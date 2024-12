Desarrollo Urbano en la Ciudad de Mendoza: obras, estado de las calles y el boom de las torres

Sebastián Fermani, secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mendoza, brindó una entrevista a MDZ y se refirió a diferentes aspectos que involucran a su cartera, la cual tiene injerencia directa en cuestiones vinculadas a, por ejemplo, obra pública y permisos para el desarrollo de obras privadas, en el marco de un auge de ejecución de proyectos inmobiliarios en altura. Asimismo, es la oficina encargada de dar una respuesta a los inconvenientes ocasionados producto del estado de las calles en el departamento capitalino, lo cual -al igual que ocurre en otros departamentos de la provincia- provoca numerosas quejas por parte de los vecinos.

- La Secretaría que conducís tiene muchas funciones aglutinadas. ¿Cuáles son esas tareas específicas que llevás a cabo?

- Es una Secretaría muy grande. Tenemos dentro de la órbita toda la agenda ambiental: cambio climático, residuos, arbolado

público, pero también toda la agenda de infraestructura, es decir, obra pública, obra privada y la articulación con defensa civil. Es una secretaría que condensa muchas de las dinámicas urbanas que tiene la la ciudad.

- Mencionaste el tema obra pública. Una de tus funciones es el mantenimiento de las calles de la Ciudad. En Mendoza las calles dejan mucho que desear... No sólo en la Capital, sino que ocurre en todos los departamentos. ¿Cuál es tu tu análisis ante las quejas que se pueden llegar a percibir día a día?

- La verdad es que eso es es una realidad. La Ciudad tiene una particularidad y es que es, como todos saben, es la capital de la provincia. Como toda capital, tiene una dinámica urbana bastante particular con un ingreso y egreso muy importante en carácter de que somos el centro financiero, turístico, educativo. Hay mucha gente que entra y sale por diferentes razones. Es decir, que la trama vial es sometida a importantes presiones. Nosotros estamos implementando un mejoramiento de calles. Hay ejemplos concretos que hemos finalizado recientemente y tenemos proyectados mejoramientos, pero tenemos que entender que la Ciudad tiene esta particularidad y presión de todos los días de diferentes rodados. Entonces, hay un desgaste muy fuerte de nuestras calles.

- Se viene el 2025 y los municipios ya empiezan a proyectar lo que será su presupuesto para el próximo año. En materia de intervenciones de calles, ¿cuál es la idea de de la municipalidad?

- Tenemos planeado seguir con intervenciones muy importantes de ejes que justamente vemos que tienen un gran impacto. Están proyectadas calles como 9 de Julio, Juan B. Justo, diferentes secciones de de de calle de San Martín, etc. Es un relevamiento bastante detallado por el que el año que viene queremos intervenir para generar condiciones más óptimas para sus usuarios.

- Poniendo como ejemplo, como mencionabas, la calle de 9 de Julio, ¿será una intervención en su totalidad?

- Hay algunas intervenciones como bacheo y demás que son un poco más superficiales y temporales, pero la verdad es que hay ciertas situaciones en donde tiene que intervenirse con una mayor profundidad. La idea es justamente realizar trabajos en donde podamos generar una perdurabilidad en el tiempo de calidad en la carpeta asfáltica.

- Existe un tema en la Ciudad por el cual hasta el propio intendente, Ulpiano Suarez, ha manifestado su descontento: las obras prolongadas sobre calle San Juan que han provocado gran caos vehicular a lo largo de estos años. ¿Cómo es la relación hoy entre el municipio y Aysam respecto a este punto en particular?

- Con Aysam hay proyectos que son realmente necesarios. Hay recambios de servicios de agua y de cloaca que hay que realizar. Sí, en diferentes ocasiones, hemos marcado una postura muy fuerte en donde nosotros necesitamos minimizar el impacto hacia los vecinos y los comerciantes. Entonces, con aquellas obras que se han dilatado, permanentemente tenemos inspectores y profesionales con esta condición de que las obras se cumplan en los plazos que nosotros hemos aprobado. En algunos casos sucede y en otros no. Respondiendo a tu pregunta, el planteo nuestro fue mejorar justamente esta relación para que se ajusten a etapas que nosotros hemos acordado con ellos.

