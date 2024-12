Carolina Losada analizó la actualidad política: "Cristina Kirchner y Javier Milei se retroalimentan"

Fue un año tenso para el Congreso: cambios muy drásticos, paquetes de leyes cargados de modificaciones, fuertes recortes, bloques en disputa, expulsiones y una presidenta de la Cámara Alta que no se lleva bien con su Gobierno. En una entrevista con MDZ, la senadora de la UCR Carolina Losada analizó la situación legislativa del país y también de Santa Fe, donde están por llevar adelante una robusta y moderna reforma constitucional.

Pero la legisladora santafesina no sólo analizó las internas que se gestan en los pasillos del Palacio Legislativo, sino también dentro del radicalismo tanto a nivel nacional como provincial. Además, habló sobre sus expectativas de cara al próximo año electoral, y el rol que debe tomar su partido ante la ola libertaria y su fuerte polarización con el kirchnerismo.

Entrevista a Carolina Losada

- ¿Cómo estás viendo en este primer año de Milei, su relación con el Senado?

- Bueno, la relación de Milei con el Congreso en general ha sido bastante tensa, no te olvides que nos ha dicho cosas bastante feas, como ratas, de todas maneras tiene gente que articula con el Senado, que trabaja muy bien, con quien tenemos muy buena relación. Nosotros mismos, el bloque nuestro radical junto con el PRO y junto con el bloque libertario y otros bloques, charlamos y tenemos muy buena sintonía, y de hecho sacamos un montón de leyes de las que quiere el gobierno, de otras leyes, y trabajando en conjunto. Podemos dividirlo en dos partes, por un lado, el tema de del Presidente en sí, que por ahí tiene una impronta que a veces es fuerte, por llamarlo de alguna manera; y la relación del Gobierno para con el Senado a través de otros actores del Gobierno, que es muy buena.

- Y en cuanto a Santa Fe, ¿Qué expectativas tenés con la reforma constitucional?

- Me parece que el hecho de que se reforme una constitución tan antigua, vamos a tener la Constitución más moderna del país y el hecho de que se reforme y que se modernice con, por ejemplo, tema paridad de género en la Corte Suprema, con un montón de temas.

- Ficha limpia.

- Ficha limpia, importantísimo. Es algo que vengo impulsando en el Senado desde hace mucho tiempo y en Santa Fe va a ser una realidad. Hay muchos puntos que son muy importantes, por ejemplo, el tema de las elecciones comunales, hoy en las comunas cada dos años hay elecciones, entonces cada uno de los presidentes comunales asume y ya tiene lecciones, entonces, no tiene mucho sentido. Esto unifica todo a cuatro años, el mandato del gobernador puede volver a ser reelegido por una vez más, me parece que esto es importante porque entiendo que cualquier gobernante en el primer mandato hay muchas cosas que siembra, y está bueno poder continuar con ese trabajo, poder ser parte de cosechar algunos de los logros. Y tantas veces ha pasado en Argentina que que llega un nuevo gobernante, ya sea a nivel nacional como provincial, y lo que hizo el anterior es todo basura. Yo llego y refundo todo. Y la verdad que me parece que hay que hacer un poco más generoso y menos mezquinos, y pensar que lo que esté bueno del gobierno anterior, aunque tenga un signo político diferente, hay que tomarlo y poder hacerlo crecer. Y esto no tiene nada que ver con lo que Formosa obviamente, eso es un temón.

- Sí, de hecho declararon la inconstitucionalidad de la reelección de Insfrán.

- El procurador (Eduardo) Casal lo hizo y me parece que es un gran adelanto. Y es, de alguna forma, más allá de que no sea vinculante, yo entiendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también va a entender que es inconstitucional. Obviamente que tengo mucho contacto por cuestiones personales con Formosa, y hay generaciones y generaciones que no conocen otra cosa que no sea Insfrán. Por cuadra hay por lo menos una foto, una gigantografía de Insfrán, es como una cosa que ni él se debe imaginar sin ser gobernante de la provincia.

- Creo que está bueno que marques esta diferencia entre la reforma de allá y la reforma de Santa Fe. ¿Cuándo fue la última vez que se reformó la constitución santafesina?

- En 1963, por ahí. Fue en los años 60, imagínate.

- Claro, la de Formosa en 2003. No hace tanto.

