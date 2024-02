Ampros salió al cruce del nuevo régimen salarial que proponen en Salud

Entre los 26 paquetes de leyes sobre salud que presentó este jueves 15 el gobernador Alfredo Cornejo incluyó una norma que cambia el régimen salarial de los médicos aunque de forma optativa. Claudia Iturbe, la secretaria general del gremio que nuclea a profesionales de la salud, Ampros, cuestionó en diálogo con MDZ Radio FM 105.5 la iniciativa oficialista a la que calificó irónicamente como "la locomotora de Cornejo" y acusó al Gobierno de "vulnerar derechos" con el nuevo régimen salarial que propone para los médicos.

"Nos sorprende que el Gobierno que destruyó el salario de los profesionales de la salud y que produjo la migración de tantos otros que sabemos que se han ido de Mendoza; que causó la crisis grave que vivimos, donde la gente tiene que esperar 6 meses para un turno; donde en el hospital Lagomaggiore que tiene una línea de WhatsApp para turnos ingresan 6 mil pedidos y solo se contestan 2 mil por falta de recursos humanos, de repente saca unas leyes de este tipo. Le he puesto de nombre 'la locomotora de Cornejo'. Se trata de normas que quieren arreglar los problemas con una vulneración de derechos", sostuvo Iturbe.

El nuevo régimen salarial que propone el Gobierno es optativo. Es una de las 26 normas que incluyó Cornejo en el paquete de leyes. Sobre este punto, Iturbe lanzó fuertes cuestionamientos. "La creación del nuevo régimen de leyes es totalmente arbitrario, donde saca todos los derechos de los profesionales de la salud y ahora todo lo va a manejar el Ejecutivo, incluido el aumento salarial. Saca todos los organismos colegiados, la junta calificadora de méritos, los concursos, los jurados de concursos, todo lo van a determinar ellos como Gobierno", sumó la secretaria general de Ampros.

Al respecto la vicegobernadora Hebe Casado remarcó que el nuevo régimen "es optativo" y dijo que "va a convivir con el otro sistema". "Se le va a dar la opción a que opten por este nuevo sistema donde lo que se va a tratar es premiar a aquellos que hacen una especialidad en particular, aquellos que han tenido una formación especial, porque sino lo que nos sucede con el plan actual es que se aplana el pago para todos por igual. O sea, al estar todos incluidos dentro de un mismo régimen, es lo mismo un médico súper especialista que uno que recién se recibe, entonces de esta forma vamos a intentar orientar el recurso humano que se requiere en el Estado con ciertos premios diferentes", sostuvo Casado.

Otra de las críticas a las que apuntó el gremio es el aumento de la la cantidad de horas a los médicos para que puedan trabajar más en el sistema público. Iturbe cuestionó que el Gobierno proponga "trabajar más de 60 horas cuando en realidad la OIT (Organización Internacional del Trabajo) prohíbe esto. Hay dictámenes internacionales que deben respetarse. Hay un convenio colectivo de trabajo que incluye a los médicos en un equipo. En esta ley quitan la idea de equipo y hablan del médico solo, una idea bastante antigua y retrógrada", lanzó.

Cornejo junto al ministro de Saludo Rodolfo Montero y la vicegobernadora Hebe Casado

En ese sentido, advirtió que en el texto de la ley se incluyó un apartado sobre cuánto van a ganar los médicos, en lugar de definirlo en el ámbito paritario. "Además, ellos van a determinar cuánto van a pagar, cómo van a pagar, cómo va a ingresar el profesional. Van a evaluar la idoneidad, nosotros tenemos organismos creados por ley. No puede armar un régimen paralelo donde haya un profesional que sea evaluado según la ley y otro que no, que entra según atribuciones del Ejecutivo. Que evalúa su productividad, que no se sabe que cómo se va a evaluar eso. El Ejecutivo decidiría todo. La unidad sanitaria, por ejemplo. Esto es prohibir la sindicalización, la paritaria, prohibir el salario. No dice quién va a evaluar la idoneidad. Hoy la Junta calificadora está votada democráticamente por los pares", subrayó.

Por último, apuntó contra el gobernador: "La modalidad de Cornejo es así: amenaza y sanciona. Con los anestesistas hizo eso. Le prohibía renunciar a las prestaciones. Por supuesto esa iniciativa después se bajó. Resulta que ellos crearon la ley de tope salarial, la cual Cornejo mantiene con todo su orgullo. Me parece que esa tormenta perfecta de la que habla Cornejo ha sido causada por 8 años de gobiernos radicales. Espero que la Legislatura sea razonable", finalizó.

Qué dice el proyecto

El régimen salarial que propone el Gobierno en el texto de la norma, que figura con el número 15, entre los proyectos que envió a la la Legislatura, asegura que "forma parte de un conjunto de medidas destinadas a la delinear un nuevo sistema de salud provincial, tiene por objetivo principal brindar a los profesionales médicos una alternativa centrada en el reconocimiento a la idoneidad, la calidad del trabajo, el cumplimiento y la oportunidad de crecimiento".

Pero además, agrega: "Existe la posibilidad de cumplir más servicios mediante actividades que se computan en forma unitaria, y que se denominan unidades de productividad, definidas para cada agrupamiento, y que son debidamente remuneradas". De acuerdo al texto, este esquema permite superar "una situación frecuente" que son los contratos de locación.

El pago es computado de acuerdo a agrupamientos en los que se encontrarían los médicos que opten por esta posibilidad como de guardia, asistenciales, etc. La unidad de productividad a que refiere este artículo será fijada por el Poder Ejecutivo a través del ministerio de Salud y Deportes sostiene el texto de la norma que será discutida desde la semana próxima por la Legislatura provincial.