El socio de Cambia Mendoza que enfrentará a Javier Milei en las legislativas

Mientras hay indicios de acuerdos para las elecciones legislativas del año que viene entre el radicalismo y La Libertad Avanza, Libres del Sur hizo un Congreso partidario donde fijó la estrategia electoral para el año próximo, en la que trabajará para conformar una alternativa diferente. La fuerza que conforma Cambia Mendoza cuestionó al presidente Javier Milei y sus políticas, sin embargo, no incluyó en su decisión a las elecciones provinciales, algo que podrían definir más adelante y que tiene más complejidad porque los involucra directamente, ya que forman parte del Gobierno provincial, de municipios oficialistas y tienen concejales en las bancadas del frente.

En los comicios presidenciales del año pasado, Libres del Sur, que es el partido más progresista de Cambia Mendoza e integra la coalición gobernante desde sus inicios, es decir desde 2015, tampoco fue con el radicalismo a nivel nacional. Es decir que no formó parte de Juntos por el Cambio, como lo hizo el resto de los integrantes de Cambia Mendoza que avalaron la fórmula Patricia Bullrich - Luis Petri, tras las primarias. En estas elecciones de medio término apuntan a lo mismo, aunque con una particularidad: si todo Cambia Mendoza va con el presidente, es decir con el oficialismo, Libres del Sur formará parte de otra alianza que será opositora y cuestionará al Gobierno de Milei durante la campaña.

En el Congreso que se hizo este sábado 7 de diciembre -mientras el radicalismo local también hacía el mismo tipo de evento partidario y se habilitaba para hacer pactos electorales para el año próximo- Libres estableció que las estrategias político electorales del 2025 serán en la vereda de enfrente de Milei.

En el comunicado que dieron a conocer tras el encuentro en el que participaron integrantes de 13 departamentos expresaron que: "Escuchamos y tomamos nota de la demanda de cambio que expresó el pueblo argentino en las urnas y del rechazo a la dirigencia política de los últimos años que, desde ambos lados de la grieta, fracasaron y sumieron a nuestro país en una dura crisis una vez más. Pero el presidente que venía a combatir a la casta se volvió casta muy rápido, y el ajuste lo terminaron pagando los y las trabajadores, pobres, jubilados, las mujeres y estudiantes.

En ese sentido, agregaron: "De ninguna manera la salida de la crisis puede ser con menos derechos y dejando a más personas fuera del sistema. En este país entramos todos. Debemos construir una opción de representación electoral para la que las personas no sean sólo números, las reivindicaciones históricas no retrocedan, los jubilados no tengan que elegir entre comer y pagar remedios, la icónica universidad pública argentina siga siendo gratuita y de calidad, la violencia hacia las mujeres sea reconocida y combatida con políticas públicas, los trabajadores puedan vivir con dignidad y no deban conformarse con sobrevivir para asegurar el equilibrio fiscal. A Libres del Sur nos encontrarán en esta etapa donde siempre estuvimos y estaremos: fortaleciendo la solidaridad, construyendo comunidad en los territorios, defendiendo el rol del Estado para construir un país más igualitario. Dispuestos a aunar fuerzas con quienes compartan estas banderas. Sin conformarnos ni resignarnos. Luchando por el país que podemos y nos merecemos tener".

Silvina Anfuso, concejal por Godoy Cruz y referente de Libres del Sur.

La concejal por Godoy Cruz, Silvina Anfuso -quien fue durante la primera gestión de Alfredo Cornejo la directora de Mujeres y Diversidad de la provincia- añadió: "Rechazamos el camino del ajuste (de Milei), que lejos de solucionar los problemas estructurales de nuestra economía y política, agrava las desigualdades y perpetúa las injusticias. El cambio que el pueblo argentino necesita no es aquel que condena a quienes más necesitan, sino el que pone en el centro a las personas, garantiza derechos y construye una sociedad equitativa y solidaria".

Libres a nivel nacional está coordinado por Humberto Tumini y está trabajando para las elecciones que se aproximan en un frente que integran entre otros, dirigentes como Ricardo Alfonsín, que se desafilió del radicalismo por la cercanía de parte de la fuerza a Milei. Esa coalición que está recorriendo el país se llama "Frente Amplio por la Democracia" y claramente es una alternativa progresista o de centro- izquierda.

En tanto que en Mendoza, Libres del Sur trabaja mucho en el territorio con comedores y tiene militancia territorial. De hecho en Guaymallén, uno de sus referentes, Federico Ferrari, es el subdirector de Desarrollo Social del municipio. En ese sentido, un día después de participar del congreso partidario de Libres, Ferrari estuvo en un encuentro con el intendente de Guaymallén, el radical Marcos Calvente. Luego de esa reunión de domingo, dejó en claro que su partido seguirá siendo parte del frente provincial más allá de lo que se decida a nivel nacional. El posteo del funcionario de Libres tras la reunión de Cambia Mendoza en Guaymallén

IG: Fede Ferrari

En el encuentro, del que formaron parte todos los partidos que integran Cambia Mendoza en el departamento más poblado, aseguró que Libres de Sur seguirá "fortaleciendo el Frente Cambia Mendoza en los barrios populares del departamento y la provincia".