- Claro, exactamente. Esta Constitución nueva tiene mucho más que ver con la reforma de la Constitución Nacional del '94, entonces es más moderna. Obviamente que las cosas cambiaron, cuando fue esta Constitución no existía el internet, fíjate si habrán cambiado. Nadie hablaba de paridad de género, hay un montón de cuestiones que para mí son importantes reformar. Limita también los periodos de los diputados y senadores, limita también los fueros, me voy acordando de cosas que para mí son como importantes; el tema de los fueros es importantísimo en una provincia donde los fueros de los senadores eran tan abarcativos que no podían ser ni siquiera investigados por la Justicia. Y la verdad que es increíble que terminando el 2024 siga siendo así, así que me parece que era una reforma muy necesaria. Después, los detalles de cada cosa los van a analizar los constituyentes que sean elegidos, será abrir otra página diferente.

- ¿Y ves mucha resistencia a la reforma?

- No, la verdad que no. Se votó por mayoría en el Senado, creo que forma unánime en Diputados lo votaron la mayoría. Creo que la gente racional puede entender que la reforma es necesaria. De hecho, parte de la de la oposición que estaba en contra de la reforma no estuvo ni siquiera en la sesión, tanto no le importaba. Me parece que estamos bastante de acuerdo en Santa Fe con que es una necesidad.

- ¿Cómo ves a la UCR en Santa Fe con (Maximiliano) Pullaro, y también un poco a nivel nacional? Que sabemos que hubo, por ejemplo, una división en Diputados; algunos más del lado de Carbajal y luego los radicales "peluca".

- Por un lado, en la provincia creo que estamos... Pullaro como gobernador y todos los que estamos apoyando y trabajando juntos, porque yo trabajo mucho con todo el Gabinete, están haciendo un muy buen gobierno. Hoy se está cumpliendo con las expectativas que tenía la gente y yo siempre digo que, por un lado, el hecho de que la vara hubiera estado tan baja es un beneficio, porque el gobierno anterior fue desastroso. Es un beneficio porque cualquier cosa que hagas está buenísimo y te la van a aplaudir por de por vida, pero al mismo tiempo la parte mala de eso es que al estar tan baja la la vara es porque no se hacía nada, entonces hay tanto por hacer que realmente vos ves que los ministros, secretarios y toda la gente, el mismo gobernador y toda la gente está trabajando a destajo, realmente.

- ¿Y a nivel nacional?

- A nivel nacional, el partido está presidido por Martín Lousteau, yo creo que somos muchos los radicales que no pensamos como él. Yo por supuesto que respeto todos los pensamientos, es un partido horizontal y democrático, pero también somos muchos los radicales que no nos sentimos representados quizás con el pensamiento del presidente. Yo soy una convencida de que al Gobierno desde un principio había que apoyarlo para que tenga las herramientas necesarias para gobernar, en función de lo que la gente había pedido. Hoy en día lo seguimos apoyando, obviamente no damos cheques en blanco, tampoco somos de los que vamos a aplaudirle todo. Me parece que eso no le hace bien a la democracia, no le hace bien a la República. Me parece que muchas veces cuando alguien te dice lo que está mal de lo que vos estás haciendo, te está haciendo un favor mucho más profundo, que aquel que te dice 'no, Vicky, todo lo que haces es genial, todo lo que haces es buenísimo'.

- No aprendés.

- No aprendés, exacto. Y no solamente no aprendés, también tu pensamiento se puede ver enriquecido por otros pensamientos. Entonces, tener una oposición que siendo responsable ponga determinados límites, para eso somos oposición y para eso es una república y para eso es tan importante el respeto por las instituciones. Yo leí hace unos días una nota respecto de lo que habló (Juan Carlos) Maqueda y la verdad me parece que es un punto que hay que atender mucho al tema del respeto por las instituciones, porque todo cambio podemos aplaudir y podemos decir que está bueno, todas las mejoras en la economía y todo, pero para que sea sustentable y sea a largo plazo, yo lo vengo diciendo hace un montón, tiene que ser con instituciones fuertes. Los países que crecen y que ese crecimiento perdura a largo plazo, es con instituciones fuertes, en donde no sea una sola voz la que se escucha, que sean independientes cada uno de los poderes, en donde nos escuchemos un poco todos, un poco más, en donde la libertad de expresión esté garantizada siempre. Bueno, en la Constitución nueva de Santa Fe también está incluida el tema de la libertad. Me voy acordando cosas que son muy importantes.

Todos queremos que al Gobierno le vaya bien, o por lo menos la mayoría de nosotros queremos que al gobierno le vaya bien. Después tenés a la oposición como el kirchnerismo que va a poner palos en la rueda, lo que sea, no importa si es bueno, si es malo, lo único que están buscando ellos es mantener o ampliar la porción de poder que tienen, pero ese tipo de oposición no es una oposición que que pueda mejorar un proyecto, es un tipo de oposición que se va a oponer a todo y nada más. Nosotros somos una oposición constructiva donde a lo que el Gobierno quiere le decimos a ver, ¿cómo podemos mejorar esto? Y por eso es que estaría bueno tener mucho más diálogo.

