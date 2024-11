Ficha Limpia: el libertario mendocino que chicaneó al kirchnerismo y hoy no dio quórum

La Cámara de Diputados fracasó este jueves por segunda vez en su intento de discutir en el recinto la ley de Ficha Limpia que impulsaba el PRO con el faltazo de ocho legisladores de La Libertad Avanza. Si bien fueron varios los bloques que tuvieron filtraciones, entre ellos, la Unión Cívica Radical y Encuentro Federal, el oficialismo dejó en claro con la acción que poco interés tenía en acompañar al PRO, su máximo aliado en la Cámara baja. Como contó MDZ, el sector libertario quedó en el ojo de la tormenta por un acuerdo con el kirchnerismo que se terminó de pactar el miércoles por la noche con Karina Milei.

Entre los libertarios que no se sentaron en en sus bancas estuvieron: Santiago Santurio, Marcela Pagano, Emilia Orozco, Pablo Ansaloni, Carolina Píparo, José Peluc, Lorena Maczsyn y Álvaro Martínez. El mendocino había criticado con dureza al kirchnerismo cuando la sesión no avanzó por primera vez la semana pasada.

"¿Nos sorprende que el kirchnerismo no haya dado quórum para tratar ficha limpia cuando han ratificado la condena de la jefa de la banda Cristina Kirchner ? No, no es sorpresa que el bloque K defienda ladrones, abusadores y golpeadores. No se puede esperar ética de quienes han hecho de la corrupción su bandera", señaló en aquella ocasión. No obstante, no se sentó en su banca este jueves.

Desde le entorno del legislador, indicaron a MDZ que el faltazo se debió a que tanto él como otros dirigentes libertaros debieron asistir a una "importante reunión en con el Poder Ejecutivo" para tratar lo que viene relación a la reforma de las PASO e, incluso, plantear modificaciones a la iniciativa de Ficha Limpia. "A Álvaro no le puede decir nada respecto a Ficha Limpia. Él fue parte de la sanción de una ley sobre justamente ese tema en la Legislatura de Mendoza", señalaron.

FICHA LIMPIA: UN QUÓRUM QUE EL KIRCHNERISMO NO VA A DAR



¿Nos sorprende que el kirchnerismo no haya dado quórum para tratar ficha limpia cuando han ratificado la condena de la jefa de la Banda @CFKArgentina ?



No, no es sorpresa que el bloque K defienda ladrones, abusadores y… pic.twitter.com/ozirH7euQD — Álvaro Martínez (@lMartinezAlvaro) November 20, 2024

En tanto que el PRO tuvo tres bajas sobre un total de 37, mientras que la UCR volvió a mostrar fisuras por el lado de los radicales con peluca con dos.

Por otro lado, Encuentro Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, tuvo 9 presentes de 16, entre ellos, el propio Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó, los popes del bloque.

Democracia para Siempre, el bloque de los radicales que dejaron la UCR que lidera Rodrigo De Loredo, aportaron dos ausencias. La no presencia de Unión por la Patria, la Izquierda e Innovación Federal ya había sido anunciada.

A estos hay que sumarle que no estuvieron ni los 99 de Unión por la Patria, ni los ocho de Innovación Federal, ni los cinco del Frente de Izquierda, ni los tres de Independencia. La mendocina Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal) tampoco dio quórum.

uD83CuDFDB| SESIÓN ESPECIAL



Por falta de quórum, se dio por levantada la sesión y tienen lugar expresiones en minoría.

Seguí la cobertura en vivo:

uD83DuDC49 https://t.co/Jo2Vb67wHU #LibertadYDemocracia pic.twitter.com/8SZRerfqkm — Diputados Argentina (@DiputadosAR) November 28, 2024

Críticas

El ex presidente y titular del PRO, Mauricio Macri, manifestó este jueves su malestar por el frustrado tratamiento del proyecto de ley Ficha Limpia y advirtió que "con dirigentes corruptos no hay ningún futuro".

"Hoy, en la sesión de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina", expresó Macri desde sus redes sociales horas después de que la sesión promovida por su espacio no tuviera quórum.

Y se preguntó: "¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones?".

Macri, en tensión constante con el gobierno del presidente Javier Milei más allá del apoyo, insistió con otro interrogante: "¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados?".

Para finalizar, el ex jefe de saber que "a una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes. Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro". El posteo de Mauricio Macri.

Por otro lado. uno de los que expuso esto fue Nicolás Massot (Encuentro Federal), que tampoco dio quórum pero dejó un contundente mensaje en redes sociales. "Claro acuerdo del gobierno con los K para lograr la reelección de Menem el miércoles. Sabido hace días y expresado con la complicidad de LLA para que no haya quórum hoy. La candidatura de Menem a cambio de la de CFK con ficha limpia como pantalla", señaló en X.