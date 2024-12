El peronismo está en la mira del PRO por los votos que necesita para suspender las PASO

No es la mejor situación la del oficialismo porteño para conseguir los dos tercios de los votos que necesita en la Legislatura de la Ciudad para "suspender" las PASO, pero el tema es sensible y podría lograrlo con alianzas inesperadas.

El trámite, en rigor, aún no comenzó. Jorge Macri convocó a elecciones locales para lo cual no necesita ninguna ley. Inclusive, el decreto de convocatoria a la elección de 30 legisladores porteños llama para el 27 de abril próximo a celebrar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que en definitiva no están suspendidas ni eliminadas hasta que una ley lo disponga. En el mismo decreto el Jefe de Gobierno convoca a las elecciones generales para el 6 de julio tal como anticipó este medio.

Ahora Jorge Macri tiene que elevar el proyecto de suspensión de las PASO a la Legislatura para que se debata en sesiones extraordinarias y requiere de 40 de los 60 votos del recinto. Una experiencia en esa materia ya fracasó cuando se impuso el debate por Ficha Limpia y obtuvo 39 votos, es decir por uno no llegó a los 40.

Cuando ingresa el proyecto, los legisladores acuerdan el período de extraordinarias para tratarlo, que en este caso pasaría para febrero con fecha límite. Es que al determinar el día de las elecciones generales se rearma el cronograma electoral, que en este caso, fija para el 23 de febrero el plazo para la presentación de alianzas.

Por ahora los votos no están para modificar el Código Electoral porteño con una ley que suspenda las PASO, en principio por esta vez.

Jorge Macri explicó que pocas veces se dirimen las listas partidarias de renovación de cargos legislativos mediante las primarias abiertas, como sería el caso en cuestión. Reconoció que sí tienen impacto en las elecciones a cargos ejecutivos como jefe de Gobierno.

Como sea, no es la situación de Ficha limpia cuando el peronismo y la izquierda sumaron 21 votos en contra de la iniciativa.

Ahora se agrega que la campaña por ganar la Ciudad de Buenos Aires ya con miras al 2027 está lanzada y Jorge Macri comenzó a posicionarse en esa batalla porteña. Una de las cuestiones para conocer si hay votos o no contra las primeras es saber qué hará La Libertad Avanza, en la versión de bancada que conduce la legisladora Pilar Ramírez y que se referencia con Karina Milei. Son cinco diputados y Ramírez ya presentó un proyecto para "eliminar" las PASO. También los 3 legisladores que responden a Patricia Bullrich, entre ellos el legislador Juan Pablo Arenaza acompañaron esa iniciativa de los libertarios. Son 8 votos menos si se expresaran en contra de la suspensión. "Queremos ver el proyecto", manifestaron en referencia a la propuesta del Jefe porteño que tiene una diferencia con su propia iniciativa ya que proponen "eliminar" las primarias.

De todos modos, aunque los libertarios votaran por suspender la elección primaria, no cambia la situación de Ficha Limpia. Es decir, seguiría faltando un voto, lo que obliga al oficialismo a conversar con el peronismo, que en definitiva es la primera minoría en el recinto.

El bloque peronista con el sello Unión por la Patria que conduce la legisladora Claudia Neira reúne 18 legisladores, que si se manifestaran a favor de la iniciativa de suspender las próximas PASO, superaría la marca necesaria.

Por ahora la bancada está discutiendo internamente qué posición tomar considerando que se trata de un cuarto oscuro más al que tendrían que acudir los vecinos y un costo también importante.