- ¿Pensás que estas demoras han manchado la gestión? Porque el ciudadano común quizás no sabe la diferencia sobre cuándo interviene Aysam, cuándo es el municipio, si el municipio tiene que trabajar con el organismo, pero en realidad no es el encargado...

- Creo que el vecino siempre ve al municipio como primer actor para el diálogo. En reiteradas ocasiones sucede que no reconoce esa diferencia. Nosotros siempre tratamos de acompañar a empresas como como Aysam para que el vecino entienda la importancia de la obra y minimizar justamente esta molestia. Pero en determinadas obras ha sucedido que, de alguna manera, nos hemos visto perjudicados por este tipo de situaciones.

- Referido al 2025, ¿qué obras puntuales de gran escala planea el municipio?

- Como dije, hay una fuerte intervención sobre la trama vial para generar mejores condiciones de transitabilidad para los automovilistas. Hay otras que queremos hacer en términos deportivos, como mejorar condiciones de gimnasios. También, por supuesto, existen intervenciones como en calle Sarmiento, donde queremos seguir fortaleciendo este eje gastronómico de calidad. Existen grandes proyectos urbanos estratégicos como es Distrito fundacional y Estación Mendoza, donde queremos empezar con algunas acciones para que pueda ir concretándose en el territorio.

- Lo que es calle Sarmiento y su intervención similar a lo que es hoy en día Arístides Villanueva como polo gastronómico se anunció en 2022 para realizarse en 2023. ¿Qué ocurrió en el medio?

- Se iba a hacer ser una intervención similar que básicamente tiene que ver con una nivelación de calle y vereda y material granítico. Una renovación básicamente del eje que en ese momento (2023) no pudo ser ejecutada. Hubo un proceso también de cambio de gestión y balance presupuestario. Hoy se retoma el el proyecto y hemos generado algunas mejoras.

- Mencionaste Distrito Fundacional, en la Cuarta y Tercera sección. Es una zona, si se puede decir, bastante difícil de cambiar en términos turísticos. ¿Cuál es la idea más allá de las edificaciones que quieren generar? ¿Cómo quieren hacer que esto sea un lugar atractivo para que la gente vaya?

- Tenemos indicios que nos están sorprendiendo en Distrito Fundacional. Primero destaco el proceso por el cual se crea. Hay una clara intencionalidad del intendente de poner en valor un área que es histórica y que es muy importante no solamente para la Ciudad, sino también para la provincia porque es donde se fundó Mendoza. Entonces, hay un componente histórico y patrimonial que es un insumo para poner en valor esto. Realizamos un concurso con el Colegio de Arquitectos y tenemos un masterplan y una propuesta urbanística muy interesante que tiene que ver con generar estas condiciones para que puedan llegar inversiones. Y te digo que ya han empezado a parecer. Hoy tenemos proyectos como un hotel cuatro estrellas en la Cuarta Sección y un edificio muy importante en la Tercera Sección. Es decir, se empiezan a ver ciertos indicios en donde empresas comienzan a elegir este lugar. Nosotros lo vemos muy bien y tenemos pensado acompañar con obras justamente para generar mejores condiciones para que esto siga sucediendo.

- Hablando de edificios, se ve una especie de revolución de torres en la Ciudad... Más allá de lo que implica el marco económico y la inversión, ¿por qué ahora? ¿Hubo algún tipo de flexibilización para la construcción en altura?

- La verdad es que no hubo ningún tipo de flexibilización. Todo se da en el marco de un código de de edificación que permite esta tipología edilicia. Lo que sí se ha dado y que estamos observando es una fuerte inversión del sector inmobiliario, que elige a la Ciudad para desarrollar proyectos porque posee ciertas condiciones que son atractivas para generar este tipo de

de desarrollos. Siempre hablamos de que tenemos aproximadamente 16 grandes proyectos, pero también -más allá de estos- tenemos más de 52 complejos multifamiliares que se están desarrollando en toda la ciudad. Son más de 600 unidades habitacionales. Si uno se pone a pensar desde ese lugar, esto es una clara respuesta del mercado para satisfacer una necesidad habitacional, pero también una respuesta del mercado hacia la Ciudad.

- ¿Y la ciudad está preparada en términos de servicios para abastecer a tantos ciudadanos en lo que respecta a agua, gas, etc.?

