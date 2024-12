La diplomacia es clave para "rescatar" al gendarme retenido en Venezuela

Nahuel Agustín Gallo, cabo primero de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), sigue detenido en Venezuela sin razón aparente. Las autoridades del país aseguran que el gendarme está siendo procesado por "infiltración en un plan terrorista", a pesar de no haber presentado ninguna prueba que sustente las declaraciones.

Nadie conoce el paradero del argentino. Toda la situación se agrava por las casi inexistentes relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, que llegaron a su peor momento en este año después de numerosas acusaciones entre altos funcionarios de ambos países. Augusto Grilli Fox, especializado en política internacional, analizó el tenso panorama en MDZ Radio 105.5 FM.

Diplomacia: la clave para solucionar el conflicto

Grilli Fox habló sobre la difusa línea entre "retención y secuestro" cuando se habla de una situación como la que vive Nahuel Gallo. "Lo principal es que la persona está siendo privada de su libertad", definió el especialista. En ese sentido, es "muy importante" el rol que están cumpliendo países como Brasil o Colombia al presionar a Venezuela para que de información sobre el paradero del gendarme, esto después de que Argentina haya hecho los respectivos pedidos internacionales de ayuda.

"Están rotas las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela", algo que se hizo notar de sobremanera en agosto de este año, cuando los representantes diplomáticos de Argentina fueron retirados del país tropical al norte de Sudamérica. "Los esfuerzos que antes podías hacer directamente, ahora los tenés que hacer indirectamente", ya que no están dispuestas las herramientas para tratar el conflicto de forma directa y pacífica.

Nahuel Gallo es fanático del trekking. Foto: @agus_ollag

Ninguno de los dos países "coopera". Por un lado, "Bullrich dijo que este es un síntoma de guerra", mientras que Diosdado Cabello el ministro de Interior y Justicia del régimen chavista en Venezuela contrarrestó y "dijo que la guerra tendría que haber sido en Malvinas. Es un montón. Demasiado firulete en una situación que debería estar abocada al silencio de la diplomacia: "La versión más sana de la diplomacia", identificó Grilli Fox.

En lo inmediato, el especialista cree que "estas presiones internacionales no van a llevar a que se solucione el conflicto, aunque si va a ayudar a que se conozca el paradero de Nahuel Gallo". El objetivo del Gobierno es que sea reintegrado y regresado, "aunque es una situación bastante incómoda".

Por otro lado, "es casi seguro" que el caso, se solucione como se solucione, vaya a ser usado políticamente por ambos países. "Y es acá donde creo que se hace notar un concepto particular: El adelgazamiento de los organismos internacionales", por el cual los organismos no pueden cumplir sus funciones y detener este tipo de acciones. "Necesitamos que la ONU tenga capacidad de ejercer presión para solucionar conflictos. Hay que creer con absoluta convicción en el rol de los organismos internacionales porque no ha yinstancia superadora a estos", concluyó.