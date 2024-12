Con filosos dardos a la gestión de Javier Milei, Cristina Kirchner asumió la presidencia del PJ

La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner asumió como presidenta del PJ con un acto que se desarrolló en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

Luego de la lectura del acta de asunción, y de un homenaje al recientemente fallecido Héctor Recalde, la nueva presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, comenzó un discurso siempre focalizado en atacar a Javier Milei.

En sus primeras palabras saludó y felicitó a su rival en las elecciones, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Se refirió a José Mayans diciendo que ambos son "la parte evangélica de la mesa".

A un año del gobierno de Javier Milei, Cristina hizo un reflexión. "La primer pregunta es, ¿qué está pasando?". La segunda pregunta que planteó es el "por qué nos pasa".

Cristina Fernández de Kirchner en UMET

Sobre el qué, comenzó diciendo: "Un candidato que propuso dolarización, que propuso motosierra contra la casta".

"Cuando uno tiene por ejemplo un vecino que aparece con una motosierra, con cara de loco, y prometiendo que va a matar a los vecinos y menos a usted... y yo por más que me prometa que no me va a hacer nada, la verdad es que me encierro en mi casa porque me da miedo", comenzó.

En este sentido, señaló: "Hay una aceptación de la sociedad al ajuste violento sobre aquellos sectores en tanto y en cuanto no me toquen a mí. Esto no es una crítica social, sino una descripción".

"Lo que hoy está viviendo la Argentina es más viejo que el sol, y lo presentan como un experimento", criticó y ejemplificó: "La primer experiencia la tuvimos con Martínez de hoz que es lo que hoy está sucediendo en la Argentina. No hay modelo productivo".

"Este es el gobierno hoy de Javier Milei, que la cuenten como quieran", golpeó. Cristina Kirchner bailando al ritmo de Lali Espósito

Dentro de todas las críticas, le dió un visto bueno al Gobierno: "El blanqueo fue muy exitoso. Mucho más que el de Mauricio Macri".

"Nadie le puede avisar a este señor que no somos complementarios con Estados Unidos, sino que somos competitivos?", "hay un desconocimiento, y al mismo tiempo un infantilísimo y un cholulismo en este manejo impresionante".

"Está fascinado con Elon Musk porque tiene X, pero Elon Musk es un industrial norteamericano con tecnología de punta, y tiene proyecto industrial. Exactamente todo lo que él reniega".

En el apartado de la respuesta del "por qué está pasando", comenzó hablando sobre lo que dijo en mayo del 2019 cuando presentó la formula presidencial. "Es un fracaso de la política sin dudas" que haya asumido Milei, señaló.

Además, culpó la firma con el FMI en su gobierno: "fue fatal, letal". La mesa de autoridades del PJ

Cristina Kirchner sacó una tapa del diario Clarín del año 2015 en donde se lo acusaba a Máximo Kirchner de ser titular de dos cuentas offshore, y la comparó a los jeroglíficos egipcios: "El día que todo el mundo pueda hacer una cosa así en 500 años con la tapa de Clarín, se puede interpretar cómo se desenvolvió la sociedad argentina".

Habló también de otra tapa, y le envió un mensaje a los libertarios: "Esta tapa no tiene desperdicio. Otro fiscal pide indagar a Amado Bodou y al gobernador Gildo Insfrán. Salieron de esta causa sobreseídos. Ah, y libertarios abstenerse porque el que los sobreseyó fue Ariel Lijo, así que por favor calladitos la boca todos".

A partir de lo dicho, Cristina Kirchner explicó las cinco tareas "fundamentales" que debe llevar adelante el partido: "Formar, informar, planificar, divulgar, y organizar".

La actividad tuvo a la ex jefa de Estado como única oradora de una ceremonia en la que también se pondrá en funciones a los vicepresidentes y consejeros de "Primero la Patria", la lista que fue proclamada en la interna del PJ luego de que resultara impugnada de participar la nómina que encabezaba el gobernador riojano, Ricardo Quintela.

Llegó a la tarima con la canción de la artista Lali Esposito "Fanático", canción que está dedicada a Javier Milei. La exvicepresidenta hizo bailar y cantar a los presentes. A sus lados se sentaron el senador José Mayans, y la legisladora Lucía Corpacci. El diputado Germán Martínez, y el secretario general de Smata, Ricardo Pignanneli. Todos en calidad de vicepresidentes. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, también asumió pero no estuvo en la mesa por estar en el Vaticano.

La ausencia de Axel Kicillof

Uno de los puntos clave de la asunción de Cristina Kirchner como presidenta del PJ, fue por ausencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en medio de una interna que no termina de diluirse.

El mandatario provincial no recibió una invitación formal a la ceremonia, pero sí un llamado que llegó esta semana de parte de un miembro de la nueva conducción para convocarlo al acto. Sin embargo, el bonaerense decidió priorizar una agenda de recorridas por los municipios de Pehuajó, Carlos Casares y Bragado que ya tenía organizada con antelación, según explicaron a MDZ desde su entorno.

Sin embargo, los presidentes de los PJ provinciales fueron invitados, lo cual incluye a los gobernadores de La Pampa, Sergio Zilliotto o Gildo Insfrán, de Formosa.

Por otro lado, no fueron incluidos en la lista los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) ni Ricardo Quintela (La Rioja), al igual que los principales dirigentes de la CGT. En el caso de los dos primeros, Fernández de Kirchner está abiertamente enfrentada por el alineamiento de los norteños con el Gobierno de Javier Milei, mientras que en el caso del riojano se debió a la disputa que este mantuvo con la exmandataria por la titularidad del PJ Nacional.