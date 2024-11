Cristina Fernández de Kirchner quiere ser el punto cero contra Javier Milei, pero varios se le están yendo

Cristina Fernández de Kirchner no tendrá el gusto de tener ese cara a cara con Ricardo Quintela. El gobernador riojano no estará por Buenos Aires este lunes, cuando se preveía que iba a ir a dialogar con la futura presidenta del PJ nacional luego de que ella hiciera conocer sus deseos de recibirlo para "armar un partido que ordene todas las variantes anti Milei" que están en danza.

Luego que la jueza María Romilda Servini (ex de Cubría) dispusiera aprobar lo actuado por la Junta Electoral del PJ, en la que determinó que la única lista en condiciones de presentarse para conducir al justicialismo era la de Primero la Patria, que llevaba como candidata a presidenta a Cristina, queda más que en claro que todo lo que sucedió fue forzado para que todos quedaran relegados a un lugar de "acompañantes de lujo", como dijo un importante diputado nacional de Unión por la Patria.

Si hubieran leído la carta que difundió hace una semana Ariel Sujarchuk, que también se lo manifestó de manera reservada a más de un compañero suyo de La Cámpora, quizás mucho de lo que se avecina podría haberse evitado. El intendente de Escobar pedía pocas cosas en concreto, pero hoy parecen relevantes. Que la expresidenta y vice de la Nación se juntara con Ricardo Quintela a solas, lejos de las operaciones mediáticas, y que si no se armaba una verdadera unidad seguramente el peronismo iba a participar de una nueva fractura política.

"Si hacemos un consejo del partido con tantos heridos, nos vamos a quedar con el partido, pero vamos a una fragmentación segura al 2025, donde muchos peronistas, con cargos relevantes institucionales y otros que lo tuvieron, abonarán ese camino. Algo parecido a lo que pasó en el '85, pero sin los liderazgos de aquel entonces", alertó.

Para el peronismo en general, es muy difícil creer que ella y Máximo Kirchner, el heredero elegido por la madre, cambien la manera de decidir y de actuar. No lo hicieron nunca, luego de victorias arrolladoras, donde eligieron ir por todo, o cuando perdieron, en las que llenaron de dirigentes propios para "bancar" hasta que pasara la tormenta.

Sergio Massa siempre sostiene que "las legislativas son para ellos y las presidenciales para los neutros". Él mismo lo comprobó en carne propia cuando despojó a "Wado" De Pedro como candidato en 2023, casi al filo del cierre de listas. Antes, pasaron por lo mismo Daniel Scioli, hoy funcionario de Javier Milei y Alberto Fernández, con el cual pretendían volver mejores.

Cristina Fernández de Kirchner hablará con Quintela, que no será tan descortes de no atenderla, pero tampoco se prestará para una foto que lo haga, luego, dar explicaciones a muchos a los que les dio la palabra que seguiría hasta el final y que solo no quiso seguir con otras imputaciones judiciales para no dar pie a que le digan que es funcional al Gobierno nacional.

La foto de Jorge Yoma, uno de los abogados que representan a la provincia de La Rioja en más de un caso, con el jefe de Gabinete Guillermo Francos, fue tomada como toda una señal de "lo funcional que será en contra nuestra", fue lo primero que lanzó el kirchnerismo cristinista para enrostrarle a Quintela una relación con el Gobierno nacional, al que le viene reclamando $3.000 millones de pesos.

Sin foto con el riojano, Cristina tampoco habló con Axel Kicillof, a quien seguramente le harán sentir su rebeldía. El gobernador quedó en un lugar incómodo. No asumió la conducción de un proceso de renovación peronista ni tampoco despidió a los funcionarios que tiene Máximo Kirchner en su gestión. Los ataques a su figura serán una constante, y los intendentes que se enrolan en La Cámpora seguramente seguirán con sus mensajes de reclamo y proyectos que lo incomoden. Esta foto no se repetirá, pero la relación entre ambos es muy buena, no así con CFK.

Es más. Es factible que participe de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del PJ el próximo 17 de noviembre, en un acto que ya están organizando para la ocasión. No irá a la contra cumbre que armará Quintela en La Rioja, en la que pretende reunirse para discutir del peronismo con varios de sus pares del Noroeste, como Ricardo Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sanz y, si la razón lo amerita, podría estar por ahí Juan Schiaretti, el exgobernador cordobés que el martes estará en Tigre con el intendente Julio Zamora y el actual diputado nacional Florencio Randazzo.