Bullrich: denuncian que la inauguración de la cárcel fue una puesta en escena

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se convirtió en noticia esta semana al inaugurar una cárcel federal en Coronda, Santa Fe. A lo Bukele, la funcionaria nacional publicó un video donde se la pudo ver coordinando el operativo que mostraba a un grupo de presos llegando al complejo penitenciario. Sin embargo, según denunció el intendente local, Ricardo "Bachi" Ramírez, todo se trató de una puesta en escena.

El jefe comunal denunció que los reos que la ministra mostró en los videos no están alojados actualmente en la cárcel inaugurada.

“La cárcel está sin internos. Ese mismo día llegaron de José C. Paz, se les tomó una foto y un video, donde Patricia abre la puerta y los guarda, y a la media hora ya no estaban más en Coronda”, aseguró el jefe comunal este martes en Cadena 3 Rosario y sentenció: “Fue una puesta en escena”.

Además, el intendente se mostró sorprendido cuando Bullrich señaló que ese mismo día que la cárcel alojaría a presos de un perfil peligroso y relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, según Ramírez, eso no es lo que se acordó con el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, en las charlas previas.

“Creo que se armó un circo, una escena, que no hacía falta, realmente. Creía que esas cosas ya habían pasado, cuando se inauguraban rutas y escuelas vacías, pero acá en Coronda fue lo mismo. Hoy acá en Coronda no hay ningún interno. Con mucho viento a favor, en abril o mayo estaremos disponiéndolos. Hoy la cárcel no tiene agua, no la tuvo todo el fin de semana; está la empresa trabajando. Faltan distintas cuestiones que las veníamos hablando con la gente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la provincia, hablábamos que se iba a inaugurar, pero que recién se iba a ocupar y poner en funcionamiento en esa fecha”, sentenció el intendente.

El penal está ubicado estratégicamente a la vera de la ruta provincial N°64, entre las localidades de Coronda y Larrechea. Tiene capacidad inicial para alojar a 464 internos y cuenta con instalaciones modernas que incluyen cuatro pabellones (dos con celdas colectivas y dos con celdas individuales), patios internos (diseñados para actividades recreativas y de integración) y un área educativa (equipada con seis aulas para la formación de los internos).

Desde el gobierno de Santa Fe dijeron la obra que permitirá reducir la población carcelaria federal, que asciende a 700 internos bajo custodia provincial, y subrayaron que los jefes de bandas narco que ya están detenidos, no podrán ser trasladados a la nueva cárcel