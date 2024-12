Método Bukele: cómo es la cárcel de Coronda que inauguró Patricia Bullrich

En su lucha por endurecer las penas, combatir el narcotráfico y reducir las tasas de inseguridad, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tomó como referencia el "modelo Bukele" —inspirado en las estrategias implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele que incluyen militarización, megacárceles y régimen de excepción—, y este viernes inauguró la Cárcel Federal de Coronda "Dr. Eusebio Gómez" (Unidad 36) con el objetivo de "enfrentar las crecientes demandas del sistema de justicia penal y fortalecer la lucha contra el crimen organizado".

“Esta cárcel es un símbolo de nuestra estrategia integral de seguridad”, dijo la ministra durante el acto, donde enfatizó en la importancia de esta obra en el marco del combate al narcotráfico y otros delitos federales: "Estamos avanzando en una estrategia clara y contundente para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales que han desestabilizado nuestras comunidades. Esta nueva cárcel es un paso fundamental en esa lucha, una herramienta para garantizar que aquellos que cometan delitos graves enfrenten las consecuencias de sus actos en un entorno controlado, seguro y bajo el marco de la ley”.

En su discurso, Bullrich explicó que su objetivo y el de su cartera es "transformar el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en una institución moderna, eficiente y orientada a la rehabilitación de quienes cumplen condenas largas" a la vez que buscan "aliviar la presión sobre las cárceles provinciales" y "enfocarse en la reinserción social de internos con penas menores".

Cárcel Federal de Coronda "Dr. Eusebio Gómez" (Unidad 36). Prensa: Ministerio de Seguridad

Para todo esto, desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el Ministerio de Seguridad trabaja en "modernizar el sistema penitenciario federal para adaptarlo a los desafíos actuales" por lo que la cárcel inaugurada hoy y aquellas que integran proyectos de gestión están pensadas de forma diferente a lo convencional.

"Cuidar a los que nos cuidan es uno de los pilares de nuestra política. Hoy les decimos a nuestros agentes penitenciarios que aquí, en esta cárcel moderna y segura, ustedes son la autoridad. Se terminó el tiempo en el que los presos dominaban las cárceles. Ahora, la ley y el orden vuelven a prevalecer dentro de nuestras cárceles”, afirmó Bullrich.

La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich saluda a agentes penitenciarios durante la inauguración. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad.

Cómo es la nueva cárcel de Coronda

El penal está ubicado estratégicamente a la vera de la ruta provincial N°64, entre las localidades de Coronda y Larrechea. Tiene capacidad inicial para alojar a 464 internos y cuenta con instalaciones modernas que incluyen cuatro pabellones (dos con celdas colectivas y dos con celdas individuales), patios internos (diseñados para actividades recreativas y de integración) y un área educativa (equipada con seis aulas para la formación de los internos).

Desde el gobierno de Santa Fe dijeron la obra que permitirá reducir la población carcelaria federal, que asciende a 700 internos bajo custodia provincial, y subrayaron que los jefes de bandas narco que ya están detenidos, no podrán ser trasladados a la nueva cárcel.

"El Estado no puede fallar. Esta cárcel es una muestra de que no solo perseguimos a los delincuentes en las calles, sino que también nos aseguramos de que las cárceles no sean escuelas del crimen. Trabajamos para que quienes salgan de aquí lo hagan con la posibilidad de no volver a cometer delitos”, explicó la Ministra, que estuvo acompañada por el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y otros funcionarios nacionales y provinciales.