Guillermo Francos reveló el plan para recomponer el vínculo con los gobernadores

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunirá este martes con los gobernadores de Salta (Gustavo Saénz), Tucumán (Osvaldo Jaldo), Catamarca (Raúl Jalil), Misiones (Hugo Passalacqua) y el vicegobernador de Jujuy (Alberto Bernis). El encuentro será para restablecer el diálogo tras la tensión que se generó entre Nación y los mandatarios provinciales tras la caída de la ley ómnibus y las distintas disputas por los fondos para el interior del país.

Francos habló con MDZ Radio 105.5 FM y anticipó: "Creo que todas las posibilidades en que podemos encontrarnos con gobernadores de las provincias son buenas para intentar conversar sobre los problemas que aquejan a la Argentina en general y a las provincias en particular. No hay que desperdiciar ninguna oportunidad para entablar diálogo y buscar acuerdos sobre los distintos aspectos".

En líneas generales, advirtió que el objetivo de la reunión sería "recomponer el vínculo entre la Nación y las provincias", y sostuvo: "Por supuesto que hubo una confrontación que fue una diferencia de opinión que el presidente entendió que no correspondía, sobre todo al iniciar un Gobierno y declararse una situación de emergencia, con una ley que se preparó consensuadamente durante mucho tiempo, tratando temas complejos que hacen al país en su conjunto y la situación económica general que se había heredado al asumir el Gobierno".

"Finalmente, por razones que no son fáciles de entender, se declaró la emergencia y no se daban los instrumentos necesarios para tratarla, por lo cual el presidente le pareció que el tema no tenía mucho sentido y resolvió en retirar la ley. Eso generó rispideces, tenemos que buscar los mecanismos para transitar esa rispidez y encontrar un camino de diálogo", agregó.

El ministro del Interior condicionó el paquete fiscal a la aprobación de la ley ómnibus: "Creo que Luis Caputo fue claro y nosotros también lo fuimos antes del tratamiento de la ley. Una situación tenía que ver con la otra, con lo cual así fue planteado en su momento y así está pendiente desde antes. Creo que hace bien el ministro Caputo en aclararlo una vez más, la ley está en el Parlamento, nuestra intención es que se trate, buscaremos la oportunidad y, como no se comprometió el presidente, también tratar el paquete fiscal una vez que la ley haya sido aprobada".

Guillermo Francos se reunirá con los gobernadores.

"La ley está en el Congreso, fue tratada en general y se aprobó en general, con modificaciones y supresión de algunas partes. Nuestra intención es que se trate la ley completa como fue presentada, pero ya una gran parte del debate sabe que hay una norma que dice que cuando fue aprobada en general, y vuelve a comisión y vuelve otra vez al recinto, no es necesario volverla a votar en general. En este caso en particular, probablemente por la situación parlamentaria de inicio del periodo ordinario, seguramente la ley va a tener que ser tratada nuevamente. Entonces, habrá que ver si se consiguen los acuerdos para solucionar la disidencia que hubo en el tratamiento en particular", mencionó Francos señalando los caminos que podría tomar la ley ómnibus.

El Gobierno de Javier Milei decidió realizar ajustes en los fondos destinados a las provincias, entre ellos está el corte del subsidio al transporte y del Fondo de Incentivo Docente. El mandatario argumentó que "lo que plantea el Gobierno Nacional es que ambos temas son responsabilidad de las provincias. Entonces, el Gobierno nacional está haciendo ajustes en sus gastos y se entiende que si las provincias quieren mantener esos subsidios, tanto para el transporte como para el Fondo de Incentivo Docente, deben hacerlo ajustando sus gastos en otros sectores. Creo que hay siempre margen para achicar gastos y manejarse en situaciones de emergencia económica. Esa es la diferencia que se nos ha planteado con los gobernadores, es una cuestión de criterios".

Escuchá la nota completa