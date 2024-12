Hebe Casado: "Por ahora estoy en el PRO, pero haré lo que diga Patricia Bullrich"

Asegura sentirse muy conforme con el año que termina. Que como vicegobernadora hizo más de lo que formalmente le estaba permitido hacer, pero que también cree "que nunca hubo en la historia tanto dinamismo en la Legislatura". en relación a que se aprobaron más de 100 proyectos de ley durante 2024.

En esta Entrevista con MDZ, Hebe Casado habla de todo: de sus "dañados" vínculos con los dirigentes del PRO mendocino, pero también de su fidelidad a la ministra de Seguridad de la Nación y jefa de su sector, "el PRO Libertad", Patricia Bullrich. En ese sentido, deja abierta una ventana, de par en par, y es ¿la fusión? ¿la coalición? con La Libertad Avanza del presidente Javier Milei, para quien no tiene más que elogios.

Como en las redes sociales, no evade temas polémicos- asegura que se puede hacer minería en toda la provincia-; lanza críticas a opositores- dice que los Félix son como "Isfrán o los Rodríguez Saá-,pero su voz es apacible e incluso, cuando recuerda a sus pacientes - es médica- lo hace con lágrimas en los ojos y a flor de piel, hacia el final de la conversación.

-¿Qué fue lo mejor que le pasó y lo que no le gustó tanto de este primer año como vicegobernadora?

-Creo que el balance es ampliamente positivo. Creo he podido hacer muchísimo más de lo que podía que podía llegar a hacer así que el balance es todo positivo. Negativo, muy poco. Alguna discusión por ahí, que no ha alterado lo positivo del año, muy intenso en la Legislatura, donde hemos aprobado más de 100 leyes, hemos pasado desde seguridad, familia, minería, absolutamente todos los temas. Esto le ha dado una dinámica a la Legislatura que no sé si hay en la historia ese dinamismo en un sólo año. He aprendido mucho, me han enseñado mucho. He podido tener mucha injerencia en temas en los que quería participar.

-¿Su relación con la oposición es buena, más allá de que usted por las redes y personalmente siempre dice lo que piensa?

- Uno como médico siempre sabe diferenciar lo que tiene que ver con lo personal y lo que tiene que ver con lo técnico. En el profesionalismo que uno tiene que tener en cualquier trabajo, uno tiene que saber que los que están en frente son todos iguales, independientemente de su estatus social o profesión. Y tiene que tratar de llegar a los consensos necesarios para beneficar a la ciudadanía que es quien nos puso en esos lugares. La mayoría de las leyes han salido por amplio consenso o por unanimidad. Tengo 19 senadores opositores y 19 propios, podría haber sido un año complicado y desempatado en todas las leyes. Sin embargo, en una sóla norma tuve que desempatar. Esto también habla del diálogo, de la madurez que se ha tenido en cada una de las comisiones.

- Entre los opositores están sus excompañeros del PRO ¿cómo ha quedado esa relación?

- Es una relación lastimada, difícil de revertir, pero no afecta a la parte legislativa.

-¿Cómo se proyecta en el partido o está pensando en irse?

- Estoy concentrada en la gestión, más que en lo partidario. Está visto que la gente ya no vota partidos, sino personas. Hoy tenemos un presidente que llegó a ese lugar, gracias a un celular, sin estructura partidaria ni representatividad en todas las provincias. Una persona sola y pudiendo comunicar sus aspiraciones, pudo llegar. Hay un cambio de paradigma de la forma de hacer política. La ciudadanía vota personas, no partidos. Hay que orientarse en hacer el mejor trabajo posible. Mi trabajo es ser vicegobernadora, que si bien es presidir el Senado, me he excedido en las funciones porque he participado mucho de las actividades del Ejecutivo, he estado a cargo de él, he tenido una actividad muy movida en cuenta al federalismo del Gobierno, es muy buena la relación con los intendentes, incluso de otro color político. Hemos trabajado muy bien con San Carlos, con Jani Molero de Alvear, con Omar Félix de San Rafael y con Celso Jaque de Malargüe. Con él, por el distrito minero.

- Una actividad, que es la minería, con la que usted está muy comprometida...

- Tenía mucho interés en que se desarrollara la actividad, había sido un pendiende de cuando había sido legisladora.

-¿Esto recién empieza, es decir se va a avanzar más allá del distrito minero en Malargüe?

- Creo que hoy están dadas las condiciones para que se haga minería en cualquier lugar de la provincia, respetando obviamente la 7722 que creo que es una ley que va a quedar obsoleta por la tecnología. Creo que hay otro tipo de extracción de minerales que pueden ser dentro de la 7722, para eso se necesita muchos proyectos de exploración, para poder tener algún proyecto de explotación como tiene San Juan hoy, que es donde se ven las inversiones. La vice en la entrevista con MDZ

- Volviendo a lo partidario, ¿sigue siendo afiliada al PRO?

