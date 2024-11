La dramática actuación de Lourdes Arrieta para justificar por qué no dio quórum por Ficha Limpia

Este jueves fracasó la sesión especial convocada para tratar el proyecto de Ficha Limpia que busca impedir que personas condenadas puedan ser candidatas a cargos públicos. Hubo faltazos de todos los bloques y una de las diputadas que no bajó a dar quórum fue la mendocina Lourdes Arrieta, que luego apareció en el recinto para explicar su decisión. Y lo hizo con la voz quebrada.

"Hoy vengo a poner la cara. Porque yo no di quórum y eso no significa que sea enemiga del pueblo", comenzó diciendo la legisladora mendocina. Y luego el tono viró dramáticamente para cuestionar a los legisladores presentes. "Veo tanta hipocresía hacia el pueblo argentino. No puedo creer que se estén rifando las ilusiones de tantos", disparó y dijo hablar por ella misma porque la echaron del oficialismo y no responde "ni a Cristina (Kirchner) ni a Macri (Mauricio).

"Estoy sola, dando la cara. Limpia. Libre de contaminación. Creo que el tema de ficha limpia se tendría que ampliar", dijo luego de negarse a que se tratara el proyecto.

Además, se quejó de que se arman causas y que eso no está contemplado en el proyecto de ley. "Muchos te inventan causas, te meten pruebas falsas. Nadie se puso a pensar en las pruebas inventadas por inteligencia artificial, por ejemplo. Con 15 segundos de tus movimientos y un poco de tu voz te inventan pruebas falsas", agregó para justificar su particular posición.

"Yo creo que acá lo que tendrían que pensar es en el jubilado que quiere cobrar un poquito más. Son todos unos hipócritas y no me da vergüenza decirlo", aseveró Lourdes Arrieta.