- Y a partir de eso, ¿cómo es tu diálogo con Lousteau, por ejemplo?

- Mi diálogo con él es en el marco del Senado como senador, él es un senador más dentro de lo que es el bloque radical, su voz y su voto pesa tanto como el de cualquiera de los senadores. Mi trato con él es cordial, no es mi amigo, pero no tengo un problema ni personal con él ni con su pensamiento. O sea, pienso distinto, quizás pienso muy distinto en la mayoría de las cosas, de cosas de las que podemos pensar parecido, pero dentro de lo que es nuestro bloque se maneja de una forma también muy democrática, en donde todos somos escuchados de la misma manera.

- ¿Cómo pensás que se tendría que posicionar la UCR de cara al año que viene, para las elecciones legislativas?

- Mirá, yo creo que nosotros estamos en una posición súper difícil y lo más complejo que tenemos nosotros es el hecho de que el kirchnerismo está posicionado como absoluta oposición, en contra de todo como te decía recién. Nosotros, que realmente estamos colaborando con el gobierno, pero al mismo tiempo no somos el gobierno, nuestra posición ante la gente es la más difícil de explicar. La gente tiene que ver que el apoyo al gobierno tiene que ser de una forma con valores con ideales y con mucho respeto, como lo que hacemos nosotros. Un gobierno que tenga mayoría en ambas cámaras corre muchos riesgos; si es un gobierno que le cuesta bastante el tema del respeto a las instituciones así en minoría como está, si tiene mayoría corre el riesgo de llevarse todo puesto y creo que eso no le sirve al país. Lo que le sirve es tener un balance entre el gobierno, la oposición responsable, y el kirchnerismo va a estar siempre, mantiene su porción. No es algo que hoy garpe el ser así.

- Sí, lo vimos el año pasado, se notó.

- Claro, hoy no garpa ante la gente, hay como un clima bastante crispado en donde muchas veces la gente está como a favor o en contra. Muy polarizado, y además incentivado desde todos los desde el gobierno y desde el kirchnerismo para que así sea. Vos fíjate que se retroalimentan entre la ex presidente y el presidente entre los tuits, de alguna manera hasta en las encuestas se encuestan ellos mismos polarizando, y yo creo que no es kirchnerismo versus mileismo, creo que hay un abanico amplio de posibilidades republicanas, y nosotros lo que tenemos que proteger es la República aunque sea un tema que no garpe; no garpará para hoy quizás, pero a la larga yo creo que la gente va a valorar a aquellos que mantuvimos una posición por responsabilidad, con respeto y y sin salirnos del lugar, vos podés cambiar de opinión a lo largo de tu vida, una y mil veces, pero siempre con una línea de coherencia que te la da el ser honesta intelectualmente, honesta en todo sentido, pero además el tema de ser honesto intelectualmente. Y me parece que hay muchos senadores y diputados, y muchos dirigentes políticos que tienen esa honestidad. Entonces, si uno vota a favor o en contra de, vas a tener un Congreso totalmente polarizado que no le sirve ni siquiera al presidente.

- ¿Cómo la ves a Victoria Villarruel?

- Bueno, la veo incómoda con el Gobierno, no es ningún secreto. Está totalmente incómoda desde hace tiempo. Yo hace varias semanas que no hablo con ella, pero es una persona con la cual tengo muy buena relación. Creo que como presidente del Senado se ha manejado bien, se ha manejado bien respecto del propio gobierno, aún en momentos en donde era atacada, ella respondía al gobierno. Viste que en la política pasa eso, a veces hay peleas que terminan resultando para algunos más importantes que lo realmente importante y valedero, que es que tanto el presidente como la vicepresidente trabajen juntos.

Yo creo que tienen que resolver sus problemas, porque la Argentina está para otra cosa, no me importa ni quién tiene la culpa ni nada, resuélvanlo; es otro partido político, no me meto, pero resuelvan lo que tengan que resolver, Argentina y nosotros como senadores, el presidente, la vice y todos los que estamos trabajando en política, nos puso a la gente para realmente ocuparnos en los problemas de la gente. Cuando te empiezan a preocupar más los problemas políticos derosca, que los propios problemas de la gente, ahí te transformas en casta.

Carolina Losada habló en exclusiva con MDZ.