-Sigo siendo por ahora afiliada al PRO, acompaño a Patricia Bullrich, creo que es una persona de convicciones muy fuertes, que lucha por esas convicciones. Por lo cual, a la persona que yo le rindo pleistesía a nivel partidario es a ella. Por ahora estamos en el PRO, pero se está trabajando mucho con la Libertad Avanza que es parte del Gobierno y que decidió el día después de las elecciones generales acompañar este Gobierno y es lo que pretendo hacer yo también, lo que diga, lo haré.

- Con ese por ahora, se deja abierto que se haga un fusión con La Libertad Avanza...

-Eso es hacer futurología, no se sabe qué pasará en Argentina el año próximo. No me interesa hacer adivinación. Pueden pasar muchísimas cosas.

- Pero usted está conforme con Milei y su gestión.

- Me ha sorprendido gratamente el coraje de llevar adelante aquello que prometió en campaña. Eran cosas que nadie creía que podía llegar a hacer y hoy con el diario del lunes, vemos que ha cambiado radicalmente la historia de la Argentina. Un país deficiitario con una hiperinflación, donde no había reservas. Todo se ha dado vueltas y ha sido gracias a la gestión de él y un gran equipo económico que trabaja en forma conjunta. Javier me ha sorprendido con sus logros, a pesar de no tener una mayoría legislativa, sin tener partido. Sus logros son para sacarse el sombrero.

- Muchos intendentes incluso de Cambia Mendoza están de acuerdo con su diagnóstico pero sienten que ellos están pagando la crisis...

- Están acostumbrados al despilfarro que hubo en el Gobierno anterior donde se revoleaban obras para los amigos y ninguna para los enemigos. En Mendoza, como provincia, fuimos bastante bastardeados. No tuvimos ninguna obra nacional importante durante los cuatro años del Gobierno de Alberto Fernández. Fuimos totalmente discriminados en cuanto a los dineros del aporte del tesoro nacional. Veíamos provincias como Formosa, La Rioja, Buenos Aires, donde fluían fondos. No pudimos hacer Portezuelo del Viento pero igual este año hemos sentido los recortes de los subsidios del transporte, de educación. Tuvimos que surfear el presupuesto para poder tapar esos agujeros pero llegamos a fin de año siendo una de las pocas provincias que no paramos la obra pública que teníamos planificada, no se pudo hacer todo, pero sí casi todo.

- Pero en San Rafael está el gasoducto que lo pagó el municipio a cambio de que la Nación lo reembolsara luego y le queda poco para terminar y estuvo todo el año paralizado, con la posibilidad de que se termine recién el año próximo.

-Ese gasoducto partamos de la base que debería haberse hecho hace 20 años. El Gobierno de San Rafael tuvo 16 años gobiernos de su mismo color político hasta que no vio ajustada la elección y salió a prometer con el Gobierno nacional, de una forma no clara. Habitualmente los gasoductos no lo hacen los municipios. Frente a eso, la obra nacional se paró a cero en todos lados. No se discriminó a San Rafael por encima de otro. Lo que se buscó desde el Gobierno de Milei es parar las obras con el Gobierno de Milei es parar las obras para equilibrar las cuentas, luego de que Massa había prometido con el plan platita. Seguramente se va a poder terminar. Es fundamental para San Rafael ahora y también lo era antes.

-¿Por qué piensa que a cualquier opositor le cuesta tanto ganarle las elecciones a los Félix, desde el 2003 son elegidos intendentes?

-Porque son gobiernos feudales. Son personas que no tienen capacidad de delegar su poder, tienen la palabra ellos y no dejan crecer a los demás, es imposible que haya sustitución incluso dentro de su mismo partido. Son los únicos que pueden gobernar. Son como Isfrán y los Rodríguez Saá.

- ¿Considera que Cornejo sí deja crecer?

- Cornejo es un gobernador que en una provincia que no tiene reelección ha vuelto a ser gobernador, donde pudo delegar el poder en otra persona, independiemente si era de su sector o no, para que continuara la gestión, eso habla de un estadista. Es una persona que hace todo por el proyecto, mirando al futuro. Tiene una gran capacidad de delegar el poder. El Ejecutivo está conformado por personas jóvenes que les da participación, las escucha y toman decisiones.

-¿Se siente cómoda compartiendo espacio político con Libres del Sur teniendo en cuenta las diferencias que tienen, como por ejemplo con Milei?

-Ideológicamente en mucha cuestiones estamos en las antípodas, pero vuelvo a lo mismo, uno ve personas y acciones, no sólo lo partidario. Tengo buena relación con varios de ellos, he trabajado con ellos muy bien. Sé el trabajo que hacen en lo social que es importante, que nosotros no llegamos a ciertos sectores de la sociedad y ellos llegan muy bien.

- Cuando mira el 2027, ¿cómo se imagina?¿dirigente política o médica?

- La verdad que no me molestaría ninguna de las dos cosas. Desde la actividad política uno puede ser un montón de cosas que no se pueden hacer desde la actividad privada. Pero como médica extraño muchísimo a mis pacientes y ellos me extrañan a mi.