La letra chica de la ley ómnibus: el detalle de los puntos que faltan definir antes de la votación

La negociación por la letra chica de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados se va a estirar hasta los últimos momentos de esta maratónica sesión. Los puntos que más dividen aguas hacia adentro de los bloques colaborativos son privatizaciones e Impuesto PAIS. La decisión que se tome, no sólo marcará cómo seguirán estos puntos a niveles administrativos, si no también políticos, ya que el Gobierno no quiere dar el brazo a torcer.

Con el primero de estos puntos, los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal trabajan para redactar en conjunto una propuesta formal para reemplazar el actual artículo. Aunque todavía tienen algunas diferencias. El principal punto en común es “que sea transparente”. “No podemos repetir todo el proceso de privatización que se vivió en la década del 90, donde hubo corrupción por todos lados”, analizó una diputada de este espacio.

A partir de esto, descartan la posibilidad de aprobar el texto actual que habilita la venta de cuarenta empresas públicas con la aprobación de la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, que en la década del 90 se acordó con la Ley Dromi. En esa búsqueda de transparencia es dónde aparecen las diferencias hacia dentro de estos espacios.

Hay un sector que quiere que se trate cada privatización por separado, y que tengan que ser aprobadas por todo el recinto, no sólo por 16 diputados y senadores. Estos hablan de “venta sí, pero que sea ley por ley”. Hay un grupo de diputados, vinculados a los gobierno provinciales que también pone la mira en las empresas que se privatizan. Piden que se saque del listado a compañías como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Nucleoeléctrica el Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (Ymad), como se hizo hace dos semanas con YPF.

Martín Menem quedó a cargo de la sesión. Crédito: Juan Mateo Aberastain/MDZ

El sector más mileísta de este espacio, pone sus reparos. Indican que Javier Milei puede avanzar igualmente con las privatizaciones si lo necesita. Además, agregan que si le cambian todo el capítulo de privatizaciones “puede llegar a salir todo mal y que lo termine haciendo por decreto y sea mayor la desprolijidad”.

Es decir, entienden que si sacan las privatizaciones por paquete, hacen que todo el Congreso participe de ese proceso y también le sacan varias empresas de ese paquete, pueden romper las relaciones con el Gobierno que “mostró buena predisposición para negociar”, según fuentes de este sector. “Si después no queremos vender el Banco Nación, lo rechazamos y listo”, señaló un diputado que defiende esta postura.

Pero sin dudas, este es uno de los tantos temas que divide las aguas en este grupo político y genera tensión. “Ahora hay algunos radicales que dicen estar en contra de las privatizaciones, cuando uno de los primeros que habló de vender empresas del Estado para salir de la crisis fue Raúl Alfonsín”, señaló un dirigente radical criticando a su correligionarios que defienden la otra postura.

Según pudo reconstruir MDZ, una de las opciones más viables que este espacio analiza presentarle a la Libertad Avanza tiene que ver con un paquete de privatizaciones que incluya a 15 empresas, y que otras 25 sean tratadas “ley por ley”. Sin embargo, en este punto siempre mantuvieron la misma línea desde la Casa Rosada: no ceder, que sean todas juntas por paquete o nada. La única concesión que dieron fue que la quita de YPF de ese paquete.

En paralelo se suma lo que tiene que ver con el impuesto PAIS. Al principio de la sesión, el secretario parlamentario, Tomás Figueroa anunció que se quitó la aclaración sobre el plazo de vigencia de este tributo, cuya continuidad es reclamada por los gobernadores a raíz del porcentaje coparticipable que contiene.

A partir de esto, un grupo de diputados provinciales intentó levantar la posibilidad de meter un artículo para que finalmente se coparticipe lo recaudado por la parte de este impuesto que no corresponde a la parte de importaciones.

“Si lo hacemos va a ser vetado, no tiene ningún sentido avanzar”, señaló una fuente de la UCR, frente al pedido de sus compañeros de bloque que insisten con esto. “También es cierto que las provincias necesitan también un plan de estabilización y equilibrio fiscal”, se sinceró. Estos puntos se mantienen en permanente análisis para intentar resolver hacia dónde ir.