Yo siento que nunca dejé de ser la misma persona, hace casi tres años trabajaba en medios de comunicación. Laburé realmente con los proyectos que le interesan a la gente. Ya tuvimos cuatro años de Cristina en donde lo único que se hablaba en el Senado eran los proyectos que le importaban a ella, y todo el resto se cajoneada. Bueno, tenemos la oportunidad de salir adelante, tenemos un presidente que tiene una visión macro que está buena y que nos está sacando adelante en cuanto a la economía, en cuanto a bajar la inflación, respetemos un poco más las instituciones, cuidémonos un poco más y bajemos un poco el tono que seguramente eso nos va a hacer salir adelante y para siempre.

- ¿Te puedo preguntar también, ya que estamos hablando de discusiones, cómo es ahora en estos momentos tu trato con Amalia Granata?

- A ver, yo fui a la sesión en donde se decidía si la Constitución en Santa Fe se reforma o no, ella era la máxima opositora en cuanto a la reforma, dijo barbaridades como que se iba a transformar en Gildo Insfrán, cuando son dos períodos y después tiene que haber alternancia, que es la base de la democracia. Y cuando se tenía que jugar y estar ahí junto a sus diputados y expresar su posición y representar a la gente que le había votado, estaba de joda con la familia en Europa. Entonces, me preguntaron cuando llegué, dije eso ella se enojó me empezó a decir cualquier verdura, empezó a tirarla por la tangente como hace la gente que no tiene argumentos para defenderse, yo le contesté que agarre la pala y que se ponga a laburar para la gente de Santa Fe. El que se sentía representado con la posición que tenía ella, ¿cómo se siente? ¿Cómo se queda? Está de joda en Europa.

- ¿Siempre tuvieron estas rispideces?

- No, o sea, ella siempre me atacó a mí. Yo no la ataco personalmente. De hecho, no tengo nada en contra de ella. Ella, por cosas que le han dicho, sí tenía algo personal, pero a mí esa parte no me importa. Yo trabajo en política para mejorar la vida de la gente y todo el resto no me importa. Yo lo único que critiqué, porque me lo preguntaron además, es que no estuvo en el momento en donde se trataba un tema tan importante acompañando a sus diputados y expresando su posición.

- Y por último, ya para cerrar, no quiero dejar de tocar el tema del narcotráfico. Yo sé que Santa Fe, y sobre todo Rosario, este año tuvo muy buenos números. ¿Esto está visto en la reforma constitucional? ¿Hay medidas que se van a implementar en relación a este aspecto?

- Hay muchas cosas que mejoran en la reforma que pueden garantizar de alguna manera que la lucha contra el narcotráfico y todo sea también sustentable, o sea, a largo plazo, pero creo que hay un montón de leyes que hoy estamos trabajando desde la comisión que presido, la de Seguridad y Narcotráfico, que como por ejemplo la Ley antimafia, que creo que para nuestra provincia sería importantísimo, el tema de encontrar que cualquier eslabón de un clan, de una mafia, de un cartel por decir de alguna manera, alguna de estas bandas de narcotraficantes, cualquier eslabón cumpla con la pena de aquello que la justicia considere para algún otro. Suponete, si yo mando a matar a este, este tiene una pena, yo también, y el que lava la guita también. Así, todos los eslabones de la mal llamada 'banda', pero porque es una asociación ilícita. Que todos la pena por cualquiera de los delitos, y me parece que eso es un gran adelanto. Yo cuando me reuní con (Nayib) Bukele, le pregunté cómo hacía con los chicos, por ejemplo, con cómo hacía cuando vos ves que en muchos barrios el modelo a seguir de progreso es el del narco, porque están viendo que la casa más linda o el que tiene las mejores llantas la mejor moto, el mejor teléfono, son ellos. ¿Cómo le explicas a ese chico que, de alguna manera, no va a llegar a los 18 años, como la mayoría cuando se agarra por ese camino? Lo que me decía Bukele es que el hecho de que el narco vaya preso y realmente se quede preso, es lo que va a hacer que ese chico que vea que ese camino es el que no corresponde. Yo no comparto todo con él, pero me pareció que era una muy buena respuesta, así que creo que la Ley anti mafia, infancias protegidas, que es una propuesta que vengo haciendo desde 2021, yo creo que vamos a poder sacarla, que es aumentar las penas para aquel adulto responsable de convertir a un niño en un delincuente, es porque el gobierno está proponiendo bajar la edad de imputabilidad, pero va a llegar un momento que ¿hasta dónde la vas a bajar? Si hoy los delincuentes empiezan a buscar chicos cada vez más chiquitos, un chico de 9 años, entonces yo creo que tiene que haber penas muy pero muy duras para ese adulto responsable de corromper a un niño con fines delictivos, así como las hay para un adulto responsable de corromper a un niño con fines sexuales, que sea tan grave como eso.

Entrevista filmada el 10 de diciembre.