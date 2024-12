Quién es Edgardo Kueider, el senador detenido con 200 mil dólares en Paraguay que se alejó de Cristina Kirchner para acercarse a Santiago Caputo

El senador por Entre Ríos Edgardo Kueider (Unidad Federal) quedó en el ojo de la tormenta después de haber sido detenido en la madrugada de este miércoles en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar. Se trata de un legislador que fue electo en 2019 pero viene de una larga trayectoria en su provincia de la mano del exgobernador Gustavo Brodet.

Su aparición en la lista del Frente de Todos como primer candidato a senador nacional respondió a las fuerzas internas que manejaron aquella fallida coalición. Kueider fue uno de los que vio en Alberto Fernández la posibilidad de jubilar a Cristina Kirchner, y esa chance lo entusiasmó a trabajar por eso.

En la Cámara alta, nunca tuvo buena relación con Cristina Fernández de Kirchner ni con su equipo de trabajo más cercano, como Luz Alonso, quien fue su secretaria o las senadoras Anabel Fernández Sagasti o Juliana Di Tullio. Estuvo en el bloque oficialista hasta que en 2022 lo rompió con los senadores Carlos "Camu" Espínola (Corrientes) y Guillermo Snopek (Jujuy). El principal malestar tenía que ver con "la agenda que imponía" la entonces vicepresidenta en el Senado.

La llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación y la de Victoria Villarruel al Senado cambió el escenario para el gobernador. Acordó armar una mayoría de 39 senadores no kirchneristas para distribuirse las principales comisiones y dejar al interbloque de José Mayans en minoría en cada uno de los lugares de tomas de decisión.

Edgardo Kueider, junto con el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio.

Así llegó a la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales, una de las más importantes del Congreso de la Nación. Allí se debatió la Ley Bases, que finalmente Kueider terminó acompañando luego de impulsar una serie de modificaciones.

Este lugar lo acercó a Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei, que se siente más cómodo negociando con peronistas con pasado en distintos gobiernos que con el PRO. A partir de ahí lo impulsaron para ser el presidente de la comisión bicameral de Seguimiento de Inteligencia. Finalmente, no reunió los votos y Martín Lousteua, alineado con el kirchnerismo se quedó con ese lugar.

“Hace diez días me llamó el presidente del bloque oficialista, Atauche, y me dijo que tenía instrucciones de la Casa Rosada de hablar conmigo para ver si me interesaba presidir la comisión de Inteligencia dado que pensaban que debería ser alguien de la oposición, pero con una postura racional, responsable ya no podían dársela a alguien que esté especulando políticamente y que utilice la comisión para hacer politiquería”, contó el legislador en declaraciones a Radio de la Plaza, de Paraná.

En las últimas horas en el Congreso trascendió la posibilidad de que lo nombraran embajador en Uruguay, como un nuevo guiño del Gobierno nacional al entrerriano.

En política creció bajo el ala del exgobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet. En 2015 cuando ganaron la elección Kueider fue el secretario general de la Gobernación, uno de los cargos de mayor confianza del gobernador. En 2017 alejado de Cristina Kirchner fue el jefe de la campaña opositora a Cambiemos, pero perdió.

Kueider nació en Buenos Aires hace 52 años. Está casado y tiene cinco hijo, según consta en la última declaración jurada que presentó, que fue en 2022. En los dos años siguientes no llevó el informe patrimonial a la Oficina Anticorrupción. Allí declaró un patrimonio total de $5.399.157,65. Sus bienes incluyen dos inmuebles en Concordia (50 % y 12,5 % de titularidad), dos vehículos Chevrolet (Meriva y Spin, ambos al 50 %), dinero en efectivo por $955.249,86 y U$S8.500, depósitos en pesos y dólares, participación en una sociedad por $50.000 y bienes del hogar valuados en $151.469,79.