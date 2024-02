Encuentro entre Francisco y Milei: "Nunca ha sido más oportuna la conversación entre el Papa y el presidente"

El presidente Javier Milei, en el marco de su gira por Europa, mantuvo distintas reuniones en el Palacio Apostólico del Vaticano, en donde se encontró con el papa Francisco en una audiencia privada que duró alrededor de una hora. Durante el encuentro, el mandatario intercambió obsequios con el Sumo Pontífice con la intención de dejar atrás las fuertes críticas que lanzó en campaña.

Eduardo Valdés, actual diputado nacional y exembajador de la Santa Sede, habló con MDZ Radio FM 105.5 y se refirió a la visita de Javier Milei al papa Francisco. En primera instancia, opinó que "me parece que el encuentro fue muy bueno. Siempre digo que el papa Francisco es el argentino más importante de nuestra historia, y me parecía muy bueno que el presidente de los argentinos, que había planteado cosas muy diferentes del pensamiento del Papa, hoy pueda cerrar esa brecha y encontrarse".

"Francisco predica la cultura del encuentro y del diálogo, él plantea que debemos escucharnos más y creo que le hace muy bien ese pensamiento a lo que está pasando hoy en la Argentina. Creo que nunca ha sido más oportuna la conversación entre el presidente argentino y el Sumo Pontífice", agregó.

Eduardo Valdés era cercano a Francisco, en ese contexto, admitió que "una gran frustración que tuve cuando fui embajador fue que no pude venir con el Papa a la Argentina. Mi gran sueño es que Francisco visite la Argentina, ojalá nosotros tengamos la posibilidad de que en el segundo semestre, que es la fecha que alguna vez manejaron, pueda venir Francisco si la salud se lo permite".

El cálido encuentro entre el Papa y el presidente.

En relación a las diferencias ideológicas que tienen el Papa y el presidente de la Nación, sostuvo: "Los agravios hay que dejarlos en el pasado y las ideas hay que conversarlas porque ninguno es dueño de la verdad. Somos personas de diálogo, particularmente me adhiero mucho a la libertad, pero tengo dos definiciones de libertad. Una es que la libertad existe cuando la pueden usar los que piensan distinto al que gobierna, y la otra libertad, que es la más importante, es que no hay libertad sin igualdad, no hay igualdad sin libertad ,y no hay fraternidad sin igualdad y sin libertad. O sea, hay que conjugar la libertad con la igualdad. Me parece que no hay que divorciar libertad con la equidad, fraternidad social y la igualdad".

Por último, se refirió a uno de los cambios que planteó hacer Javier Milei durante su gestión: "Yo no estoy muy de acuerdo en cuanto a que se supriman a las organizaciones sociales porque éstas se dieron naturalmente en la Argentina, en el cual la misión y función de las organizaciones religiosas no son las mismas. Me parece que los comedores que hoy están organizados, no hay posibilidad de que no atiendan un día con lo que está pasando. No sé si es bueno en este momento cambiar de caballo en la mitad del río".

