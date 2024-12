El Código Urbanístico y Ficha Limpia, con suerte dispar en maratónica sesión del fin de año

Aunque lo principal del temario fue el Presupuesto 2025, los legisladores porteños también sancionaron una cantidad considerable de proyectos de declaraciones y resoluciones y también leyes, en un debate maratónico que concluyó en la madrugada.

Además, se ratificó la continuidad del legislador Matías López (PRO) como vicepresidente primero de la Legislatura, lo cual en la práctica lo hace gerenciador de la casa. Como vicepresidentes segundo y tercero quedaron Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Matías Lammens (UP).

El Código Urbanístico(CUR) es una de las leyes clave para Jorge Macri que ordena las posibilidades de construcción en la Ciudad y que en esta versión busca equilibrar el norte con el sur y mantener la identidad barrial. Al mismo tiempo apunta a la construcción en altura en las avenidas. Se votó en segunda lectura tras realizarse la audiencia pública que requiere este tipo de normas. El único bloque que se abstuvo de votar fue Unión por la Patria (UP). La titular de la bancada, Claudia Neira, explicó que "la propuesta final no sólo se queda a mitad de camino sino que suma una herramienta como la capacidad constructiva adicional, algo que la Ciudad no necesita y que lo único que va a traer son nuevos problemas".

Jorge Macri festejó la sanción y dijo que "el nuevo Código va a ser clave para que fomentemos el equilibrio de la Ciudad y para que sigamos promoviendo el desarrollo del sur, con más y mejores incentivos para quienes decidan invertir en esa zona".

Entre otras iniciativas, los diputados porteños aprobaron, antes de la medianoche, el Boleto Educativo para la Ciudad, una modificación en el Registro de Alimentantes morosos y se extendió la asistencia a los sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón.

La sesión comenzó con el debate de Ficha Limpia, sabiendo de antemano que la propuesta no contaría con los votos necesarios, que es mayoría especial de dos tercios, cuarenta del total del recinto. En este caso faltó solo un voto para su aprobación. Sin embargo desde los aliados del PRO prefirieron dar igual el debate.

En ese sentido, Jorge Macri apuntó al peronismo. "La Ley de Ficha Limpia fracasó en la @LegisCABA porque los legisladores kirchneristas eligieron proteger a los corruptos en lugar de escuchar a los porteños. La política debe terminar con la impunidad y dejar de ser cómplice. Basta de privilegios", escribió el Jefe porteño en sus redes sociales.

La votación de la extensión del Boleto Educativo recibió el apoyo de 53 de los 59 diputados presentes en el debate. Una de las principales modificaciones, extiende el beneficio a estudiantes de todos los niveles incluyendo a los de formación profesional, educación superior y educación especial, en instituciones públicas o privadas con subsidio estatal del 100% y se incluye a acompañantes, padres, madres o tutores de menores de 12 años que podrán acceder a la Tarifa Social SUBE (boleto subsidiado al 55%). En relación al Registro de Alimentantes Morosos, pasará a llamarse "Registro Público de Alimentantes Morosos". Con los cambios propuestos se impone que los deudores no podrán ingresar a espectáculos deportivos ni eventos culturales masivos que requieran controles estatales; que se reducirá el plazo para registrar deudas que será suficiente adeudar dos cuotas consecutivas o alternadas en un mismo año.

También la Legislatura porteña aprobó una modificación a la ley que otorga asistencia a las víctimas, sobrevivientes y familiares de Cromañón. Se reconoce que los sucesos del 30 de diciembre de 2004 sean nombrados como "La Masacre de República de Cromañón" ya no como "tragedia" y fija la asistencia integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales a través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica mensual vitalicia.