Los dichos de Hebe Casado provocaron repudio en el arco político: "Qué grande le queda el cargo"

La vicegobernadora Hebe Casado se convirtió en blanco de críticas tras brindar una controversial declaración este jueves. La sanrafaelina se refirió al uso de la pirotecnia, considerando que la venta en Mendoza está prohibida, y aconsejó que los propietarios de mascotas y los familiares de niños con autismo tomen medidas para evitar el ruido.

“Creo que es importante que los dueños de mascotas tengan las precauciones de ir al veterinario y que les den alguna medicación para que los animalitos no sufran los impactos de la pirotecnia. Lo mismo con aquellas personas que tienen en su familia algún niño autista, hoy vienen dispositivos que permiten evitar el ruido, tengan ese cuidado de que los chicos puedan tener algo que les tape los oídos”, aseguró la vicegobernadora, quien habitualmente polemiza con sus expresiones.

Casado destacó que tiene un “pensamiento más bien liberal” respecto al uso de la pirotecnia y dijo que “si bien hay una ley que lo prohíbe y lo restringe, y que hay que cumplirla como todas las leyes, creo que cada persona tiene la libertad de hacer lo que considere con su dinero”.

Tras lo manifestado, los cuestionamientos no tardaron en llegar. El diputado nacional Álvaro Martínez, enemistado con Casado hace tiempo, dijo en sus redes sociales: "Como siempre la vicegobernadora dando la nota por los motivos incorrectos. Hebe Casado es la clara muestra del egoísmo, la mala educación y la falta de empatía que tenemos en la sociedad. Y su discurso no es liberal, es nefasto. Ojalá que se retracte y que deje de poner en ridículo a los mendocinos. Las leyes están para cumplirse. No pueden avalarse o justificarse nunca las conductas contrarias a la ley".

La senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti indicó al respecto: "Qué grande le queda el cargo de vicegobernadora a esta mujer. Este video muestra lo que sienten las personas con hipersensibilidad sensorial, como niños y niñas con autismo o TDAH. También para nuestras mascotas puede ser una situación estresante. Sigamos, hoy más que nunca, haciendo unas fiestas inclusivas para todos".

La diputada provincial del PRO Sol Salinas fue un paso más allá y tildó a Casado de "bruta, involucionada y maleducada".

En tanto que la senadora provincial radical Claudia Najul no repudió a la vicegobernadora de forma directa, aunque sí posteó: "No soy indiferente ante el aumento del uso de pirotecnia y sus consecuencias nefastas en la salud de personas y animales. Expreso mi solidaridad total hacia los niños, adultos mayores, personas con autismo y otras patologías que sufrieron por la irresponsabilidad de terceros".

Y agregó: "Son tan necesarios los controles de las autoridades como la responsabilidad y empatía de la ciudadanía. No nos puede dar lo mismo que un familiar, un amigo o un vecino la pase mal. El compromiso colectivo es fundamental. Ojalá la noche de año nuevo no suceda lo mismo. Quienes ocupamos cargos públicos tenemos que transmitir sensatez y tranquilidad. La salud de los mendocinos y las mendocinas debe ser, siempre, una prioridad absoluta.

Por último, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) señaló: "AMProS manifiesta su repudio a las declaraciones de Hebe Casado acerca de que los niños con TEA usen dispositivos y los propietarios mediquen a sus mascotas para evitar el impacto de la pirotecnia. La obligación del Gobierno es hacer cumplir las leyes, no justificar la ilegalidad".

La defensa de Casado

La vicemandataria se refirió en su perfil de X (ex Twitter) a "lo que hacen algunos por un minuto de fama o por usar políticamente causas nobles. Recomendación: no se dejen usar".

Luego, compartió una publicación realizada por Lucas Faure, secretario legislativo del Senado y alfil de Casado. Faure aseveró que "hebe no era diputada y ya militábamos la concientización con agrupaciones protectoras. Recomienda responsabilidad individual y salen 'liberales' a perseguir cual Gestapo. Increíble. No leía la palabra 'involución' desde el Tercer Reich. Mirá, Ordenanza nuestra 2017:".