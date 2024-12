María Eugenia Talerico: "CFK va a obtener más beneficios judiciales con Milei que con Alberto Fernández"

María Eugenia Talerico es abogada penalista y fue la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera durante el mandato de Mauricio Macri. Con esos pergaminos, hoy es una de las principales denunciantes del supuesto pacto entre el Gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo para boicotear el proyecto de Ley de Ficha Limpia y así "evitarle un dolor de cabeza a la señora (Cristina Fernández de Kirchner) y polarizar la elección".

Durante una entrevista con MDZ, la fundadora de la ONG Será Justicia y excandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio cuestionó "las mentiras y contradicciones del presidente" y aseguró que "Cristina Fernández de Kirchner va a obtener muchos más beneficios en materia judicial con Milei que los que logró con Alberto Fernández". "El presidente ya no puede desconocer de lo que estamos hablando, ahora la responsabilidad es suya", sentenció.

Talerico también reconoció que "nunca se sometería al trato ingrato" que tiene la gestión libertaria con sus funcionarios y apuntó contra la "especulación electoral" de partidos como el PRO o la UCR, que "quieren ver dónde se pueden meter en el armado de La Libertad Avanza" para las elecciones legislativas del próximo año, donde ella quiere ser candidata a diputada nacional.

- El tema más polémico de la última semana fue la caída de la sesión de ficha limpia en la Cámara de Diputados. Vos te sumaste a la lista de dirigentes de un sector de la oposición que denunció un acuerdo entre el Gobierno y el kirchnerismo para boicotear esa sesión. ¿Por qué considerás que eso fue así?

- Cuando el Gobierno tiene voluntad de sacar las cosas, negocia y salen. Está claro que acá eso no pasó. Obviamente están conversando con el peronismo y hay un acuerdo, en Ficha Limpia en particular, porque es una ley que además de traer transparencia a la política, tiene un impacto inmediato y directo en Cristina Fernández de Kirchner y obviamente le han querido evitar ese dolor de cabeza a la señora para, desde mi punto de vista, polarizar la elección. Esto demuestra las mentiras del presidente. En marzo él anuncia que no iban a haber condenados confirmados en la política. No sé con qué sarasa van a salir para decir que tienen un nuevo proyecto, pero es una contradicción evidente.

- Vos afirmaste en el pasado que Santiago Caputo es uno de los colaboradores del presidente que tiene intención de "proteger al kirchnerismo". ¿Por qué cuidar a su principal rival político?

- El kirchnerismo no fue tan contundente a la hora de obstaculizar procesos como derogar las facultades extraordinarias del presidente del DNU. Tampoco ves una actitud tan hostil en los gobernadores del peronismo que responden más o menos a Cristina. No es tan nítido cómo está jugando el peronismo kirchnerista. La senadora Corpacci pone la firma, Mayans grita pero no hace nada. Todo es un toma y daca que donde la ética de los funcionarios importa poco.

- ¿Cómo evaluás la gestión de la UIF bajo el Gobierno de Milei?

- Están intentando una desestabilización de la Unidad de Información Financiera. Sacaron a su segundo, Manuel Tessio, ni bien la UIF intervino en la casa de Martín Insaurralde. El presidente Ignacio Yacobucci, una persona de bien, ha sorteado junto con un equipo importante la evaluación de la Argentina ante el GAFI, que es un milagro. Iba a ser otro dolor de cabeza ser un país riesgoso en materia de lavado de activos proveniente de las amenazas como la corrupción a gran escala, el narcotráfico y la trata de personas para insertar nuestra operatoria comercial financiera en el mundo. Eso estuvo muy bien, pero después pusieron un segundo que no tiene ningún pergamino más que ser amigo de Santiago Caputo.

- Todo esto que comentás, ¿ocurre a instancias del presidente o a pesar del presidente?

- Yo quería creer que como el presidente es una persona que se ocupa tanto de la economía, le dijo a su entorno 'ustedes ocúpense de esto, yo no quiero ni saber'. A medida que se fue endureciendo su postura a pesar de que le estábamos haciendo un llamado a la reflexión pienso que hay algo más. El presidente ya no puede desconocer de lo que estamos hablando, ahora la responsabilidad es suya. Lamento mucho que sea así.

- En un principio el Gobierno pensaba designarte como directora de Migraciones, pero comentaste que tu nombre fue vetado por el kirchnerismo. Si volvieran a ofrecerte un cargo, ¿estarías dispuesta a tomarlo?

- Yo soy muy afín a los estados chicos que rindan cuentas, con más transparencia de lo que este Gobierno está habilitando. No olvides que retrocedieron con la Ley de Acceso a la Información Pública y la Oficina Anticorrupción dijo que no quiere saber quiénes eran los clientes del presidente. Hay algunos ruidos. A pesar de que celebro las discusiones que se están dando y me parecen inéditas, como el enfrentamiento al sindicalismo, los desafíos de Aerolíneas Argentinas y el desarme de la corrupción, me costaría mucho ser funcionaria de este Gobierno. El modo en que tratan a sus funcionarios buenos como (Diana) Mondino o (Osvaldo) Giordano, me parece muy ingrato. No me sometería nunca a recibir ese trato, así que supongo que no voy a formar parte.

- ¿Cuál es el rol que deberían ocupar los partidos de la oposición que comparten ideas con el Gobierno pero no quieren formar parte del oficialismo?

- En los partidos políticos y en los liderazgos tradicionales hay especulación. Una cosa es apoyar a un Gobierno y sus políticas de transformación porque lo eligió el 56% de la gente y genera expectativas de algo distinto. Otra es ver dónde se pueden meter en el armado del año que viene para renovar el cargo si La Liberad Avanza irrumpe en los territorios. Le tienen miedo a las redes sociales porque si critican mucho los van a vetar y se quedan afuera. No entiendo por qué el PRO y la UCR no se reorganizan, marcan los liderazgos y qué le van a ofrecer a la gente. Yo lamento que todos estén todos mirando a ver qué pasa con La Libertad Avanza porque me parece que hay muchos liderazgos que podrían estar marcando diferencias con mucha nitidez y determinación y están ahí calladitos, especulando con fines electorales.

- ¿Podemos esperar una candidatura tuya el año que viene?

- Nos estamos organizando y vamos a armar una alternativa. En la provincia de Buenos Aires tenemos un desafío enorme si Cristina va a ser candidata finalmente, pero tenemos las posibilidades de tener una buena campaña. Boleta Única equiparó las posibilidades que tenemos para competir con pocos recursos y haciendo un gran esfuerzo personal, así que voy a competir el año que viene en la provincia de Buenos Aires como candidata a diputada nacional.

Mirá la entrevista completa a María Eugenia Talerico