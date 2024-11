Las negociaciones que faltan cerrar en el Congreso y el veranito legislativo

Terminó el período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Sin embargo, todavía queda mucha tela para cortar en la política legislativa: acuerdos de convivencia y futuro político parecen ser las dos grandes preocupaciones que atraviesan a los principales polos, el kirchnerismo y La Libertad Avanza.

Parte de eso se dejó ver el jueves en la Cámara de Diputados cuando el bloque oficialista y sus aliados no dieron quórum para tratar el proyecto de ley de Ficha Limpia, uno de los temas que tanto incomoda al kirchnerismo porque dejaría a Cristina Fernández de Kirchner sin posibilidad de competir en las Elecciones 2025. Pero esto es sólo una pequeña parte de un mayor acuerdo que deben alcanzar los polos parlamentarios para su convivencia.

En la batidora de temas aparece el pliego de los dos candidatos a jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, la reelección de Martín Menem para la presidencia de la Cámara de Diputados, la eliminación de las PASO y los gobernadores que insisten con que haya Presupuesto 2025.

En este contexto, se espera que en las próximas horas Javier Milei firme el decreto con la convocatoria a sesiones extraordinarias durante el mes de diciembre. El temario también es uno de los temas en puja, aunque después se pueda ampliar y modificar. Más allá de que el presidente le ponga la firma, casi nadie se atreve a decir que el Congreso tendrá híperactividad en verano. "Si es por mí, a esto le ponía un candado hace dos meses", deslizaron desde el oficialismo a MDZ.

La reelección de Menem no es algo menor para lo que pueda llegar a ocurrir. El riojano tiene la mira puesta en las próximas elecciones y ya empieza a trabajar en su imagen, en un claro apoyo de Karina Milei. Sabe que si no consigue el apoyo suficiente para resguardar la conducción de la Cámara de Diputados todo quedará en la nada.

El Jefe, por su parte, apuesta tanto por él como por su sobrino Shariff, que aterriza en la Juventud Libertaria con un perfil distinto al de Daniel "El Gordo Dan" Parisini y Agustín Romo, que responden a Santiago Caputo y celebran ser "el brazo armado de La Libertad Avanza".

Karina estuvo el miércoles por la noche en la Cámara de Diputados donde se reunió con distintas figuras parlamentarias para acordar una especie de tregua legislativa. En parte, eso se vio en las fallidas sesiones de la semana, donde no se trató ni el rechazo al DNU 846/24 ni el proyecto de Ficha Limpia.

Para La Libertad Avanza no hay lugar para festejos del PRO

Lo que pasó con este proyecto muestra una vez más la dificultad estructural que tiene para el PRO atravesar esta época, donde la extrema derecha le ganó a la propuesta republicana de centro que intentó liderar el partido que fundó Mauricio Macri. Hay dos cosas que nadie duda en el Congreso: Ficha Limpia no es parte de la agenda del Gobierno ni de sus votantes y la Casa Rosada quiere confrontar y competir contra Cristina Kirchner.

En ese escenario, no hay ninguna posibilidad de avanzar con este proyecto. El Gobierno permanentemente busca correr cada vez más al PRO de la centralidad política, misión que comenzó el domingo 22 de octubre de 2023 cuando Juntos por el Cambio quedó tercero en la elección, más allá de algunos acercamientos estratégicos. Por esa razón no le va a regalar al bloque de Cristian Ritondo la posibilidad de avanzar con esta ley, por más que Silvia Lospennato lance duras críticas y proteste en redes sociales.

Además, en la Casa Rosada quieren que Cristina Kirchner se mantenga en carrera para confrontar con ella y construir en oposición a lo que ella propone. Muchos diputados del PRO ven esta estrategia como un déja vú de los primeros años de la gestión de Macri, que terminó en 2019 con la expresidenta nuevamente en el poder.

El peronismo, cada vez con más ganas de negociar

A esto se suma la creciente voluntad del oficialismo de acordar con el Gobierno de Javier Milei. El acercamiento de la senadora por Catamarca Lucía Corpacci, de confianza de Cristina Kirchner, fue leído en el Congreso como "un primer acercamiento para llegar a un acuerdo". En paralelo, el Gobierno le da cada vez más volumen a la posibilidad de que los nombramientos salgan por decreto, tal como hizo Mauricio Macri.

El 29 de diciembre Juan Carlos Maqueda cumple 75 años y dejará su lugar en el máximo tribunal. Para ese momento solo quedarían tres de los cinco lugares asignados. En La Libertad Avanza aseguran que "esto le puede dar más argumentos al Gobierno para que salga todo por decreto".

El kirchnerismo no para de dar gestos de buena voluntad. El miércoles le acercaron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, una carta en la que aclararon que no iban a aceptar que las designaciones sean por decreto. La primera lectura entre líneas de esa carta indica que si no es por decreto, sí están dispuestos a acordar. El propio jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, habló de un acercamiento de posiciones.

El peronismo quiere que saquen a García Mansilla y pongan a una mujer en ese lugar, una moneda de cambio para aceptar a Lijo. Mientras buscan estos acuerdos el Gobierno todavía sueña con un verano tranquilo en el Congreso, aunque saben que si en las próximas semanas el pacto no se termina de cerrar, se puede esperar a febrero.