El Gobierno afirma que el gendarme argentino fue "secuestrado de manera ilícita"

La Justicia argentina ordenó días atrás exhortar a Venezuela para que informe sobre el paradero del gendarme Nahuel Gallo. El país chavista anunció entonces que el mismo está procesado por "vinculación a acciones terroristas" y la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, junto al canciller, Gerardo Werthein, insistieron en que fue "secuestrado de manera ilícita”.

Ambos recibieron este viernes a los familiares del joven detenido en San Antonio de Táchira, en la sede central del Ministerio de Seguridad, ubicado en Avenida Gelly y Obes 2289, dentro del barrio porteño de Recoleta. El objetivo fue hablar de la situación del muchacho.

Luego, durante una conferencia de prensa, ambos funcionarios explicaron -de la mano de esta familia- las acciones a seguir. “Seguimos trabajando con la misma intensidad, mucho a través de Brasil, esta cooperando muchísimo. El gobierno argentino está haciendo todos los esfuerzos para terminar con esto, es una gran mentira, es un invento horrible”, dijo la ministra.

El canciller Gerardo Werthein y la ministra Patricia Bullrich.

En este sentido, Werthein aprovechó para disparar contra el régimen autoritario de Nicolás Maduro sobre el motivo de la detención del gendarme: “Son hechos que son falsos, lo acusan de ser parte de una conspiración desde el primer momento hemos desarrollado una acción conjunta Bullrich e intentamos comunicación a través de distintos canales, países o personas. (Pasó de) ser un secuestrado de manera ilícita a ser reconocido”.

El Gobierno argentino responsabilizó al fiscal de Venezuela

La conferencia de prensa, aunque estaba pactada hace tiempo, se dio horas después de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunciara que el gendarme fue “procesado por vinculación a acciones terroristas” en su país. El argentino fue “detenido al haber intentado ingresar irregularmente a la República Bolivariana de Venezuela ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental”.

El canciller entonces habló acerca del historial de detenciones en Venezuela: "Allá hay detenidos de distintos países, más de 11. Esta es una práctica usual y habitual que utiliza este país, de acusar ilícitamente a personas, para tenerlos en su poder para tenerlos de rehenes. De todas formas, vamos a continuar trabajando y esperando poder traer a Nahuel a casa lo antes posible".

Recalcó que el país gobernado por Maduro no tiene ningún derecho humano vigente, comprobado por diferentes organizaciones internacionales. En este sentido, disparó contra Saab: "Es el artífice de permitir estas violaciones de derechos humanos a niños, a niñas, a hombres y mujeres. Es el responsable de permitir la extorsión y acusaciones ilegítimas a gente humilde que trabaja, como el chofer de nuestra embajada, que ha sido secuestrado y acusado ilegítimamente por una serie de cargos, por un señor que lo único que hace es ser chofer".

"Es de un caradurismo total que este señor hable de derechos, cuando él ha permitido todo lo que está pasando en Venezuela", cerró el canciller, antes de que comiencen las preguntas de la prensa.

Bullrich criticó a Laborde: "Trabaja para el chavismo"

En este sentido, se les consultó exembajador argentino en Venezuela Oscar Laborde. "Laborde ayudó a que hoy se plasme este comunicado. Él dijo que no había ido (Gallo) con los papeles en correcta forma, mentira total y absoluta. Ustedes habrán visto que ayer se publicaron en varios medios todos los papales, y todos están en correcta forma", confirmó Bullrich.

Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad impulsó una denuncia penal esta semana por traición a la patria contra el exembajador kirchnerista, por su intervención en el caso del gendarme. La cartera argumentó que actuó "en contra de los intereses del país para sostener la justificación forzada" del uniformado.

"Eso ayudó a generar esta falsa acusación contra Nahuel", disparó la ministra. Luego, retomó: "Él comenzó a plantear y meterse respecto a situaciones, diciendo que el camino elegido, que la situación de por dónde había estado, y que era parte de una conspiración. El señor Laborde trabaja para el régimen chavista y nosotros trabajamos para los argentinos, y para defender a un ciudadano argentino, que además es un gendarme que acaba de ser reconocido de toda la Gendarmería de todos los argentinos, y está siendo acusado de algo que no cometió".

"No vamos a permitir que un señor que fue embajador, es decir, representó a la Argentina en algún momento, sea parte de las mentiras del régimen y le dé argumentos en contra de Nahuel. Por eso es que nosotros llevamos adelante esa acusación. ¿Cómo está? Le tocó al juez (Daniel) Rafecas, él hará lo que tenga que hacer", añadió.

El llanto de la madre del gendarme detenido

Griselda Heredia, madre de Gallo, tomó la palabra por unos minutos y no pudo evitar romper en llanto al hablar sobre su hijo. "“Es duro como mamá que lo acusen de algo que una sabe que no es así. Que el señor vea bien que en los papeles, como dijeron ellos, está todo legal. O sea, no hizo nada ilegal Nahuel. Y pedirle por favor, que lo larguen y lo dejen venir a la Argentina. Es una situación horrorosa y no es fácil”.

Griselda Heredia pidió por la liberación de su hijo Nahuel.

“No puedo hablar...", la voz de la mujer se quebró en vivo, mientras Bullrich y su otro hijo, hermano de Nahuel, la contuvieron. Para cuando pudo reponer su postura, agregó: "Nunca pensé en vivir esta situación y justo menos con él. Fue una decisión de él haberse ido por su hijito en sus vacaciones, que merecidas las tiene. Y si en algún momento esto le llega a mi hijo, quiero decirle que se quede tranquilo, que la familia acá lo espera, que estamos bien y que necesitamos tenerlo con nosotros nuevamente”.