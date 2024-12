Guillermo Francos bancó a Patricia Bullrich y apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel

A horas del caliente cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estuvo en ¿La Ves? por TN, y tomó postura en la interna. "La vicepresidenta se equivoca", afirmó, en un guiño al operativo soltada de mano de la vicepresidenta.

Sin titubear, Francos tomó partido por la ministra de Seguridad. Según consideró, Villarruel tuvo "un mal gesto" al atacar a "una ministra que el presidente reconoce".

Interna entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.

El cruce inició cuando la titular del Senado compartió una publicación en su cuenta de X donde cuestionó el accionar de Patricia Bullrich en el caso de Agustín Nahuel Gallo, el gendarme argentino que fue detenido en Venezuela. "Jamás lo habría autorizado a ir", chicaneó.

Inmediatamente, Bullrich salió con los tapones de punta y lanzó: "Resulta vergonzoso que utilice a Agustín Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político", aseguró la ministra.

"Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional", agregó Bullrich y aclaró: "La autorización de viajes se otorga a través de la Dirección de Personal. Por eso le solicito que antes de emitir declaraciones, la próxima vez se informe".

Tras el revuelo por la disputa a cielo abierto de las dirigentes, Guillermo Francos sostuvo "no le hace bien a nadie que se genere esta disputa con (Javier) Milei" y reafirmó que "no está de acuerdo con la opinión de Villarruel".

"Está claro que el gendarme Gallo no comunica a la ministra Bullrich que se iba a ir a Venezuela. Creo que fue una chicana que no tenía sentido. Me llama la atención porque es algo que no correspondía", concluyó el jefe de Gabinete.