- Previo a realizar cualquier tipo de construcción, todas esas factibilidades son evaluadas. Con determinados proyectos es necesario realizar obras. Con Estación Mendoza vamos a tener que hacer obras de agua y cloaca, como también en grandes proyectos como, por ejemplo, el que está desarrollando Criba en adyacencias del Parque Central, que también implica generar mejores condiciones para el abastecimiento de sus servicios.

- ¿La idea es que la ciudad crezca en altura en cuanto a la edificación de torres?

- La Ciudad posee esta oportunidad de seguir densificando. La mancha urbana de la ciudad tiene 33 km². Somos una ciudad pequeña en donde tenemos que saber utilizar muy bien el espacio. Tenemos todavía vacíos urbanos que pueden ser aprovechados y tenemos la posibilidad también de seguir densificando. Una de esas alternativas es en altura, siempre respetando ciertos niveles, pero la Capital tiene esta oportunidad para poder crecer de esta forma.

- Respecto a la a la reglamentación, en otras épocas no se podía construir en altura frente del Parque San Martín. Incluso se generaron polémicas y algunos proyectos se frenaron. ¿Cómo funcionan los permisos? Porque se ve que se están levantando torres actualmente.

- Sí hay una fuerte historia de la Ciudad de Mendoza en relación a todo lo que se encuentra por encima de las copas de árboles. De alguna manera, tradicionalmente, llama la atención. Por eso son edificaciones bajas y casas familiares que tienen dimensiones por las que no estamos acostumbrados a los edificios. Están empezando a aparecer este tipo de edificaciones. Boulogne Sur Mer es un claro ejemplo. Tenemos como tres o cuatro proyectos. El tema de la altura y los indicadores urbanos tienen que ver con la superficie que tienen disponibles para construir. No es que no se pueda construir... Cada caso se tiene que evaluar en función de, por ejemplo, la superficie de lote que tiene disponible.

- ¿Y cómo funciona lo que es la medición de circulación de aire para que esa edificación sea permitida?

- El aire no es el único factor que se evalúa la luz a la hora de aprobar un un proyecto de estas características. Por supuesto que que hay que tener mucho cuidado porque, como bien decís, es un borde urbano que separa el principal pulmón verde que tenemos, que es el Parque San Martín y la Ciudad. Existen proyectos en donde hemos pedido que en el diseño, por ejemplo en el el edificio Thais, se tenga una característica de manera tal de que las corrientes de aire puedan ingresar en sentido Oeste-Este, Diría que que hay que perderle un poco de miedo ya que se pueden armonizar proyectos constructivos con mantener indicadores ambientales de calidad.

- Días atrás, se firmó el convenio Estación Mendoza para subastar parte de los terrenos del enorme baldío sobre calle Perú entre las Las Heras y Suipacha. Sabiendo que la firma del Gobierno nacional ya está, ¿cuándo estimás que comenzarían, por lo menos, los primeros trabajos de limpieza de terreno?

- Firmamos el convenio urbanístico. Tras hablar con los equipos de Gobierno nacional, tenemos previsto en marzo realizar la primera subasta y, a partir de eso, una vez que los privados se hacen de estos terrenos, empiezan las tareas en el lugar. De todas maneras, nosotros permanentemente con nuestros equipos tratamos de mantener eso en condiciones.

- Imagino que ya están trabajando en lo que es el convenio para la segunda etapa, que va a ser un poco más compleja porque implicaría el traslado de los talleres de locomotoras del hoy Belgrano Cargas. ¿Ya empezaron las gestiones?

- Nosotros planteamos desde un primer momento realizar este este proyecto y lo diseñamos de manera tal que podamos etapabilizar e ir cumpliendo efectivamente ciertos pasos para que se den otras instancias del proyecto. Estación Mendoza tiene dos grandes etapas. Esta primera, que es justamente la subasta de una serie de manzanas que se encuentran entre calle Suipacha y Las Heras sobre Perú, son aproximadamente unas 6 hectáreas en donde -a su vez- vamos a hacer subastas independientes por manzana. Y esto tiene que ver con estar muy atento a la recepción del mercado a la hora de poder acceder a esos terrenos. Hay una ingeniería financiera que tiene que ver con garantizar que esos talleres de ferrocarriles sean trasladados. Parte de los recursos generados por la subasta están destinados a efectivizar ese traslado en la segunda etapa, que habilita justamente a una futura subasta. Entonces, está todo encadenado. Las dos etapas dialogan entre sí.

