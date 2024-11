Asume Emir: los candidatos futuros y las internas ¿será el Colapinto del PJ?

Imaginemos, a un piloto de automovilismo, quizá para no ir muy lejos en el tiempo, a Franco Colapinto. ¿Qué pasaría si al joven conductor le dieran para manejar un Chevrolet Corvair- que General Motors tuvo problemas legales por cuestiones de seguridad y a alta velocidad era inmanejable porque el tren delantero perdía adherencia- o cualquier auto que falle? Eso tiene en la cabeza el próximo presidente del PJ. Un sector vasto de la dirigencia confía en el conductor, cree, con un entusiasmo que sale por los poros, que Emir Félix será capaz de asumir un liderazgo que hace mucho tiempo no encuentra el peronismo, principalmente por las diferencias internas, que incluye el clivaje kircnnerismo/no kirchnerismo, entre otros temas. Sin embargo, por la cabeza del propio Emir muchas veces entra la duda: ¿en qué condiciones está este vehículo para ser conducido? Tiene en mente un diagrama de alianzas dirigentes de otras fuerzas políticas que potencionalmente puede generar que el PJ sea competitivo. ¿Lo logrará? ¿Cuál será el rol de La Cámpora que cada vez endurece más su rol opositor con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del PJ nacional pero que no mide para nada bien en la provincia?

La asunción de Félix se producirá el próximo viernes 6 de diciembre. Lo hará secundado por la actual presidenta del PJ, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis y la concejal lujanina por La Cámpora Paloma Scalco, quienes serán la vicepresidenta primera y segunda, respectivamente. Dos mujeres que antes se encontraban en el mismo sector político, hasta que Destéfanis y su par de La Paz, Fernando Ubieta se pasaron al espacio de los intendentes. Son, Félix, Destéfanis, Matías Stevanato (Maipú) y Ubieta las caras visibles del peronismo que comienza a correr esta nueva era. Son, a futuro, los potenciales candidatos para competir en la carrera de la gobernación en 2027 y por qué no, probarse alguno en 2025 para las legislativas nacionales.

La Cámpora, pareció haber perdido poder dentro del peronismo local, especialmente luego de haber encabezado la estrategia electoral del 2023 en las que el PJ salió tercero pero la aparición en escena nacional de Cristina, para presidir el PJ vuelve a empoderarlos. Una buena noticia para los integrantes mendocinos que han asumido un rol protagónico tanto en la Legislatura como en los Concejos Deliberantes que integran, diferenciándose de otros dirigentes del PJ: son opositores sin matices, aunque queden casi en soledad oponiéndose a la votación por ejemplo, del presupuesto provincial 2025 o las pautas de gastos de los municipios - como ocurrió en Godoy Cruz, en el que el concejal Martín Gonzalez fue el único en votar en contra con fuertes cuestionamientos-.Claro que les falta lo que tienen los intendentes: territorios que comandar.

Félix, quien nunca fue kirchnerista, ni por asomo, pretende ponerse por encima de esa interna y su discurso es el de integrar. Por un lado, a los intendentes, que se han bautizado como "el peronismo que gestiona", recostados en sus contundentes triunfos electorales el año pasado en sus respectivos departamentos, gracias a haber anticipado las elecciones. Por otro, haber contado con el aval de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti - una de las mujeres más cercanas a la exvicepresidenta de la Nación, de hecho fue la apoderada de su lista a nivel nacional y con quien hablan de forma permanente sin importar horarios ni formas- también lo habilita, al menos para afuera, a estar sobre esas internas que no son nuevas, pero que no han terminado. Todo lo contrario. Basta ver el posteo que hizo el exsenador provincial Lucas Ilardo cuestionando al peronismo - a excepción de las diputadas Tina Morán (Cámpora) y Natalia Vicencio (CTA) -por haber avalado el presupuesto que el gobernador Alfredo Cornejo envió para el año que viene.

Anabel, Emir, Gonzalez de Lavalle y la senadora Adriana Cano

Pero además, Félix busca aglutinar a los que se alejaron del partido, en tiempos de hegemonía camporista: el exlegislador provincial Daniel Cassia- con quien tiene una relación personal-; el jefe de Gabinete Eduardo Bauzá, el exintendente Jorge Omar Gimenez (San Martín), entre otros. Parece un puñado de ex, pero en verdad son bienvenidos por lo que representan. Fracciones del peronismo, como Cassia o Bauzá, que no son identificados con el progresismo, es decir que demuestran que el PJ puede ser amplio, "de centro". Algo que parte de la militancia viene reclamando para volver a - frase trillada- " a enamorar a los mendocinos". De hecho, la elección del presidente del PJ de Capital, el médico Jorge Pujol tiene que ver con eso: buscaron irrumpir con alguien que se identifque con algunas ideas de derecha o de centro - depende qué se entienda por derecha- y sacar de escena a quienes conducían que eran dirigentes kirchneristas.

En estos días previos a la asunción, tanto Félix como Destéfanis se encuentran asistiendo a los actos de asunciones de las autoridades de las sedes departamentales. El sanrafaelino tiene como obsesión que haya representantes competitivos en cada uno de los departamentos. Que caminen, que conozcan la calle y que puedan ser posibles candidatos y no estén destinados a enfrentarse a algún oficialismo y perder. Porque si de perder se trata, con la mala performance del año pasado, en algunas comunas los peronistas no metieron ni un concejal, por lo tanto Félix sabe que hay que recuperar bancas en la próxima elección, de ediles y legisladores. Eso se hace con presencia y con militancia. No hay mucha otra.

Pero a la vuelta de la esquina está el 2025 y son las elecciones de medio término, es decir las legislativas. Es probable que Mendoza desdoble y que los cargos legislativos provinciales, sean elegidos por la ciudadanía local recién en febrero del 2025. Mes más o mes menos, ante lo que por momentos parece "el huracán Mlei" y por otros, no, - ¿logrará el presidente arreglar la microeconomía y la gente podrá a llegar a fin de mes-?, el PJ piensa en sus aliados posibles. Y varios dirigentes charlan, a veces demasiado. Se imagina una coalición con los dirigentes que miden bien en las encuestas, o que tienen un alto nivel de conocimiento. Es por eso que ya hubo conversaciones con el Partido Verde, por ejemplo y con otros. Que no han dicho ni que no ni que sí. Pero que son reconocidos dirigentes. ¿Quiénes son? Algún intendente con quien se dialoga, imaginando un futuro que no sabe si es posible juntos. Otro legislador que se muestra como un férreo opositor. Se verá. También hay que saber que los tiempos en los que "no hay plata", la bandera de Javier Milei, salplica a todos y entonces prefieren el silencio antes que andar levantando banderas de oposición.

También hay algunas apuestas. Si se repite la pelea entre el intendente lasherino Francisco LoPresti (Cambia Mendoza) y Daniel Orozco (exjefe comunal), el peronismo pretende colarse. No le fue mal en la última elección. Fue una pelea de tres, en la que la actual presidenta del bloque de senadores, Adriana Cano, como candidata a intendenta fue competitiva. Fue quien más votos sacó del peronismo en la elección que no fue desdoblada. Y ahora se prepara para el bis: quiere redoblar la apuesta en 2027, y el PJ sospecha que la ¿agotada? lguerra entre LoPresti y Orozco, ayudará a que el peronismo vuelva a recuperar el terrtorio que le fue propio hasta 2015.

Se larga la carrera. Félix se sube al auto ¿llegará a buen destino?