Denuncian al titular del PAMI en Mendoza: los detalles

David Litvinchuk, dirigente libertario y titular del PAMI en Mendoza, fue denunciado en el Ministerio Público Fiscal por una empleada del organismo por presunto "abuso de autoridad" y "violencia de género", según figura en el documento al que accedió MDZ.

La denunciante afirmó en el escrito presentado ante la Justicia que "trabaja hace 16 años para PAMI Mendoza" y relató en un breve tramo de su denuncia: "El día jueves 21 de noviembre se hace presente en mi lugar de trabajo sin mediar palabra alguna, a los gritos y de forma muy agresiva, comienza a revisar y tirar las cosas al piso, revisando los objetos personales de trabajo y hasta queriendo revisar mi cartera. Le consulto que necesita y no me responde. En ese momento saca una correspondencia sin remitente, que se encontraba en libro de reclamos donde se ingresa todo lo que llega a mesa de entradas. Yo corro y le explico que lo que ingresa como correspondencia, se recibe y se entrega en mesa de entrada donde siempre se hace la redistribución de todo ingreso a PAMI, no me contesta y con mal modo me dice esto es para mí".

Según pudo corroborar este diario, la Justicia se encuentra investigando los supuestos hechos denunciados, por lo que aún no hay conclusiones formales por parte del Ministerio Público Fiscal. MDZ intentó comunicarse con el titular del organismo, pero no obtuvo respuesta.

David Litvinchuk se hizo cargo del PAMI luego de que la diputada nacional Lourdes Arrieta -a quien solía responder políticamente en el pasado- ejecutara la salida de Carlos Soloa Vacas, que ella misma había nombrado meses antes. Por aquel entonces la legisladora gozaba de una relación preferencial con la Casa Rosada y con su dedo podía señalar quién se quedaba y quién se iba de la institución.

Pero esa situación ya se terminó. Litvinchuk finalmente se alejó de Arrieta y se acercó al diputado Facundo Correa Llano, que en la actualidad es el encargado de La Libertad Avanza (LLA).

Tras la escandalosa desvinculación de Arrieta de LLA, Litvinchuk se despegó a tiempo y empezó a tener gestos con Buenos Aires, especialmente con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y ex padrino político de la diputada mendocina. Esta determinación generó que fuera confirmado en su cargo. Luego, colaboró con Correa Llano en la conformación de LLA en Mendoza al figurar como secretario administrativo del partido.