- La intención es que toda la operación de cargas se traslade a Palmira, en San Martín. ¿Existe algún tipo de gestión en el medio con dicha Municipalidad del Este?

- Es una gestión que el Gobierno nacional tiene su cargo en carácter de disponer de esos bienes que son del Estado. Hay una negociación entre el Estado nacional, en este caso la Agencia de Administración de Bienes del Estado y Ferrocarriles. Entonces, eso es una es una facultad y una tarea que ellos se están encargando de realizar.

- ¿No te animás a dar un plazo para la segunda etapa?

- La verdad es que no, pero sí es es muy importante saber que vamos a iniciar con esta primera gran etapa. Esto es ahora en marzo. Durante todo un año trabajamos muy fuerte para que esto suceda y estamos contentos porque es el mayor vacío urbano que tiene la ciudad de Mendoza. Es una barrera que genera muchísimos inconvenientes y que tiene un potencial muy importante para seguir construyendo una ciudad con indicadores urbanos muy buenos.

- Dijiste que el baldío de Estación Mendoza es el vacío urbano más grande de la Capital. Hay otro en el barrio Sanidad, en la Base Cóndor, donde se iba desarrollar el proyecto "Ciudad Futura". Hasta el momento quedó en la nada misma... ¿Qué pasó con ese proyecto?

- Eso también tiene una gran potencialidad para el desarrollo de distintos proyectos urbanos. Nosotros hemos acercado nuestra intención de poder continuar con proyectos similares. El BID estaba muy interesado en esto y con el Gobierno provincial estamos manteniendo diálogo para ver de qué manera nosotros podríamos disponer de esa superficie para poder generar este tipo de iniciativas. Por ahora está en stand by. Parte de los terrenos donde se proyecta Estación Mendoza.

- Todos los años electorales -probablemente ocurra en 2027- se reflota un debate: estacionamientos subterráneos. ¿La Ciudad como gestión hoy en día lo tiene en consideración o no es uno de los planes prioritarios?

- Hemos evaluado diferentes proyectos y propuestas acercadas de estacionamientos subterráneos. Es algo que también se habla hace varios años atrás. Lo que sí estamos garantizando es que estos nuevos proyectos urbanos (torres) posean estacionamientos subterráneos para evitar la congestión vehicular. Estamos también promoviendo un un concepto de ciudad próxima, una ciudad de 15 minutos en donde incentivamos el uso de bicicletas. Es muy interesante porque, de alguna manera, en un radio de 15 minutos podemos responder a abastecer diferentes necesidades que tenemos en la diaria, Educación, salud, supermercados, etc. Entonces, el modelo de ciudad que nosotros estamos implementando va en ese sentido.

- Saliendo de lo que es el microcentro de la ciudad, porque la Capital no termina en Boulogne Sur Mer, ¿qué se tiene planeado para el próximo año en intervenciones que involucren a los barrios del Oeste, como puede ser La Favorita?

- El proyecto de la quinta etapa del barrio de La Favorita está en un 96% de ejecución. A partir de una no continuidad por parte del gobierno nacional en la gestión anterior, quedó inconclusa. Uno de los proyectos más importantes que teníamos en esa zona es el abastecimiento de agua para los barrios del Oeste. Está con ese avance con muchas obras de urbanización y conexiones a cloaca. Estamos en este momento con el Gobierno provincial ultimando los detalles para poder nosotros realizar lo que queda para terminar la obra.

- Es decir que el Gobierno nacional cedería lo que resta de la obra para que se encarguen municipio y provincia...

- Nosotros tomamos la decisión de hacerlo con los recursos propios. Entendemos que no podemos esperar más una respuesta. Entonces, a partir de un excelente diálogo que tenemos la provincia y la importancia de este proyecto, hemos decidido finalizarlo nosotros.

- ¿La municipalidad dispone de esa plata?

- Va a ser una erogación compartida entre el Gobierno provincial y nosotros. Asimismo, estamos avanzando en lo que es la Playa San Agustín en su primera etapa. El próximo mes empezamos con el movimiento de suelo para la construcción de las primeras 60 viviendas. Es un proyecto muy grande de más de 200 viviendas y que tiene que ver con la relocalización de asentamientos

marginales con condiciones de inestabilidad a barrios formales.