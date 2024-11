El Gobierno confirmó un bono para jubilados y pensionados

El Gobierno anunció un bono extraordinario previsional de hasta $70.000, que se abonará en diciembre de 2024. Según lo establecido en el Decreto 274/24, esta medida busca compensar el impacto de la inflación en los haberes jubilatorios, particularmente en los ingresos de quienes perciben montos mínimos o inferiores a ciertos parámetros establecidos.

El beneficio será liquidado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y alcanzará a titulares de prestaciones contributivas y no contributivas, incluyendo pensiones por invalidez, vejez, madres de siete hijos o más, y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

El monto completo del bono será destinado a quienes perciban el haber mínimo previsional garantizado. En caso de jubilados o pensionados con ingresos superiores, se otorgará un monto complementario que permita alcanzar el límite resultante de la suma entre el haber mínimo y el valor del bono máximo de $70.000.

El decreto detalla que el bono será no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será considerado para otros conceptos o beneficios adicionales. Además, se estipula que, en el caso de pensiones compartidas entre varios titulares, será considerado un único beneficiario a efectos de la liquidación del bono.

Para garantizar la correcta implementación, ANSES está facultada para adoptar las medidas administrativas y normativas necesarias. Asimismo, se realizarán ajustes presupuestarios mediante la Jefatura de Gabinete para asegurar el cumplimiento de la disposición.

Desde 2024, la fórmula fue modificada para ajustar los ingresos previsionales según las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC).