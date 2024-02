Chicanas en el Senado: Anabel Fernández Sagasti recibió una catarata de críticas

El interbloque de senadores del Frente de Todos denunció este jueves que se incumplía la ley al no convocar a la sesión en el Senado para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) enviado por el presidente Javier Milei y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, respondió que el kirchnerismo “no maneja más la agenda política”. La mendocina Anabel Fernández Sagasti fue blanco de críticas por parte de Villarruel, el exministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibañez -que actualmente asesora al radicalismo en la Cámara alta- y el bloque de legisladores de La Libertad Avanza.

Villarruel no respondió esta semana al pedido de sesión especial que habían formulado cinco senadores para el tratamiento del DNU de Javier Milei. El jefe de la bancada de la primera minoría, José Mayans, declaró en conferencia de prensa que su espacio "tiene una visión constructiva" y que "no quieren oponerse a nada", pero sí pretenden "una discusión de cara al pueblo argentino y que los funcionarios informen en el Parlamento".

"Queríamos hacer las audiencias públicas necesarias para darle tratamiento completo al DNU porque es tan abarcativo que deroga 79 leyes y afecta 300 leyes en total lo cual le da una gran magnitud, queríamos discutir título por título, y que le expliquen al pueblo argentino lo que querían hacer", subrayó.

Anabel Fernández Sagasti acusó a Villarruel de estar “incumpliendo los deberes de funcionario público" y adelantó que su bloque va a "insistir todas las semanas hasta que haya sesión y darle tratamiento al DNU que tiene en vilo a todos los argentinos".

Horas después, Villarruel respondió al kirchnerismo a través de un video subido a su cuenta en la red social Xa (ex Twitter) en la que afirmó que “el kirchnerismo no maneja más la agenda política” y aseveró que “nadie viola la Constitución ni el reglamento del Senado”. “Vamos a sesionar con el acuerdo de todos los senadores y no solo de aquellos que atropellaron las instituciones. El kirchnerismo tiene que entender que hay un cambio de época y que los argentinos eligieron un cambio”, enfatizó.

La vicepresidenta añadió que “la agenda del senado no la dictamina el kirchnerismo, sino el diálogo y la participación de todos los senadores”. “Nadie está violando la Constitución, las leyes vigentes ni el Reglamento del Honorable Senado de la Nación. Sino que las cuestiones como la convocatoria del DNU se van a decidir con el acuerdo de todos los senadores”, señaló, al tiempo que alentó a que la Cámara alta trate “todos los DNU vigentes que hasta el momento fueron impulsados por gran parte del kirchnerismo”.

El kirchnerismo no maneja más la agenda política. Nadie viola la Constitución ni el reglamento del Senado, vamos a sesionar con el acuerdo de todos los senadores y no solo de aquellos que atropellaron las instituciones. pic.twitter.com/OhG1pf6SmM — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 1, 2024

Al mismo tiempo, Víctor Ibañez, que asesora a la UCR en materia constitucional y que trabaja junto a los también mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri, dijo en tono desafiante: "El kirchnerismo confirmó lo que sabíamos: que ignoran manifiestamente la Constitución y el reglamento del Senado. Es alarmante que después de 8 años como senadora, Sagasti no sepa sobre el funcionamiento del Congreso Nacional".

El kirchnerismo confirmó lo que sabíamos: que ignoran manifiestamente la Constitución y el reglamento del @SenadoArgentina . Es alarmante que después de 8 años como senadora, Sagasti no sepa sobre el funcionamiento del Congreso Nacional. https://t.co/FyQO77bTrm — Victor Ibañez Rosaz (@vibanezrosaz) February 1, 2024

En tanto, desde la bancada de La Libertad Avanza respaldaron, a través de un comunicado, el "trabajo de diálogo y búsqueda de consenso llevado adelante por la presidente del cuerpo, que se ha ajustado estrictamente a lo establecido por la Constitución Nacional, las leyes y el Reglamento interno del H. Senado de la Nación".

"A fin de poder avanzar en la consideración de los Decretos de Necesidad y Urgencia pendientes de tratamiento por el Congreso Nacional, solicitamos a la Cámara de Diputados que a la mayor brevedad posible designe los miembros para integrar la Comisión Bicameral Permanente de Trámite legislativo", enfatizaron.

Los legisladores evaluaron que "urge la necesidad de dar tratamiento en dicha comisión a los más de 100 Decretos de Necesidad y Urgencia, vigentes, que aún no ha recibido tratamiento alguno por parte del Congreso de la Nación". "En consecuencia, una vez que la Comisión Bicameral agote el tratamiento pendiente de dichos decretos, corresponderá pasar a analizar los dictados por la actual administración", indicaron.