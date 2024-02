La fuerte frase de Guillermo Francos para ponerle freno a la puja con los gobernadores

En medio de la tensa disputa entre Nación con los gobernadores, tanto por la eliminación de los fondos del subsidio al transporte público como por la no transferencias de recursos al Fondo de Incentivo Docentes a las provincias, Guillermo Francos expresó que las medidas no representan "ninguna venganza" contra los mandatarios del Interior.

"No lo consideramos en esos términos", dijo el ministro del Interior y recalcó que "el Gobierno nacional está cumpliendo con la Ley de Coparticipación vigente".

En contacto con CNN Radio, el funcionario sostuvo que "es una falsedad total" que desde Casa Rosada no hay "interlocutores con los gobernadores" y remarcó que los gobernadores "pueden ir a la Justicia y a la Corte Suprema" para reclamar.

No obstante, consideró que "no hay nada en que el Gobierno este contraviniendo en las normas vigentes". "Seguiremos conversando, si quieren ir a la Justicia no tenemos forma de impedirlo, que reaccionen de la manera que les parezca", expresó.

Sobre el fiasco en el tratamiento de la ley ómnibus, Francos opinó que el Gobierno "manejará la crisis con los instrumentos a su alcance". "Terminar las sesiones extraordinarias sin leyes expone al Congreso", advirtió.

"No veo como un fracaso que hayan terminado sin leyes las sesiones extraordinarias. Se manejará la crisis con los instrumentos que tiene el Gobierno", cerró.