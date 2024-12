La oposición de Formosa festeja el fallo contra Gildo Insfrán y exige un nuevo gobernador

"Hace un año atrás parecía imposible. Hoy es real", celebran desde los sectores opositores al gobierno de Gildo Insfrán. Como estaba previsto, incluso por el mismo mandatario, este jueves salió el fallo de la Corte Suprema que declara la inconstitucionalidad de su reelección indefinida, la cual le permitió perpetuarse en el poder por casi 40 años dentro de Formosa.

Hoy es, de hecho, el gobernador argentino que ocupa este puesto por más tiempo. Entre quienes presentaron acciones legales contra el líder del Ejecutivo local, están el senador Francisco Paoltroni; el diputado radical Fernando Carbajal; la UCR misma; y Gabriela Neme de Nuevo País (con el PRO y bajo ayuda de la Fundación Apolo).

A sabiendas de que esto podría ocurrir, el gobernador peronista aprobó en la Legislatura provincial el llamado a una reforma constitucional, con el ambicioso objetivo de lograr prolongar su gestión al menos dos mandatos más. Sin embargo, esta posibilidad parece estar desapareciendo.

La Corte determinó que la reelección indefinida en Formosa es inconstitucional.

El motivo por el cual pudo mantenerse en el poder de forma indefinida es por el Artículo 132 de la Constitución provincial, que el mismo mandatario sumó en la reforma constitucional local que hizo en 2003; este punto establece que gobernador y vicegobernador pueden volver a ocupar su cargo sin limitaciones ni demás aclaraciones. Los argumentos que contrarian esto, expresan que el mismo viola los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional.

"Las democracias actuales no caen por golpes de estado, sino por el deterioro de los controles republicanos que se van deteriorando hasta desaparecer y llegar al autoritarismo", establece el fallo del máximo tribunal, citando a Steven Levitsky y Daniel Ziblat (How democracies die, Broadway books, New York, 2019).

La oposición de Formosa exige un nuevo gobernador

Carbajal fue uno de los que lo había denunciado durante las elecciones del año pasado, en las que se candidateó, pero cayó ante el peronismo: Insfrán fue reelegido por octava vez. En ese entonces lanzaron quejas por fraude, persecución política, y también se apuntó contra el entonces silencio ensordecedor de la Justicia.

"Hoy es un día de fiesta para el pueblo formoseño, para la república y para el estado de derecho", señaló el diputado radical. "La Corte Suprema hizo lugar al planteo que, desde la oposición, venimos haciendo hace más de 20 años y declaró la inconstitucionalidad de la reelección indefinida de Gildo Insfrán. Este fallo es de aplicación inmediata, y quiere decir dos cosas: que Insfrán no podrá ser candidato en las próximas elecciones, y segundo y más importante, el gobernador ha perdido legitimidad en el ejercicio del cargo".

"Debe renunciar, y el vicegobernador también. Que debe efectuarse un nuevo llamado a elecciones, para elegir un nuevo gobernador que tenga legitimidad democrática y republicana. Si no lo hace, la provincia va a tener que ser intervenida por el Gobierno federal para restaurar el orden republicano", cerró.

Sobre la posibilidad de que Formosa efectivamente llame a elecciones para consagrar un nuevo mandatario, Carbajal dijo a MDZ que es una decisión a la que la provincia se debe someter, pero anticipó que "será otra pelea" que deberán dar.

Esta mañana, Neme también despertó con aires más optimistas. Sabía lo que se venía; desde hacía años esperaba que sucediera y envió un mensaje esperanzador: "Esto no es una noticia, es un agradecimiento a todos ustedes que son parte de esta lucha histórica que viene dando el pueblo Formoseño, ¡muchas gracias por hablar de Formosa! Es el comienzo del fin sin dudas el camino no será fácil porque habrá resistencia pero daremos la batalla y nos tranquiliza saber que están ahí".

Paoltroni también se unió a los festejos: "El fallo de la Corte Suprema es un triunfo de la democracia, el federalismo y de todos los formoseños. Se terminaron las reelecciones indefinidas, la concentración de poder, los atropellos y este modelo de pobreza de Insfrán que tanto daño le hizo a Formosa".

Además, en un video que publicó desde sus redes, donde deja escapar una sonrisa, señaló: "Hoy es un día histórico. La Corte Suprema decidió que la Constitución en el artículo 132 de la provincia de Formosa es inconstitucional, y se terminaron las reelecciones indefinidas en nuestra provincia, y con ellas, el poder absoluto de Gildo Insfrán".

Aseguró que se trata de un primer paso para generar oportunidades nuevas para la ciudadanía, a través de inversiones, de títulos de propiedad, el aumento de la producción, del ferrocarril, las energías renovables. Una nueva etapa comienza en Formosa, según insistió, para dejar atrás los niveles de pobreza y atraso que "dejó la tiranía de Gildo Insfrán".

Los ánimos ya eran optimistas desde la semana pasada, cuando el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que los mandatos de Insfrán violaban la Constitución Nacional, y de ahí las expectativas por el fallo de la Corte fueron mayores.

"La norma cuestionada resulta violatoria de lo dispuesto por el artículo 5º de la Constitución Nacional, en función de lo establecido por los artículos 1º de la Ley Fundamental y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, razón por la cual solicita que se inhabilite al señor Insfrán a oficializar su candidatura ante el Tribunal Electoral Permanente provincial para un nuevo período", establece el máximo tribunal del país, que en 57 páginas emitió un fallo histórico.