es lógica en un partido que recién se constituye y no tienen expertise en el tema del manejo de la cosa pública. Ese error, motivó que buscaran algún 'chivo expiatorio' que saliera en los medios, que tapara la impericia de parte de ellos", subrayó Alejandra Torres. La diputada Alejandra Torres aseguró que LLA montó un "show mediático" para tapar "la impericia" de haber enviado la ley ómnibus de vuelta a comisión y no haber pasado directamente a un cuarto intermedio dejando firme los artículos aprobados. Foto: "X" A. Torres

La diputada también echó por tierra la argumentación oficial aseverar que les dio cuatro espacios públicos importantes en el Gobierno para que ocuparan funcionarios cordobeses - entre ellos, la titularidad de la Anses, que ocupó su esposo Osvaldo Giordano- y que eso validaba a que votaran a favor de la ley sin modificaciones. Esto, finalmente no ocurrió, lo que desencadenó en el enojo de Milei, quien desde Roma y en plena gira presidencial, solicitó la renuncia de Giordano y la Secretaria de Minería, Flavia Royón.

"Esta frase de 'les dimos cuatro cargos', no es así como lo dice el Gobierno. Ellos buscaron la conformación de un Gabinete lo más apropiado a sus objetivos y con la capacidad técnica correspondiente para llevar adelante las medidas que buscaban ante las dificultades que tienen al frente. La verdad que no es una situación fácil y necesitan profesionales de primera línea que tengan capacidad y que puedan gestionar bien. Ellos ofrecieron sus cargos a cuatro dirigentes o exfuncionarios cordobeses. Eso no significa que nosotros, los diputados, tenemos que pensar igual que esos cuatro funcionarios Somos personas independientes, y en lo que a mí respecta siendo mujer y esposa de uno de ellos, me duele las descalificaciones. Uno es un ser humano con una familia atrás. Me molesta mucho que se diga que por ser 'la mujer de' no tenga opinión, criterio y principios propios. Hemos luchado muchísimo tiempo las mujeres para tener una banca dentro del Congreso, para que haya paridad de género para poder discutir y pensar como cualquier varón en igualdad de condiciones", enfatizó Torres.

También aseveró que ni su marido ni ningún funcionario cordobés le impusieron cómo votar. “Nunca hubo una conversación en la que me dijera que tenía que hacerlo de tal manera. Y tampoco lo hubiera aceptado”, afirmó contundente.