La estrategia de Javier Milei para meter otra vez en el Congreso a la ley ómnibus

El presidente Javier Milei brindó una entrevista en donde aclaró que la decadencia de la Argentina "no es económica, ni política, sino de índole moral", además de confirmar que volverá a mandar la ley ómnibus en partes al Congreso, al mismo tiempo de lanzar una batería de DNU. Volvió a confirmar su posición frente al conflicto con las provincias, habló sobre Cristina Fernández de Kirchner y volvió a enfatizar en que gobierna "de cara a la gente".

En diálogo con Radio Rivadavia, el presidente de la Nación señaló que la caída de la Ley Bases generó "un reordenamiento del mapa político, se reordenó el tablero". "Es un éxito político enorme", agregó.

"La política prefirió poner sus privilegios de casta, dejaron todos los dedos sucios, quedaron bien sucios. Le demostraron a la gente que primero están sus privilegios por encima de los beneficios de la gente. La gente los vio y en el 2025 no se lo van a perdonar", lanzó Javier Milei a la hora de hablar de los diputados que no decidieron apoyar la ley en el Congreso.

En relación con esto, y sobre todo tras la caída de la ley que desencadenó un enfrentamiento también con los gobernadores, Javier Milei volvió a confirmar que "la educación, la seguridad y la salud son responsabilidad de las provincias, somos un país federal" y es por ello que los problemas económicos que cada territorio del interior tenga con respecto a esos asuntos no podrán ser salvados por Nación, cayendo la responsabilidad íntegramente en los mandatarios provinciales. Los temas más conflictivos de esta relación son la quita de transferencias discrecionales, la no coparticipación del Impuesto PAIS, la quita de subsidios al transporte, la no paritaria docente nacional, entre otros.

Milei. Mandará por separado la ley ómnibus y no afloja con las provincias.

A pesar de que la ley ómnibus no prosperó, el presidente Milei confirmó que la mandará al Congreso nuevamente pero dividida en partes, mientras también se espera una batería de decretos para seguir desregularizando la economía.

También enalteció la figura del expresidente Mauricio Macri, con quien dijo tener una "relación maravillosa" y de Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja. Sobre la posible reunión entre Milei y Macri, el libertario solo atinó a decir que "en algún momento" se juntarán.

La inflación es un tema clave dentro del Gobierno y para el país entero, y sobre ello Javier Milei confirmó que están aplicando una política progresista. "El impuesto que más daño le da a la gente es el IVA, pero evitamos una hiperinflación, ahora estamos trabajando en bajar, porque además es un impuesto recontar regresivo y estamos ayudando a bajar", agregó.

Por último, Milei decidió hablar sobre el documento que la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó el viernes pasado en contra del Gobierno libertario. Allí, la exfuncionaria dudaba de si el presidente podría finalizar su mandato: "Puede ser que sea una expresión de deseo de ella. La realidad es que desde que volvió la democracia, tres gobiernos fueron no peronistas y de los tres, dos no terminaron. Trabajamos duro para no darle el gusto", subrayó el libertario.

También contó que seguirá luchando para derogar las jubilaciones de privilegio (teniendo en cuenta que CFK cobra alrededor de 12 millones por las dos que tiene) y también enfatizó en que la dirigente K "labura" para que el PRO y LLA no se unan en una alianza, ya que sí lo hicieron "ellos no vuelven más".